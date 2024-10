La Justícia confirma la condemna de 12 anys de presó a un home per violar una dona amb submissió química a Palma

El Tribunal Superior de Justícia de Balears (TSJIB) ha confirmat la condemna a 12 anys de presó que la Secció Segona de l'Audiència Provincial va imposar un home que va violar una noia mitjançant submissió química a Palma.

Segons ha informat el TSJIB en un comunicat, la Sala Civil i Penal també ha ratificat la imposició d'una ordre d'allunyament de 500 metres respecte de la víctima, a qui haurà d'indemnitzar amb 25.000 euros per les lesions, seqüeles i danys morals ocasionats.

El TSJIB s'ha pronunciat així després que la defensa del condemnat recorregués la sentència de l'Audiència perquè considera que no hi havia proves suficients que hagués drogat la víctima ni que l'acte sexual no fos consentit. Segons han dictaminat els magistrats del Tribunal, aquests fets sí que han quedat provats i no va poder existir consentiment ja que la víctima, a causa del seu estat d'embriaguesa per la submissió química, “no estava en condicions de donar-ho”.

“La prova practicada valorada en conjunt acredita els fets declarats provats i la participació en ells del recurrent, cosa que és independent de com es desencadena la decisió de denunciar i, fins i tot, del motiu original que va moure la víctima a fer-ho”, han subratllat els magistrats.

Després de la submissió química i posterior violació, segons la sentència, el condemnat li va enviar un missatge “clarament amenaçant” a la víctima, en què li deia: “Porta't bé i si et portes malament te'n recordes de mi”.

Els jutges tampoc han admès que l'acusat veiés vulnerat el seu dret de defensa durant el procediment judicial. De tota manera, aquesta resolució pot ser recorreguda davant del Tribunal Suprem.