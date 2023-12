Rueda no ve agresión en el pleno de Cangas (Pontevedra) y a su número dos le parece una “cortina de humo” del PSOE

El presidente de la Xunta y candidato del PP en las elecciones gallegas, Alfonso Rueda, “no” ve una agresión en los vídeos del pleno municipal de Cangas (Pontevedra) de la semana pasada, en el que el concejal del PP José Luis Gestido se dirige a la bancada de la teniente de alcaldesa, Iria Malvido (PSOE).

Rueda, según recoge Europa Press, ha criticado a todos los que salen “en tromba” a “elevar este clima de crispación y de enfrentamiento” a partir de una interpretación “claramente interesada” de las imágenes difundidas por redes sociales. No ha dado nombres, pero uno de los principales cargos públicos que han salido a denunciar la actitud del edil popular, pidiendo su dimisión, ha sido la portavoz del Gobierno central, Pilar Alegría.

El presidente de la Xunta cree que todos ellos “dan por supuesto un montón de cosas” que él “sinceramente” no ha visto. “Si las hubiera visto lo diría, no tendría ningún problema en reconocerlo, pero es que creo que no las he visto”, ha recalcado.

Por ello, Alfonso Rueda ha recomendado a los socialistas que, “sobre todo en Navidad, se calmen un poco”. Lo dice después de incluir en su vídeo navideño una mención a “Me gusta la fruta”, la frase que la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, dijo haber pronunciado cuando la cazaron llamando “hijo de puta” al presidente del Gobierno.

El presidente del PPdeG ha insistido en que lo que hay es una interpretación “claramente interesada” de un vídeo en el que, tal y como ha explicado, el concejal del PP hace “un intento” de “tapar el objetivo” del móvil de la teniente de alcaldesa “después de haberle advertido que no le grabase”.

Una “cortina de humo”, según Paula Prado

La misma postura es la que muestra la número dos del partido en Galicia. Tras la primera reunión del comité de campaña del PP que ella dirige, Paula Prado ha aseverado que “ningún vídeo acredita que hubo una agresión” por parte del concejal popular. Admitió que el episodio se produjo “en un pleno con muchísima tensión, como puede haber a veces”, pero ha negado que el edil José Luis Gestido llegase a agredir a Iria Malvido.

“Pedimos al PSOE que deje de levantar cortinas de humo para tapar su responsabilidad en cuestiones que afectan a los ciudadanos de Cangas, en este caso”, ha señalado Prado.