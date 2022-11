Trabajadoras de Inditex en A Coruña convocan huelga para el día 25 coincidiendo con el Black Friday

Las trabajadoras y trabajadores de todas las tiendas del grupo Inditex en la provincia de A Coruña irán a la huelga el día 25 de noviembre, coincidiendo con el Black Friday, para demandar de la multinacional un incremento salarial “digno” que les permita llegar “a fin de mes”, según han expuesto. En algunas cadenas en las que la multinacional adelanta las ofertas, la huelga ya se hará efectiva el jueves 24. Ese día, los piquetes informativos comenzarán a las 10:00 horas y continuarán el día 25, a la misma hora.

En esta fecha también están convocadas movilizaciones en las tres ciudades, a las 12:00 horas: en A Coruña, habrá manifestación con salida de la plaza de Lugo; en Compostela, desde la plaza de Galicia; y en Ferrol se hará concentración delante del Centro Comercial Odeón.

“Aunque somos las que damos la cara todos los días, los beneficios se reparten de manera generosa en otras empresas del grupo, para las dependientas nunca hay nada”, denunciaron delegadas de la CIG y de UGT en una comparecencia conjunta para informar de los motivos que llevan a la convocatoria de esta huelga.

Las trabajadoras ya adelantaron que la oferta económica presentada por Inditex “no es suficiente”, por lo que de no producirse avances no descartan ampliar los días de paro durante el mes de diciembre o coincidiendo con el período de rebajas. Las representantes de las trabajadoras explicaron que la multinacional no cambió su oferta de octubre, sino que “se limitó a mover” las cuantías a repartir en cada año del acuerdo. La propuesta final es, explicaron, un incremento progresivo en tres años hasta conseguir los 182,93 euros/mes en 2024 frente a los 440 euros/mes que reclaman las trabajadoras para el mismo período.