Greenpeace al·lega contra una macrogranja avícola a Mallorca: “Serà la més contaminant del país”

Greenpeace ha presentat al·legacions a un projecte de macrogranja de gallines ponedores i recria al terme municipal de Sineu (Malllorca) alertant de l'alt consum d'aigua i de la presència d'amoníac. El projecte està promogut per Avícola Son Perot.

Atenent els càlculs realitzats per l'ONG ecologista, el consum directe d'aigua de la macrogranja, sense comptar l'aigua necessària per produir l'aliment de les gallines, seria més de 61.000 m3/any, una tercera part del consum estimat per al municipi de Sineu.

Greenpeace ha assegurat a més que el projecte no té càlculs específics per mostrar els impactes que tindria sobre el medi ambient. “Si comparem amb altres explotacions avícoles industrials en funcionament, només pel que fa a les emissions d'amoníac, un gas tòxic amb efectes nefastos sobre el medi ambient i la salut de les persones, aquesta explotació industrial es convertiria en la macrogranja d'aus de corral més contaminant del país”, han insistit en un comunicat.

L'ONG ha alertat de les “dimensions faraòniques” del projecte, que té com a objectiu engegar una macrogranja per a unes 750.000 gallines ponedores, que produirien uns 156 milions d'ous a l'any.

Segons el projecte, les gallines estarien distribuïdes en 10 naus industrials. Es construirien, a més, altres instal·lacions de suport, així com els femers i fosses per emmagatzemar les ingents quantitats de fems que es generarien per un nombre semblant d'animals.

Es farien també obres per poder garantir el trànsit continu de camions necessari per al funcionament d'aquesta explotació industrial que, en cap moment, no està contemplada en el projecte com un impacte per a la població.

Greenpeace s'ha referit igualment a l'impacte negatiu que aquest projecte tindria sobre les masses d'aigua pel que fa a la contaminació per nitrats, un problema molt greu a tot Espanya i especialment a les Balears, segons han recordat.

Per als ecologistes, el projecte agreujaria la situació del municipi de Sineu, el més proper a l'explotació, que ja fa més d'una dècada que no pot consumir la seva aigua a causa de la contaminació per nitrats.