“Que vengan, pero que se pongan en contacto para organizarlos”: miles de voluntarios marchan a las zonas afectadas en València

Miles de voluntarios se desplazan desde València y otros municipios a las zonas de l'Horta Sud afectadas por la DANA para ofrecer ayuda. Con las vías todavía afectadas, el desplazamiento está provocando retenciones que dificultan la evacuación a los servicios de emergencias. “Recuerda: los servicios de emergencia continúan ayudando y rescatando a personas. Necesitan que los cauces de comunicación estén libres. Evita coger el coche para hacer desplazamientos por carretera”, advierte el 112 durante la mañana de este viernes.

Los efectivos consultados el jueves por elDiario.es recomendaron no acudir sin especialización u organización. “No pueden pasar las ambulacias”, comenta un trabajador del 112, mientras que un militar recalca: “Llegan muchas personas que se ofrecen, pero, sin experiencia es más peligroso”. Los Policías Locales añaden que es mejor no asistir si no se ha realizado una petición específica de ayuda por parte de autoridades o municipios.

La secretaría autonómica de Emergencias indica que es importante que los voluntarios se comuniquen con el puesto de mando avanzado, ubicado en Paiporta, para coordinar la ayuda. “Que vengan pero se pongan en contacto para organizarlos”, afirma. También pueden hacerlo a través de los teléfonos habilitados por la Generalitat Valenciana. El Ejecutivo autonómico subraya: “Desde el profundo agradecimiento por la ayuda que se está prestando a las poblaciones afectadas, pedimos por favor que no se desplacen a estas zonas porque se están colapsando las vías y los servicios de emergencia no pueden acceder”.

El 112 ha asegurado que se están produciendo retenciones, se están colapsando las vías de acceso y los servicios de emergencia están teniendo problemas para hacer su trabajo. “Hay que dejar las carreteras libres para que puedan trabajar los servicios de emergencia”, insisten. La Guardia Civil recuerda la importancia de evitar los desplazamientos cuando no sean imprescindibles y la necesidad de seguir las indicaciones de las autoridades.

En el barrio de La Torre la Policía Local ha cortado los accesos porque hay demasiados voluntarios. Muchas personas acuden a realizar fotografías e interfieren en la retirada de barro y el paso de camiones, comentan algunas personas que han escuchado quejas vecinales. Algunos desplazados a los municipios, que se organizan en grupos, apuntan que no hay autoridades de referencia por la zona. “Falta personal e información”, sostienen. “Hay mucha gente pero van sin ton ni son, no hay nadie para coordinarlos. Esto estaría bien si hubiera un mínimo de organización”, explica una persona sobre el terreno. Las personas van equipadas con palas, cubos y escobas pero no saben donde dirigirse. Los propios ayuntamientos están organizando batidas para cubrir necesidades concretas.

Teléfonos de atención

La Generalitat Valenciana ha habilitado unos números de WhatsApp para canalizar la información sobre la ayuda a trasladar se puede dar a través de los números de teléfono más abajo, según las comarcas de origen:

• Utiel: 659289726

• Horta Sur: 682177249

• Ribera: 619975059

• Hoya: 690027099

• Castellón: 679161664