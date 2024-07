Cómo conseguir entradas para el concierto de Ed Sheeran en Madrid: fechas, precios y preventa

Ed Sheeran regresa a la capital después de ocho años con Mathematics Tour. Madrid ha sido el lugar escogido por el cantante británico para comenzar su gira europea en 2025, con la que recorrerá ciudades como Marsella, Roma, Lille, Stuttgart u Oslo.

El concierto en la capital tendrá lugar el próximo 30 de mayo de 2025 en el Estadio Civitas Metropolitano y las entradas ya se encuentran a la venta. Este martes, 8 de julio, desde las 9.00 horas, algunos fans podrán adquirir los boletos de forma exclusiva para la cita del artista en la ciudad.

Aquellos que quieran acceder a la preventa, deberán hacerlo estar registrados en la página web oficial del artista, ser clientes del Banco Santander y contar con una tarjeta de pago Mastercard emitida por la entidad con la que se deberá hacer el pago. Solo se podrán adquirir dos entradas por persona y tarjeta.

Para los que no cumplan con estos requisitos, el acceso a la venta de entradas general estará disponible este miércoles 10 de julio a partir de las 9.00 horas a través de Ticketmaster, la distribuidora oficial para conciertos del artista. Las entradas más baratas tendrán un precio de 25 euros más gastos de gestión y el coste variará según la zona del estadio.

El límite estricto de compra es de seis entradas por cuenta y cliente. Una vez adquiridas, solo estarán disponibles en la app de Ticketmaster y se activarán días antes del concierto. Las entradas de movilidad reducida se podrán comprar llamando al 932 887 033 y será posible adquirir una entrada de acompañante.

Respecto a las restricciones de edad, este evento es para todas las edades y todo el mundo debe tener una entrada para entrar. Los menores de 16 años deberán acceder acompañados de un adulto responsable.

Reventa de entradas

Se advierte asimismo de que Sheeran y su equipo mantienen “una postura estricta contra el uso de sitios no oficiales de venta de entradas para impedir que se abuse de los fans que intentan comprar entradas para sus conciertos”. Es por ello que se utilizará una tecnología de venta de entradas móviles “especialmente desarrollada para garantizar que solo se compren entradas auténticas y evitar que los sitios de venta de entradas no oficiales y los vendedores no oficiales puedan lucrarse con ello”.

Para una reventa segura, la organización aconseja acceder al servicio Fan to fan, que estará disponible el 13 de julio a partir de las 10.00 horas y se cerrará ocho horas antes del concierto.

Gira 2025 por Europa

Después de sus dos últimos conciertos en Tenerife y Santiago de Compostela, Ed Sheeran acudirá a su cita con la capital española el próximo 30 de mayo para continuar con su gira Mathematics Tour, en la que repasa su carrera desde su primer álbum + en 2011 hasta Autumn Variations, su trabajo más reciente.

Además de Madrid, el artista también pisará otras ciudades europeas en 2025: Marsella (6 de junio), Roma (14 de junio), Lille (20 de junio), Stuttgart (29 de junio) y Oslo (26 de julio). La localidad alemana de Dusseldorf cerrará la gira el 5 de septiembre de 2025.

Fue el pasado mes de septiembre cuando Sheeran publicó su último disco, Autumn Variations, una exploración de las emociones “del amor, el desengaño sentimental, la depresión y la soledad”. Era su segundo disco en 2023, ya que previamente había lanzado -(Substract), que vio la luz en mayo y que ya contó como productor con el miembro de The National Aaron Dessner.