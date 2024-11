Forners i pastissers de Mallorca envien ensaïmades als voluntaris de la DANA.

L'Associació de Forners i Pastissers de Mallorca, associada a Pimem, ha organitzat un enviament d'ensaïmades cap a València aprofitant el viatge d'una professora que viatja a la Comunitat Valenciana per visitar amics afectats i tenir informació d'altres coneguts que encara es troben desapareguts.

Rosa Julià es va posar en contacte amb Pimem per fer arribar ensaïmades per als equips que estan treballant en les tasques de rescat i sumar-se a la gran quantitat d'aliments que calen per a tots aquells que es troben treballant molt dur per restablir com més aviat millor la normalitat.

Des de l'associació, el seu president Miquel Torrens ha assegurat que la petició de Rosa va ser escoltada de seguida i durant aquest divendres s'ha improvisat una recollida d'ensaïmades aportades per diferents establiments perquè poguessin ser embarcades en el trajecte Palma-València que sortia a les 11.00 hores.

“Podíem enviar moltíssimes més, però hi havia unes limitacions en el transport i som cauts a l'hora de saber com podem ajudar millor. Són moments difícils i cal evitar accions que, per molt bones intencions que tinguin, acabin generant un problema per als cossos de seguretat i rescat que estan treballant a la zona”, ha assenyalat.

L'associació també apunta que la intenció és que les ensaïmades es consumeixin durant avui i demà al lloc on es desenvolupa l'activitat de rescat.