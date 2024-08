Yolanda Díaz se implica en la lucha contra la macrocelulosa que Altri quiere instalar en Galícia

La vicepresidenta segunda del Gobierno, Yolanda Díaz, se ha implicado en la lucha contra la macrocelulosa que Altri proyecta construir en Palas de Rei (Lugo). Este martes ha mostrado rechazo “radical” a los planes y ha animado a “parar colectivamente como pueblo” el proyecto. Están en juego, sostiene, los valores ambientales y que Galicia cuente con un modelo productivo sostenible.

La número tres del Ejecutivo central se reunió en Agolada (Pontevedra) con represententes de la plataforma Ulloa Viva, que encabezan el movimiento social contr factoríaque de la compañía portuguesa, en asociación con el empresario Manuel García Pardo, quiere levantar en Palas de Rei. Díaz compareció junto a la portavoz de la plataforma, Marta Gontá, que expresó su confianza en que Díaz se convierta “en el mayor garante” para frenar una macrocelulosa que asegura que no llevará a la comarca “nada más que pobreza”, recoge Europa Press.

Díaz considera que el proyecto no es compatible con un modelo sostenible ni con el modo de producción y la cultura de Galicia. Los promotores están actuando, en su opinión, con una “carencia de valores democráticos primarios”: “Los proyectos, cuando se ubican en enclaves como este, tienen que estar validados y compartidos con las poblaciones en las que se ubican”.

Defiende que Galicia necesita proyectos que tengan que ver “con un modo de producción primario que no sea agresivo” y que tengan capacidad para generar “puestos de trabajo de calidad y no fakes”. “Los 2.500 puestos de trabajo no se los cree nadie”, dijo y los calificó de “promesas absolutamente vacías”. “Mi compromiso como vicepresidenta va a ser luchar contra la ubicación y el desarrollo de este proyecto. Y me consta que los grupos políticos que nos acompañan también lo harán así”, señaló, en alusión a Sumar. Añadió que confía en que la presión “colectiva” permita “parar esta barbarie”.

Díaz aseguró que el Gobierno central no es “copartícipe” del “diseño y autorización” del proyecto y únicamente tiene potestad de incluir, a través del Ministerio de Industria, la iniciativa empresarial dentro del PERTE, un asunto que apuntó que no le compete a ella. Acusó a la Xunta de estar “al lado, como siempre, de una grandísima multinacional”. “Me acuerdo de aquellos días en los que incluso en la web de la Xunta promocionaban Galicia como una mina”, recordó.