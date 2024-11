“Que vinguen, però que es posen en contacte per organitzar-los”: milers de voluntaris marxen a les zones afectades a València

Milers de voluntaris es desplacen des de València i altres municipis a les zones de l'Horta Sud afectades per la DANA per oferir ajuda. Amb les vies encara afectades, el desplaçament provoca retencions que dificulten l'evacuació als serveis d'emergències. “Recorda: els serveis d'emergència continuen ajudant i rescatant persones. Necessiten que les vies de comunicació estiguen lliures. Evita agafar el cotxe per fer desplaçaments per carretera”, adverteix el 112 aquest divendres al matí.

Els efectius consultats dijous per elDiario.es van recomanar no acudir sense especialització o organització. “No poden passar les ambulàcies”, comenta un treballador del 112, mentre que un militar recalca: “Arriben moltes persones que s'ofereixen, però sense experiència és més perillós”. Els policies locals afegeixen que és millor no assistir-hi si no s'ha realitzat una petició específica d'ajuda per part d'autoritats o municipis.

La secretaria autonòmica d'Emergències indica que és important que els voluntaris es comuniquen amb el lloc de comandament avançat, ubicat a Paiporta, per coordinar l'ajuda. “Que vinguen però es posen en contacte per organitzar-los”, afirma. També ho poden fer a través dels telèfons habilitats per la Generalitat. L'Executiu autonòmic subratlla: “Des del profund agraïment per l'ajuda que s'està prestant a les poblacions afectades, demanem si us plau que no es desplacen a aquestes zones perquè s'estan col·lapsant les vies i els serveis d'emergència no hi poden accedir”.

El 112 ha assegurat que s'estan produint retencions, s'estan col·lapsant les vies d'accés i els serveis d'emergència estan tenint problemes per fer la feina. “S'han de deixar les carreteres lliures perquè puguen treballar els serveis d'emergència”, insisteixen. La Guàrdia Civil recorda la importància d evitar els desplaçaments quan no siguen imprescindibles i la necessitat de seguir les indicacions de les autoritats.

Al barri de la Torre la Policia Local ha tallat els accessos perquè hi ha massa voluntaris. Moltes persones van a fer fotografies i interfereixen en la retirada de fang i el pas de camions, comenten algunes persones que han sentit queixes veïnals. Alguns desplaçats als municipis que s'organitzen en grups apunten que no hi ha autoritats de referència per la zona. “Falta personal i informació”, afirmen. “Hi ha molta gent però van sense solta ni volta, no hi ha ningú per coordinar-los. Això estaria bé si hi hagués un mínim d'organització”, explica una persona sobre el terreny. Les persones van equipades amb pales, poals i graneres però no saben on dirigir-se. Els mateixos ajuntaments estan organitzant batudes per cobrir necessitats concretes.

Telèfons d'atenció

La Generalitat Valenciana ha habilitat uns números de WhatsApp per canalitzar la informació sobre l'ajuda a traslladar es pot donar a través dels números de telèfon més avall, segons les comarques d'origen:

• Utiel: 659289726

• Horta Sud : 682177249

• Ribera: 619975059

• Foia de Bunyol: 690027099

• Castelló: 679161664