El Govern balear del PP es planteja que els habitatges regularitzats a sòl rústic es puguin destinar a lloguer turístic

El Govern balear del PP estudia la possibilitat que els habitatges a sòl rústic que es legalitzin a través del Decret de Simplificació Administrativa puguin destinar-se al lloguer turístic passats uns anys, una informació avançada per Última Hora i que han apuntat els experts amb anterioritat. El catedràtic Macià Blázquez-Salom va advertir elDiario.es fa uns dies que l'amnistia urbanística que el Govern planeja en sòl rústic suposa una clara amenaça. “Hi ha operacions de venda de finques que estan paralitzades perquè ara mateix són cases il·legals i, amb la seva legalització, poden seguir el camí cap al lloguer de vacances”, va comentar el geògraf a aquest reportatge.

Les sospites queden ara confirmades després de la notícia d'aquest dimecres del diari Última Hora. Segons el rotatiu mallorquí, l'Executiu autonòmic estudia que, passats els primers cinc anys després d'aconseguir la legalització d'un habitatge irregular, els propietaris puguin sol·licitar una autorització per llogar casa seva a turistes, amb el pagament previ d'una multa -aquest mateix diari assegura que els propietaris dels habitatges on s'han fet obres il·legals hauran de pagar més com més triguin a legalitzar les obres, però que la quantia final encara no està definida-.

El Partit Popular, a través de la portaveu adjunta Marga Durán, ha explicat que el decret de Simplificació Administrativa “no està tancat”, però que, en tot cas, “les places que hi hagi disponibles dependran del sostre que tingui marcat cada Consell Insular i les condicions i requisits els marcaran els Consells”.

L'oposició, en contra

La possibilitat que les edificacions en sòl rústic que es regularitzin a partir del decret de Simplificació Administrativa puguin destinar-se en uns anys al lloguer turístic a les Balears ha generat les crítiques del PSIB-PSOE, MÉS per Mallorca, Més per Menorca i Unides Podem.

A les rodes de premsa posteriors a la Junta de Portaveus d'aquest dimecres, els portaveus dels grups de l'oposició han mostrat el seu rebuig a aquesta possibilitat, en considerar que “invita la gent a fer les coses malament, perquè ja vindrà el Govern i ho arreglarà”, ha dit l'ecosobiranista Lluís Apesteguia.

Així mateix, el portaveu adjunt del PSIB-PSOE, Marc Pons, ha considerat que incloure aquesta mesura al decret seria “malvendre les Illes”. “El PP diu que pagant una sanció d'un 15% -Última Hora assegura que en un primer moment el Govern va valorar la possibilitat que la sanció fos d'un rang d'entre el 15 i el 25% del valor de les obres de legalització, encara que potser moduli les sancions en funció dels nivells de renda dels infractors- donarà barra lliure a tothom”, ha apuntat.

Per part seva, el portaveu de Més per Menorca, Josep Castells, ha definit la mesura com “la perversió absoluta de la turistificació a totes les illes”, mentre que la portaveu d'Unides Podem, Cristina Gómez, ha carregat contra el Govern, que “només pensa a donar allotjament als turistes”.