El Govern balear s'oposa a la demanda de quatre famílies perquè els fills cursin almenys un 25% en castellà

El Govern s'ha oposat a la demanda de quatre famílies de Calvià (Mallorca) que van sol·licitar que els fills poguessin estudiar en castellà almenys el 25% de l'horari lectiu i almenys una matèria no lingüística troncal.

La Conselleria dEducació i Universitats, a través de l'Advocacia autonòmica, justifica la seva posició que “la normativa de les Illes Balears no és com la de Catalunya”, tal com assenyalen fonts d'aquest departament a elDiario.es. “A la nostra comunitat, la normativa lingüística permet als pares triar la primera llengua d'ensenyament. El Decret de Mínims estableix que cal garantir el 50% d'hores lectives en català i un 50% en castellà. A més, cal garantir que un cop finalitzades les etapes escolars els alumnes tinguin competència en les dues llengües”, abunden.

Segons ha criticat Escuela de Todos en una nota de premsa aquest dimecres, l'advocada de la CAIB, el 10 d'abril passat, es va oposar a la demanda afirmant que les famílies “no tenen cap dret a rebre ensenyament també en castellà” i “defensant el projecte lingüístic d'immersió obligatori que aplica el centre”.

Així mateix, han subratllat que el procés contenciós continuarà i el Tribunal Superior de Justícia de les Balears (TSJIB) decidirà. Tot i això, des d'Escuela de Todos han carregat contra el Govern per “oposar-se a satisfer el dret a rebre en castellà com a mínim el 25 per cent de l'horari lectiu i en almenys una matèria lingüística no troncal”.

En aquesta línia, “el que és rellevant”, segons la plataforma, és que en la resposta a la demanda “còpia submisament i al peu de la lletra els arguments de l'anterior Govern davant demandes contencioses que ara mateix estan actives”. “Després d'haver aconseguit Prohens el triomf electoral amb la promesa, entre d'altres, d'introduir el castellà com a llengua vehicular, ara es despatxa amb una defensa tancada de la immersió obligatòria”, han postil·lat.

Escuela de Todos ha criticat la “hipocresia” de la presidenta del Govern, Marga Prohens, que, segons la seva opinió, “d'una banda segueix el lema del PP nacional de bilingüisme amable i, a l'hora de la veritat, s'oposa que el castellà sigui també llengua vehicular d'ensenyament”.

“Si el govern del PP balear ha decidit continuar rebutjant, com en altres recursos contenciosos de l'anterior Govern, la petició de pares d'introduir el castellà com a llengua també vehicular és perquè el president del PP nacional, el senyor Feijóo, recolza la immersió, molt lluny d'aquest bilingüisme amable que tant pregona”, han conclòs.