Educació obrirà un procés urgent fins dijous per cobrir més de 250 places vacants de docents interins

La Conselleria d'Educació i Universitats obrirà un procés urgent fins aquest dijous amb l'objectiu de cobrir més de 250 places de docents interins que han quedat vacants com a resultat de la primera adjudicació.

Així ho ha confirmat el conseller, Antoni Vera, en declaracions als mitjans al Parlament, on ha reiterat les disculpes al col·lectiu de professors que estaven pendents de l'adjudicació de places.

D'aquesta manera, ha detallat que a Menorca han quedat per cobrir 25 places, a Mallorca 133, a Eivissa 83 i deu a Formentera, per la qual cosa de les prop de 2.800 places ofertes s'han cobert més de 2.600.

Vera ha ressaltat que a les Pitiüses es van treure a adjudicació al voltant de 750 places, per la qual cosa s'han aconseguit cobrir “la majoria”. Ha assenyalat el complement de difícil cobertura, acordat amb les forces sindicals, com el principal motiu per assolir aquesta ràtio de cobertura a Eivissa i Formentera.

Un cop finalitzat aquest procés urgent, ha explicat que es tornarà a obrir un procés ordinari durant tot el cap de setmana per adjudicar la resta de places amb l'objectiu que els mestres es puguin incorporar als centres el 9 de setembre.

A més, ha anunciat que es prioritzaran les etapes d'Infantil a Batxillerat, ja que en el cas de l'FP encara disposen d'una setmana més perquè el curs comença més tard.

Vera ha recalcat que la Conselleria ha emès un escrit als equips directius dels centres per recordar-los que els docents tindran fins aquest dimecres per incorporar-se a la seva nova destinació -si és a la mateixa illa de residència- o divendres -si se'ls ha assignat una altra illa-, sense que els afecti en l'àmbit econòmic.

D'altra banda, ha justificat que l'adjudicació de places estava prevista publicar-se aquest dilluns al migdia, però per un “error informàtic” s'ha endarrerit fins dimarts a la matinada.