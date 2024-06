El famós DJ Diplo munta una festa il·legal amb centenars de turistes a una zona protegida d'Eivissa

Thomas Wesley Pentz, més conegut com a DJ Diplo, és un compositor i productor discogràfic que ha triomfat al món de la música electrònica. Aquest dilluns, abans de la seva sessió a Pachá, el discjòquei ha organitzat una festa amb música a Cala d'Hort, davant dels illots des Vedrà i Es Vedranell, una activitat que està prohibida, segons la normativa autonòmica. Aquesta cala eivissenca, situada a un enclavament privilegiat de la costa occidental de l'illa, és un dels santuaris del postureig a Eivissa, on centenars de milers de turistes acudeixen cada any per fer-se un selfie mentre gaudeixen de la posta de sol.

La festa il·legal, que ha generat una gran indignació entre la població eivissenca -posant d'acord grups ecologistes amb la patronal de l'oci a la seva condemna-, està sent investigada per la Policia Local de Sant Josep de sa Talaia, segons ha informat l'Ajuntament en un comunicat de premsa. Una activitat que, segons assenyalen les autoritats locals, s'ha realitzat amb “la participació de centenars de persones a través d'una convocatòria” a les xarxes socials de DJ Diplo.

Es tracta d'una zona molt sensible de l'illa, que forma part de la Xarxa Natura 2000, i està inclosa com a Àrea Natural d´Especial Interès (ANEI). Per tant, està catalogada com a zona protegida. Aquest enclavament té, de fet, diverses figures de protecció: Lloc d'Interès Comunitari (LIC); Zona d'Especial Conservació (ZEC) i Zona Especial Protecció per a les Aus (ZEPA). El seu interès rau tant en la flora que l'habita com a la seva fauna, ja que és un lloc de nidificació molt important per al virot (l'au marina més amenaçada d'Europa) i el falcó d'Elionor, entre altres espècies de vertebrats com la sargantana de les Pitiüses.

Després que la notícia, avançada per IB3, arribés a l'Ajuntament, les autoritats locals han recordat que es tracta d'una àrea vulnerable “en què aquest tipus d'activitats il·legals propicien el risc d'incendis, problemes de sorolls, residus i, és clar, posen en perill la integritat de les persones assistents”. La Conselleria d'Agricultura, Pesca i Medi Natural assenyala a elDiario.es que el Pla de Gestió Natura 2000 prohibeix completament aquest tipus d'activitats, però que per actuar d'ofici necessiten que la Direcció General de Medi Natural rebi la notificació d'aixecament d'acta per part de la Policia Local, Guàrdia Civil o agents de Medi Ambient.

D'altra banda, el grup ecologista Amics de la Terra ha protestat, a través de xarxes socials, davant aquesta nova festa il·legal que s'ha desenvolupat amb total impunitat al mirador dels illots des Vedrà i Es Vedranell. Els ecologistes han demanat l‟actuació de les autoritats competents i han recordat que els generadors elèctrics, necessaris per a aquest tipus de festes, suposen un risc d'incendi. Després de les queixes, l'Ajuntament de Sant Josep ha informat que la Policia Local està investigant els fets “i tots els possibles delictes en què s'hagi pogut incórrer per poder actuar en conseqüència”.

La festa il·legal ha generat malestar també entre l'Associació Oci d'Eivissa -la patronal que engloba bona part del sector a l'illa- que, a través d'un comunicat, “condemna enèrgicament” la realització d'aquest tipus d'activitats promocionades a través de les xarxes socials. Així, la patronal ha recordat que Cala d'Hort és “una zona altament protegida pel valor natural”. “Oci d'Eivissa sempre ha exigit als seus associats màxim respecte a les normes de convivència amb la població resident”, ha assegurat.

En aquest sentit, consideren que iniciatives com la promoguda per DJ Diplo “són tremendament nocives per al sector de l'oci a l'illa”, ja que l'objectiu d'Oci d'Eivissa és “millorar la imatge d'un sector que situa Eivissa com a líder mundial i representa un segment de gran rellevància dins de l'oferta turística de l'illa”. Finalment, han afirmat que treballen des de fa anys, en col·laboració amb les institucions locals, per acabar “amb la preocupant plaga de les festes il·legals”. elDiario.es s'ha posat en contacte amb DJ Diplo per saber si l'artista comptava amb l'autorització de les administracions competents per fer la festa a Es Vedrà, sense que hagi estat possible obtenir una resposta en el moment en què es publica aquesta notícia.