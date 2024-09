Els 102 nens de la Segona Guerra Mundial que Franco va 'enviar' a les Balears

Santi explica que Karl, el seu pare, era famós a tota Ciutadella. A aquella Menorca de postguerra eren pocs els nens estrangers que vivien a la ciutat. I tots van arribar amb en Karl. Havien creuat mitja Europa amb tren dins d'un pla que els oferia recuperar-se a l'assolellada Espanya dels horrors que havien viscut a la Segona Guerra Mundial als seus països. Una iniciativa humanitària que amagava una finalitat “propagandística” amb què el règim franquista va buscar trencar el seu “aïllament” internacional.

Europa, maig del 1945. La rendició d'Alemanya va posar fi a sis anys de guerra mundial i a un dels períodes més foscos del continent. I Espanya, com resumeix la historiadora Lurdes Cortès-Braña, descobria que havia quedat “a la part equivocada de la Història”. La dictadura franquista havia sobreviscut, però estava cada cop més aïllada. “Va ser vetada a les conferències de Postdam i San Francisco que van dissenyar el nou ordre mundial, expulsada de l'ONU i, a més, el 1946 França va decidir tancar la seva frontera”, enumera.

Davant d'aquell panorama, el règim va buscar fórmules que no només l'ajudessin a millorar la seva imatge, sinó també a trencar aquell “ostracisme internacional”. I una va ser un complex pla pel qual portar a Espanya nens europeus perquè poguessin recuperar-se de la Segona Guerra Mundial i donar-los “generosa hospitalitat a terra”. “La idea es va vendre com un pla humanitari, però tenia un objectiu clarament polític. De fet, va aixecar les suspicàcies d'alguns països i organitzacions fins al punt que el ministre d'Exteriors Alberto Martín Artajo es va encarregar de recalcar justament això en les comunicacions, que era una idea 'absent de tot matís polític' i que es feia per 'pur sentiment humanitari”, explica la doctora en Història. Com altres projectes del règim, aquell també es va presentar com una cosa faraònica: el novembre del 1945 es va proposar que arribessin 50.000 nens. La xifra real no va arribar a un 10%.

La idea es va vendre com un pla humanitari, però tenia un objectiu clarament polític. De fet, va aixecar les suspicàcies d'alguns països i organitzacions fins al punt que el ministre d'Exteriors Alberto Martín Artajo es va encarregar de recalcar justament això en les seves comunicacions, que era una idea ‘absent de tot matís polític’ i que es feia per ‘pur sentiment humanitari Lurdes Cortès-Braña — Doctora en Història

L'acolliment temporal dels 'infants de la guerra'

“Espanya assegurava que havia rebut múltiples peticions d'organitzacions humanitàries, quan la veritat era que el règim se'ls havia acostat per iniciativa pròpia”, destaca la historiadora. De fet, la idea ni tan sols era una novetat. Cortès-Braña afirma que va ser justament “l'esplèndid aïllament” espanyol el que va fer que desconeguessin que feia anys que a Europa s'organitzaven operatius per acollir temporalment els nens víctimes de la guerra. “Entre el 1942 i el 1950 la Creu Roja Suïssa va gestionar l'acollida d'uns 180.000 nens per a una estada de recuperació de tres mesos”, assenyala.

Això d'Espanya, no obstant això, es veia amb altres ulls. D'una banda, per la situació econòmica i social que es vivia al país. “Encara estàvem amb la misèria de la postguerra i les cartilles de racionament”, recorda la historiadora. Però també hi havia el tema polític. El Partit Comunista d'Àustria, per exemple, va denunciar que s'alimentaria els nens a costa de la gana dels espanyols, i que se'ls pretenia “beneir amb una educació feixista”. De fet, quan Càritas d'Àustria va decidir tirar endavant el pla va ser “a condició que quedés en mans d'Acció Catòlica Espanyola” i sense la participació de Falange. “No obstant, Falange va intervenir en l'operatiu d'acollida, i el paper del mateix Franco va ser tan destacat que ell mateix va acollir tres nenes austríaques”, subratlla l'autora d'Un assumpte d'Estat: l'acolliment de nens austríacs a la geopolítica del primer franquisme.

El Partit Comunista d'Àustria va denunciar que s'alimentaria als nens a costa de la fam dels espanyols i que se'ls pretenia 'beneir amb una educació feixista'. 'Falange va intervenir en l'operatiu d'acolliment, i el paper del mateix Franco va ser tan destacat que ell mateix va acollir a tres nenes austríaques', assegura la historiadora

L'obertura de la frontera amb França el 1948 va ser definitiva perquè el pla es posés a caminar. A partir del febrer del 1949 i fins a finals del 1959 van arribar a Espanya 2.981 nens austríacs i 974 alemanys en un total de vuit expedicions. “Alemanya i Àustria havia estat el Reich, eren els dolents, i aquests nens no van participar als viatges humanitaris fins després de la guerra. I, quan Franco va aconseguir tirar endavant el projecte, eren els que estaven en pitjor situació”, afirma la historiadora.

L'obertura de la frontera amb França en 1948 va ser definitiva perquè el pla funcionés. A partir de febrer de 1949 i fins a finals de 1959 van arribar a Espanya 2.981 nens austríacs i 974 alemanys en un total de vuit expedicions

Un “assumpte d'Estat”

Materialitzar el pla va ser tota una odissea. El sistema de transport estava “completament desestructurat” i els nens només van poder arribar a Espanya “en trens cedits pels britànics”. “Tot i així, el pla va aconseguir estendre's i arribar a tot el país, fins i tot a les Canàries. De fet, aquest era l'objectiu perquè es tractava d'un assumpte d'Estat”, afirma.

A Balears van arribar 102 menors -96 austríacs i sis alemanys- entre l'abril del 1949 i l'abril del 1950, que van acabar repartits entre Menorca i Mallorca. En aquesta darrera illa, se sap que van residir entre Palma, Sóller i Felanitx. “La majoria van ser acollits per famílies acomodades perquè el règim buscava quedar bé. Però és evident que també pesava que fossin catòliques”, assenyala.

Al llistat de famílies mallorquines d'acollida destaquen cognoms com Orlandis, Oleza, Calvet o Oliver, i els noms de Fausto Morell o Maria Garau, vídua de l'industrial Manuel Salas. També la família Moll hi va tenir un paper rellevant. D'una banda, el filòleg i professor Francesc de Borja Moll va publicar el mateix 1949 una mena de diccionari, el 'Sumari d'alemany per parlar amb els nens austríacs' -sota el pseudònim de Fritz Hartmann- amb la idea de facilitar la comunicació entre els menors i els seus acollidors. De l'altra -com recupera Alejandro Casadesús a l'estudi 'Alcover, Moll i la llengua alemanya'-, el seu germà Bep també va acollir un nen austríac a Menorca: Adolf Brückler. Un dels fills del filòleg va explicar a Casadesús que, quan un dia jugaven en una cova de Macarella, es va desfermar una tempesta. I aquell nen estava “tan marcat per la guerra” que, “en sentir els trons, es va amagar al racó més profund i no volia sortir”.

El filòleg i professor Francesc de Borja Moll va publicar el mateix 1949 una sort de diccionari, el ‘Sumari d'alemany per a parlar amb els nens austríacs’ -sota el pseudònim de Fritz Hartmann- amb la idea de facilitar la comunicació entre els menors i els seus acollidors

Entre la misèria i la desmemòria

“El meu pare tenia sis anys quan va arribar a Menorca i recordava molt poca cosa de la guerra. Sí que tenia la imatge de quan baixaven al soterrani cada vegada que començava un bombardeig, però poc més. La veritat és que el seu pare havia perdut una cama lluitant al front”, explica Santi Bock. El seu pare, Karl Bock, va ser un dels nens austríacs que va arribar a Menorca. El menor d'una família amb tres fills que vivia a Viena i que va decidir apuntar-se a aquell programa d'acollida temporal a Espanya.

“Càritas de Viena enviava personal a les escoles perquè expliquessin la iniciativa. En aquell moment moltes famílies estaven a la misèria absoluta, passaven fam i vivien entre ruïnes, en infrahabitatges o fins i tot en trinxeres”, relata la historiadora. Tots els nens que s'inscrivien al programa passaven primer per una revisió mèdica. “Podien estar febles, però no malalts”, assenyala. “En el cas del meu pare, els seus dos germans grans es van quedar perquè tenien edat per ajudar la família i els necessitaven. Per això van decidir enviar el nen”, afegeix Santi.

El meu pare tenia sis anys quan va arribar a Menorca i recordava molt poca cosa de la guerra. Sí que tenia la imatge de quan baixaven al soterrani cada vegada que començava un bombardeig, però poc més. La veritat és que el seu pare havia perdut una cama lluitant al front Santi Bock — Fill d'un dels nens austríacs que va arribar a Menorca

Karl i altres nens van arribar a Barcelona després d'haver passat dos dies recorrent Europa amb tren. “D'aquell viatge recordava que només havia menjat pa i xocolata negra”, diu Santi. La família explica que fins a la Ciutat Comtal es va desplaçar el que seria el seu 'pare' d'acollida, i que no era cap altre que el capellà Jaume Gener. La seva germana Magdalena faria de 'mare'. L'estudi de Cortès-Braña demostra que això de Karl va ser un cas especial, però no únic. Entre els acollidors hi va haver alcaldes, organitzacions religioses i fins i tot bisbes com el de Jaén.

A casa dels germans Gener -en què també vivien els seus pares-, Karl Bock es va convertir en el consentit. “Estava més consentit, el cuidaven moltíssim i era com un fill únic. També era un pill, però es va adaptar molt bé i de seguida va fer amics”, afirma la seva vídua, Margarita Florit.

En aquells carrers de Ciutadella on corria i jugava, Karl destacava entre la resta de nens. “Sempre va ser molt maco, però és que un nen estranger d'aquella edat en aquella època era notícia”, assegura Margarita. El seu perfil -ulls blaus i cabells rossos- havia estat un dels més buscats entre les famílies d'acollida. Tant que, segons els testimonis recollits per Lurdes Cortès-Braña, als llocs i expedicions en què no hi va haver bona organització, l'arribada dels nens es va acabar convertint en una mena de subhasta.

Dels repetidors a l'adopció

“No sabem què va veure el meu pare a Menorca perquè quan va tornar a Viena digués a la seva família que volia tornar a l'illa”, recorda Santi. Segons la historiadora, es calcula que entre el 1950 i el 1959 es van donar a Espanya uns 900 retorns -costejats per les famílies espanyoles-, especialment durant els estius. Per a molts, la tornada als seus països va suposar un xoc: alguns havien oblidat l'alemany, altres no aconseguien reintegrar-se a l'escola i menys en el nivell que corresponia a la seva edat i als que havien anat a parar a les famílies més adinerades els va costar “adaptar-se a no tenir cotxe o servei”.

Per a molts, la tornada als seus països va suposar un xoc: alguns havien oblidat l'alemany, altres no aconseguien reintegrar-se a l'escola i menys en el nivell que corresponia a la seva edat i als que havien anat a parar a les famílies més adinerades els va costar 'adaptar-se a no tenir cotxe o servei

Karl Bock també va ser un dels repetidors. I ningú recorda amb certesa quan es va decidir que les seves estades temporals esdevinguessin una cosa definitiva. L'objectiu del pla mai no havia estat que els nens fossin adoptats. De fet, Cortès-Braña assenyala que era una de les primeres advertències que es feia a les famílies i que això va motivar que moltes decidissin no participar-hi. Tot i això, les adopcions -“formals i informals”- van acabar per arribar.

“Karl no va dir mai que trobés a faltar els seus pares o la seva família, o el seu país. Suposo que si hagués estat així no s'hauria quedat o hauria viatjat a veure'ls més sovint”, planteja Margarita. El seu pare va morir quan ell era encara adolescent i la seva mare va anar a veure'l a Ciutadella quan va fer els 18. Karl només va viatjar a Viena per al casament del seu germà Gustav, que va arribar a viure a la ciutat menorquina durant uns set anys després de casar-se. “Ell treballava en una fàbrica de bijuteria i la seva dona era perruquera, però van acabar per tornar-se a Àustria, crec que perquè ella trobava molt a faltar la seva família”, assenyala Santi. El dia d'avui, els seus fills continuen visitant Menorca amb freqüència.

En la nova vida a Menorca, Karl Bock també va oblidar l'alemany -“En aquell moment no tenia possibilitat de parlar-lo amb ningú”, diu el seu fill-, va anar a l'escola del Seminari i a la d'Es Born abans que el capellà Jaume Gener el convencés de passar uns mesos a Barcelona per estudiar mecanografia. A la tornada va obrir a Ciutadella la primera escola de tota l'illa per aprendre a escriure a màquina. I així va passar de ser “Karl l'austríac” a “Karl el de Mecanografia Viena”.

“L'èxit va ser sorprenent. Crec que per l'acadèmia van passar tots els nens de la ciutat. Teníem 30 màquines d'escriure i les classes s'omplien cada hora”, explica Santi. La fama de l'acadèmia va créixer fins al punt que eren moltes les empreses que buscaven personal entre els seus alumnes. “Crec que l'oficina de l'atur i de col·locació a Ciutadella era la nostra”, diu fent broma.

Després que el mateix capellà li demanés permís al pare de Margarita, Karl i ella van iniciar un festeig que va acabar en matrimoni i en nou fills: sis noies i tres nois. “Quan no era a l'acadèmia estava amb la família. També caçava i pescava, però no era un home de bars”, recorden. Karl va morir d'un infart -el segon que patia- quan només tenia 48 anys.