El Back to the Book Festival llena de literatura Arganzuela con presentaciones, firmas, talleres o clubes de lectura

Los amantes de la literatura tienen una nueva cita ineludible en Madrid. Nace Back to the Book Festival, que en su primera edición toma la Casa del Lector de Matadero Madrid con todo tipo de actividades: presentaciones, firmas, talleres, clubes de lectura o incluso conversaciones con algún café de por medio.

Se trata de un festival independiente de literatura y edición que se celebra del viernes 13 al domingo 15 de septiembre, y en el que participan más de 30 sellos. La entrada es gratuita, aunque la asistencia a determinadas iniciativas concretas sí requiere un coste, y habrá libros a la venta de cada editorial implicada.

Una de las patas de la cita son las firmas, cuyo calendario puede consultarse en este enlace. Ignacio Pato (No es fiera para domar / Grada popular), Susana Merchán (El vaivén), Diego Garrido (Libro de los días de Stanislaus Joyce) o Alicia Palmer (Una mujer un voto) son algunos de los autores y autoras que interactuarán con sus lectores.

Back to the Book será asimismo el marco de presentación de destacadas novedades literarias, como Aguagim de Marina Sáez o Vivero de Jesús Ponce. Incluso hará su puesta de largo una editorial, Plasson e Bartleboom. Los fundadores (Alba Carballal, Alberto Sáez, Octavio Barriuso y Acoidán Méndez) hablarán sobre su proyecto y la necesidad o no de incorporar nuevas voces al siempre menguante sector del libro y sus huérfanas mesas de novedades.

La programación se completa con sesiones de clubes de lecturas y talleres de fanzines, escritura creativa o fotografía con enfoque literario. Todo ello en un espacio de acceso abierto donde habrá café, cerveza, música y un inconfundible aroma literario en el ambiente.