Avícola Son Perot demana una reunió amb el Govern davant la “informació inexacta” i els “fakes” sobre la granja de Sineu

L'empresa Avícola Son Perot, que impulsa la instal·lació d'una macrogranja a Sineu, ha sol·licitat una reunió al president del Consell de Mallorca, Llorenç Galmés, amb l'objectiu d'aclarir la “informació inexacta” i els rumors que diuen que s'han publicat sobre el projecte.

En un comunicat de premsa, l'avícola ha destacat que vol aclarir els “deu principals errors informatius” i “fomentar la transparència per mantenir informada la comunitat”.

En aquest sentit, neguen que el projecte contamini els aqüífers locals ja que, asseguren, compta amb un sistema “avançat de gestió de residus i aigües residuals que garanteixen la protecció dels aqüífers”.

També ha descartat el maltractament animal perquè, segons diu, implementarà “pràctiques sostenibles” certificades per Aenor amb un protocol d'IRTA.

D'altra banda, ha considerat que la iniciativa impulsarà l'economia local generant “ocupació directa i indirecta enfortint el teixit econòmic de la regió”.

En la mateixa línia, ha negat que la granja vagi “en contra dels petits productors locals” i també ha assegurat que el projecte inclou mesures “rigoroses per protegir el terra” i sistemes de prevenció de contaminació que “superen els estàndards ambientals requerits.

A més, ha assenyalat que el projecte ha superat totes les “avaluacions tècniques i de seguretat internes necessàries” complint amb tots els “estàndards legals i normatius”. L'empresa ha puntualitzat que valora i respecta el patrimoni de Sineu i que, per això, el projecte s'ubica “fora de qualsevol zona protegida”.

En el mateix sentit, ha expressat que compta amb un sistema de monitorització “constant per garantir la integritat” de les infraestructures i, quant a la qüestió sanitària, ha manifestat que complirà amb “estrictes protocols sanitaris i de bioseguretat” per “prevenir qualsevol risc, assegurant un entorn segur per a la comunitat i l'ecosistema”.

Finalment, ha rebutjat que el consum d'aigua sigui molt elevat ja que la finca compta amb “pou propi i un cabal autoritzat que fa al projecte autosostenible”, i per això els “habitants de Sineu no veuran afectats en el subministrament”.