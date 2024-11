La Xunta anuncia cambios normativos para hacer obras en zonas con riesgo de inundación sin pedir licencia municipal

La Xunta va a modificar las normas gallegas para permitir que el Gobierno gallego pueda hacer obras en zonas de riesgo de inundación sin necesidad de pedir antes informes sectoriales o licencia municipal. Dentro de un plan presentado entre alusiones a la catástrofe provocada por la DANA sobre todo en València, van a impulsar cambios también para facilitar que ayuntamientos y particulares recurran a una declaración responsable, en lugar de una autorización expresa, para cortar árboles en torno a ríos y retirar objetos que estén en el lecho y para intervenir directamente en las zonas de servidumbre en las que haya alguna obra sin licencia cuyo propietario no elimine.

El anuncio lo hizo este lunes tras la reunión semanal del Consello el presidente gallego, Alfonso Rueda, acompañado de la conselleira de Medio Ambiente, Ángeles Vázquez. “Lo fundamental es la limpieza de los ríos”, manifestó esta última. El de limpiar los ríos es un concepto en el que los expertos ponen el foco sobre la contaminación, no en la eliminación de la vegetación de ribera. En 2024, dijo la conselleira, la Xunta se ocupó de limpiar 500 kilómetros de río de los 25.000 que hay en la demarcación sobre la que tiene competencias, la Galicia-Costa. Se intervino, defendió, en las zonas de más riesgo.

Para 2025 anunció cambios que defendió como una “simplificación” de los trámites para que “los ríos no sean un obstáculo”. Uno de ellos es el de ampliar la posibilidad de las declaraciones responsables para cortar hasta el 35% de los árboles, para hacer podas y para sacar objetos que estén en los ríos. A los propietarios con una obra no permitida en zona de servidumbre se les castigará con multas si no la eliminan. Si la Xunta considera que hay un riesgo considerable “se encargará de los trabajos pertinentes”. Un último punto va a ser el de permitir a Augas de Galicia que haga obras en zonas consideradas de riesgo de inundación sin pedir informe sectorial o licencia municipal.

“Hay proyectos encima de la mesa que teníamos que haber desarrollado, pero pasa el tiempo y, por una u otra causa, no hemos somos capaces”, dijo Vázquez. No lo citó, pero uno de los desencuentros es con el Ayuntamiento de Vigo, dirigido por el socialista Abel Caballero, por una obra en el río Lagares. Según publicó el diario Atlántico, la intervención está a la espera de la autorización municipal.

Vázquez indicó también que, de acuerdo con el mapa del riesgo de inundaciones en Galicia, hay 51 ayuntamientos que están obligados a tener un plan específico y otros 45 lo tienen como una medida recomendada, pero solo una parte lo han desarrollado. De las áreas con riesgo tanto en los ríos como en la costa, la Xunta señala que la prioridad es actuar en las 47 identificadas como con un peligro más elevado.

Otro de los aspectos a los que la Xunta destinará fondos públicos en 2025 es el de la divulgación y la señalización de zonas en las que, habitualmente por la subida de la marea, no se puede aparcar el coche. También para indicar a qué zonas se puede acceder o no en caso de que haya algún aviso por meterología adversa.

“Yo intentaría aplicar la máxima diligencia”

Si se viese en una emergencia como la DANA, Alfonso Rueda ha asegurado que él trataría de “aplicar la máxima diligencia”. “Si hubiese errores, los reconocería y, dependiendo de su gravedad, tomaría decisiones”, añadió, en respuesta a una pregunta sobre si él presentaría la dimisión de estar enfrentando una situación similar a la de Carlos Mazón.

Las explicaciones de su compañero de filas, dijo Rueda, se refirieron a “lo que estimó oportuno” y, en ellas, “admitió errores, porque los hubo”. Sin embargo, el presidente gallego trasladó la responsabilidad también lal Gobierno central, en el que “nadie admitió errores”.