De Horteralia al Madrid Salvaje: todos los festivales de música en primavera y verano para la capital

Con el inicio de los calores primaverales afloran los primeros conciertos de la temporada, marcando el inicio de un nuevo ciclo cargado de buena música. Los escenarios madrileños se preparan para acoger los mejores festivales desde marzo hasta septiembre, convirtiendo la capital en un punto de encuentro para groupies de todas partes del mundo durante más de seis meses.

Noches del Botánico 2023 en Madrid: cartel de lujo con Andrés Calamaro, Luz Casal, Iván Ferreiro o Placebo

Más

La variedad es inmensa, todo tipo de estilos musicales tienen cabida en la agenda festivalera de la ciudad. La mayoría repiten y otros se estrenan como Brava Madrid, el nuevo festival que aterrizará en Madrid este septiembre. Sin duda, la capital se ha convertido en un referente a nivel mundial de la música en directo y los carteles de esta nueva temporada lo confirman.

Cientos de artistas de todas partes del mundo se citan este año en los escenarios madrileños para ofrecer un espectáculo único. Desde los Red Hot Chilli Peppers y Robbie Williams en el Mad Cool hasta Bizarrap y Ptazeta en el Boombastic, pasando por Rosalía y Depeche Mode en el Primavera Sound. Pop, rock, indie, trap o reggaeton, todos los géneros estarán presentes en la época más musical de la capital, que dará comienzo este sábado con la nueva edición de Horteralia.

Horteralia

El festival que “parte la pana”, aterriza por segundo año consecutivo en el recinto ferial de Ifema. Este sábado 18 de marzo vuelve Horteralia con Ojete Calor como cabeza de cartel. El dúo musical formado por Aníbal Gómez y Carlos Areces es el máximo referente del subnopop en España, la perfecta representación de la esencia de Horteralia. El grupo estará acompañado por otros artistas como Nancys Rubias, Raúl, Rosa o Karina. Más de 10 horas de fiesta ininterrumpidas desde las las 16.00 hasta la 1.30 del domingo 19 de marzo.

Dónde: Ifema. Avenida del Partenón, 5 (Metro Feria de Madrid, L8)

Ifema. Avenida del Partenón, 5 (Metro Feria de Madrid, L8) Cuándo: 18 y 19 de marzo

18 y 19 de marzo Cuánto: 42€ entrada general

42€ entrada general Más información y venta de entradas

Los40 Primavera Pop

El festival de Los40 regresa a Madrid para ofrecer las actuaciones de algunas de las mejores estrellas del panorama musical nacional. Será el 14 de abril cuando el WiZink Center acogerá las actuaciones de artistas como Lola Índigo, Ana Mena, Pablo López, Marc Seguí, Walls, Nil Moliner, Bombai, Álvaro de Luna, Leo Rizzi y Marlon. El festival apuesta esta vez por impulsar a artistas emergentes como DePol o Polo Nández.

Dónde: WiZink Center. Avenida de Felipe II, s/n (Metro Goya, L2 y L4)

WiZink Center. Avenida de Felipe II, s/n (Metro Goya, L2 y L4) Cuándo: 14 de abril

14 de abril Cuánto: Entre 20,50€ y 49,50€

Entre 20,50€ y 49,50€ Más información y venta de entradas

elrow Town

Ifema acoge el 30 de abril uno de los festivales más relevantes en la escena electrónica del momento. elrow Town visita por segunda vez España tras debutar el año pasado en Madrid. Se esperan más de 30.000 asistentes y contará con cuatro escenarios en los que actuarán más de 40 DJs nacionales e internacionales. En el cartel resuenan nombres como Arkademode, Paco Osuna o Adam Beyer, junto a otros muchos que todavía faltan por confirmar.

Dónde: Ifema. Avenida del Partenón, 5 (Metro Feria de Madrid, L8)

Ifema. Avenida del Partenón, 5 (Metro Feria de Madrid, L8) Cuándo: 30 de abril

30 de abril Cuánto: 70€

70€ Más información y venta de entradas

Kristonfest

Los géneros rock, stoner, sludge, post-rock y metal serán los primeros harán temblar los pies de su público más fiel con la nueva edición del Kristonfest. Tendrá lugar el 27 de mayo a las 18.15 en la Sala La Paqui, antigua Sala BUT. Bandas The Obsessed, Mars Red Sky o Rosy Finch encabezarán el cartel más metalero de la temporada.

Dónde: Sala La Paqui. Calle de Barceló, 11 (Metro Tribunal, L1 y L10)

Sala La Paqui. Calle de Barceló, 11 (Metro Tribunal, L1 y L10) Cuándo: 27 de mayo

27 de mayo Cuánto: 37€

37€ Más información y venta de entradas

Blockparty Arganzuela

El festival regresa a la Explanada Multiusos de Madrid Río el 3 de junio para celebrar su segunda edición. Música al aire libre y gastronomía se unirán en un espacio donde los asistentes podrán disfrutar de las actuaciones en directo de los grupos Toundra, Bad Nerves, CIVIC y Miranda and The Beat, entre otros. Una esperada edición después de suspenderse la de 2022.

Dónde: Explanada Multiusos de Madrid Río. Puente de Segovia, s/n (Legazpi, L3 y L6)

Explanada Multiusos de Madrid Río. Puente de Segovia, s/n (Legazpi, L3 y L6) Cuándo: 3 de junio

3 de junio Cuánto: 25€

25€ Más información y venta de entradas

Primavera Sound

Una nueva edición del festival por excelencia de la primavera madrileña regresa a la capital y amplía su alcance a Barcelona. En Madrid aterrizará del 8 al 10 de junio, concretamente en la Ciudad del Rock de Arganda del Rey. Bajo el lema “I’ll be your mirror”, el festival contará con más de 200 actuaciones por cada sede, destacando la presencia de artistas como Depeche Mode, Kendrick Lamar, Blur, Rosalía, Halsey, FKA twigs, Skrillex, St. Vincent, The Moldy Peaches, Calvin Harris y Le Tigre.

Además, el Cívitas Metropolitano acogerá una jornada de bienvenida y el fin de fiesta los días 7 y 11 de junio. La entrada será libre y gratuita hasta completar aforo. Durante la celebración habrá actuaciones como las de Pet Shop Boys, Jake Bugg o La Paloma. El día posterior a la clausura del festival habrá un brunch-in de lujo liderado por Vitalic y completado con Diplo y Ben Böhmer, CamelPhat, Carlita y Two Ex.

Dónde: Ciudad del Rock, Arganda del Rey.

Ciudad del Rock, Arganda del Rey. Cuándo: Del 8 al 10 de junio

Del 8 al 10 de junio Cuánto: 206€

206€ Más información y venta de entradas

El festival vuelve con una séptima edición que promete seguir llevando la mejor música a un entorno privilegiado como el Jardín Botánico de la Universidad Complutense de Madrid. Una programación marcada por el eclecticismo musical con 45 citas musicales entre el 9 de junio y el 30 de julio de 2023. La iniciativa cuenta con artistas de primer nivel y de todos los estilos como The Lumineers, LP, Zaz o Placebo.

Dónde: Real Jardín Botánico Alfonso XIII de la Universidad Complutense. Avenida Complutense, s/n (Metro Ciudad Universitaria, L6)

Real Jardín Botánico Alfonso XIII de la Universidad Complutense. Avenida Complutense, s/n (Metro Ciudad Universitaria, L6) Cuándo: Del 9 de junio al 30 de julio

Del 9 de junio al 30 de julio Cuánto: Entre 30€ y 47€

Entre 30€ y 47€ Más información y venta de entradas

I Love Reggaeton

El recinto ferial de Ifema acoge el 10 de junio el regreso de I Love Reggaeton, esta vez en formato festival. Más de 20 artistas en directo y dos escenarios al aire libre donde se podrán escuchar los mayores éxitos del género de la mano de grandes exponentes entre los que se encuentran Tito el Bambino, Yandar & Yostin y Henry Méndez. Esta cita supone el primer festival en España que rinde un respetuoso homenaje a la historia del reggaeton y el electrolatino desde sus inicios hasta la actualidad. A estos artistas se suman las actuaciones de importantes autores de electrolatino y reggaeton como La Factoría, Dasoul, K-Narias, Danny Romero, Alberto Gambino o José de Rico.

Dónde: Ifema. Avenida del Partenón, 5 (Metro Feria de Madrid, L8)

Ifema. Avenida del Partenón, 5 (Metro Feria de Madrid, L8) Cuándo: 10 de junio

10 de junio Cuánto: 49€ entrada general

49€ entrada general Más información y venta de entradas

Love the 90’s Festival

La música de la década de los 90 marcó a toda una generación, que el 17 de junio podrá revivir aquellos años en Ifema. El festival Love the 90’s contará con tres escenarios y un cartel que ya ha confirmado la presencia de artistas icónicos como AQUA, Seguridad Social, OBK, Chimo Bayo, Modestia Aparte o Amistades Peligrosas. En un mismo espacio se unirán tres estilos musicales como el pop/rock, el dance y los éxitos que pegaron fuerte en los veranos de aquella década.

Dónde: Ifema. Avenida del Partenón, 5 (Metro Feria de Madrid, L8)

Ifema. Avenida del Partenón, 5 (Metro Feria de Madrid, L8) Cuándo: 17 de junio

17 de junio Cuánto: Desde 49€

Desde 49€ Más información y venta de entradas

Boombastic Festival

La llegada del Boombastic a la capital es señal del inicio del verano. El festival celebrará su nueva edición en el Auditorio Miguel Ríos de Rivas-Vaciamadrid el 17 de junio con un aforo de 30.000 espectadores. Una cita que reúne lo mejor de la música urbana del momento con artistas como el artista argentino Bizarrap, Funzo&Baby Loud, Recycled J, Delaossa, Ptazeta, Pole, Ysy A, Zetazen, Hoke&Louis Amoeba, Jaime Lorente, Leo Rizzi y Nano, entre otros.

Dónde: Auditorio Miguel Ríos. Plaza Alicia Alonso, Rivas-Vaciamadrid.

Auditorio Miguel Ríos. Plaza Alicia Alonso, Rivas-Vaciamadrid. Cuándo: 17 de junio

17 de junio Cuánto: 59,90€

59,90€ Más información y venta de entradas

Festival Tomavistas

Este ciclo de conciertos que se celebra en el parque Enrique Tierno Galván de Madrid se define como “un festival perfecto para quienes huyen de las masificaciones y buscan vivir una experiencia reconfortante e irrepetible”. La nueva edición tendrá lugar del 22 al 24 de junio y contarán con las actuaciones de artistas como La Casa Azul, Ginebras o Metronomy. No hay un festival tan de Madrid como Tomavistas.

Dónde: Parque Enrique Tierno Galván. Calle Meneses, 4 (Metro Arganzuela-Planetario, L6)

Parque Enrique Tierno Galván. Calle Meneses, 4 (Metro Arganzuela-Planetario, L6) Cuándo: Del 22 al 24 de junio

Del 22 al 24 de junio Cuánto: 85€ entrada general

85€ entrada general Más información y venta de entradas

A Summer Story

En junio Arganda del Rey se convierte todos los años en la capital de la música electrónica. El festival A Summer Story celebrará por todo lo alto su séptima edición los días 23 y 24 de junio dando la bienvenida a algunos de los mayores artistas y DJs del género. El cartel contará con la presencia de eminencias de la música electrónica como ​WADE, Armin Van Buuren, Klangkuenstler, TRYM, Don diablo o Nico Moreno, entre otros artistas que todavía están por confirmar. Además de disfrutar de los conciertos, también se podrá dormir en el recinto, ya que A Summer Story ofrece una zona de acampada para que los asistentes disfruten al máximo de esta experiencia.

Dónde: Ciudad del Rock, Arganda del Rey.

Ciudad del Rock, Arganda del Rey. Cuándo: 23 y 24 de junio

23 y 24 de junio Cuánto: 70€

70€ Más información y venta de entradas

Love The Twenties

El próximo 24 de junio llega a la capital un festival que hará viajar en el tiempo al público. Tras el éxito de Love the 90’s, llega este nuevo fenómeno musical centrado en la música de la década de los 2000. Un gran escenario ubicado en Ifema estará dedicado al pop de la década, donde se subirán las bandas y solistas más icónicas de toda una generación como David Bustamante, Kate Ryan, King África, Efecto Mariposa, Jessy o Kiko y Shara, entre muchos otros. El festival contará con tres escenarios dedicados a la música dance, pop y grandes éxitos del verano.

Dónde: Ifema. Avenida del Partenón, 5 (Metro Feria de Madrid, L8)

Ifema. Avenida del Partenón, 5 (Metro Feria de Madrid, L8) Cuándo: 24 de junio

24 de junio Cuánto: 67€

67€ Más información y venta de entradas

Puro Latino

El Puro Latino Festival 2023 de Madrid se celebrará los días 30 de junio y 1 de julio en la localidad madrileña de Arganda del Rey. La Ciudad del Rock acogerá esta cita musical central en la música urbana y latina que se estrena este año por primera vez. El cartel está compuesto por artistas nacionales e internacionales de la escena urbana como Karol G, J Balvin, Dellafuente, Eladio Carrión, Gente de Zona, Juan Magán, Morad, Ñengo Flow, Omar Montes, Rvfv, Álex Martini DJ, Alvama Ice, Ballesteros DJ y José de las Heras.

Dónde: Ciudad del Rock, Arganda del Rey.

Ciudad del Rock, Arganda del Rey. Cuándo: 30 de junio y 1 de julio

30 de junio y 1 de julio Cuánto: 71,50€

71,50€ Más información y venta de entradas

Río Babel

Tras el éxito obtenido en sus anteriores citas, el festival Río Babel regresa del 30 de junio al 2 de julio a la Caja Mágica para celebrar su quinta edición. Un heterogéneo festival de música iberoamericana que contará con la presencia de artistas nacionales e internacionales de primer nivel como Morat, Juan Luis Guerra, Bomba Estéreo, Julieta Venegas, Guitarricadelafuente, Macaco o La M.O.D.A. Río Babel continuará siendo un año más un puente directo con América Latina, con una importante representación de su escena musical en el cartel del festival.

Dónde: La Caja Mágica. Camino de Perales, 23 (Metro San Fermín-Orcasur, L3)

La Caja Mágica. Camino de Perales, 23 (Metro San Fermín-Orcasur, L3) Cuándo: Del 30 de junio al 2 de julio

Del 30 de junio al 2 de julio Cuánto: Desde 88€

Desde 88€ Más información y venta de entradas

Mad Cool

Este festival se ha convertido en uno de los más importantes a nivel mundial por su increíble cartel en ediciones anteriores. Este año tendrá lugar del 6 al 8 de julio y contará con la presencia de artistas internacionales como Red Hot Chili Peppers, Robbie Williams, The Black Keys, Lizzo, Sam Smith, Queens Of The Stone Age, The 1975, The Offspring, Franz Ferdinand, Liam Gallagher y The Prodigy. Este año, el Mad Cool cambia de sede y se celebrará en un nuevo espacio localizado en Villaverde. El cartel anunciado hasta el momento se compone de 53 bandas a las que se irán sumando nombres.

Dónde: Espacio Mad Cool. Calle Laguna Dalga (Cercanías San Cristóbal Industrial)

Espacio Mad Cool. Calle Laguna Dalga (Cercanías San Cristóbal Industrial) Cuándo: Del 6 al 8 de julio

Del 6 al 8 de julio Cuánto: Desde 190€

Desde 190€ Más información y venta de entradas

Reggaeton Beach Festival

Madrid no tiene playa pero acoge una de las citas musicales que recorre la costa española cada verano. La mejor música latina vuelve a la capital con el mayor Urban Beach Festival de Europa los días 22 y 23 de julio con una gran playa artificial con hinchables y atracciones acuáticas, puestos de comida y talleres y, como no, las actuaciones de lo mejor del reggaeton, todavía por con un cartel todavía por confirmar. El año pasado artistas como Anuel AA, Myke Towers, Farina o Jhay Cortez encabezaron las actuaciones del Reggaeton Beach Festival.

Dónde: Espacio Mad Cool. Calle Laguna Dalga (Cercanías San Cristóbal Industrial)

Espacio Mad Cool. Calle Laguna Dalga (Cercanías San Cristóbal Industrial) Cuándo: 22 y 23 de julio

22 y 23 de julio Cuánto: Desde 65€

Desde 65€ Más información y venta de entradas

Universal Music Festival

El Teatro Real acoge del 25 al 30 de julio un ciclo de conciertos con un cartel muy variado. El festival cumple su séptima edición con un programa de actuaciones diarias durante seis días. El cartel está formado por Rufus Wainwright (25 de julio), Israel Fernández (26 de julio), Kraftwerk (27 de julio), Gloria Trevi (28 de julio), Gilberto Gil (29 de julio) y Lola Índigo (30 de julio). Estos son los artistas confirmados a falta de confirmar alguna incorporación “sorpresa” a la programación del Universal Music Festival. Pop, ópera o música electrónica, todos los géneros tienen cabida en esta cita musical.

Dónde: Teatro Real. Plaza de Isabel II (Metro Ópera, L2 y L5)

Teatro Real. Plaza de Isabel II (Metro Ópera, L2 y L5) Cuándo: Del 25 al 30 de julio

Del 25 al 30 de julio Cuánto: Precio individual para cada artista

Precio individual para cada artista Más información y venta de entradas

Gigante Festival

La ciudad madrileña de Alcalá de Henares acoge la novena edición del Gigante Festival del 31 de agosto al 2 de septiembre. Tres días de mucha música en el espacio de la Huerta del Obispo. Los primeros artistas confirmados de esta cita musical son Viva Suecia, Second, Arde Bogotá, Dani Fernández, Jordana B., María de Juan, Teletexto DJs y Marta Movidas, a la espera de sumar muchos más.

Dónde: Huerta del Obispo, Alcalá de Henares.

Huerta del Obispo, Alcalá de Henares. Cuándo: Del 31 de agosto al 2 de septiembre

Del 31 de agosto al 2 de septiembre Cuánto: 40€

40€ Más información y venta de entradas

Brava Madrid

Un nuevo festival se cuela en la agenda musical madrileña. Brava Madrid se estrena este septiembre en el recinto de Ifema con una misión: romper con las normas de género a través de la fantasía, la música y la moda. Los días 22 y 23 de septiembre se podrá disfrutar de este innovador festival con actuaciones de más de treinta artistas nacionales e internacionales de hits, pop y techno como son Melanie C, Mika, Natasha Bedingfield y Belén Aguilera, a la espera de nuevas confirmaciones.

Dónde: Ifema. Avenida del Partenón, 5 (Metro Feria de Madrid, L8)

Ifema. Avenida del Partenón, 5 (Metro Feria de Madrid, L8) Cuándo: 22 y 23 de septiembre

22 y 23 de septiembre Cuánto: Desde 33€

Desde 33€ Más información y venta de entradas

Madrid Salvaje

Nueva edición de la cita musical que lleva tres años cerrando la temporada festivalera de la capital. El Madrid Salvaje es la despedida del verano, el último antes de empezar el otoño y la rutina. Después del éxito de las dos primeras ediciones vuelve los días 29 y 30 de septiembre a Ifema. Este festival cuenta con los artistas más potentes de rap y trap nacionales. Una nueva edición donde ya han actuado artistas como Rels B, Trueno, Anier, Denom, Funzo & Baby Loud o Cruz Cafuné, entre muchos otros. Actuaciones en tres escenarios diferentes acompañadas de exhibiciones de skate, graffiti, foodtrucks y mucho más.