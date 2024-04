L'Ajuntament de Palma, denunciat per demanar estar al dia en el pagament del lloguer per empadronar-se

Consumidors i Usuaris de Balears (Consubal) ha denunciat l'Ajuntament de Palma davant l'Agència Espanyola de Protecció de Dades (AEPD) per exigir, segons l'associació, estar al corrent del pagament del lloguer als llogaters que es volen empadronar.

En un comunicat, Consubal ha explicat que un dels requisits que es demanen a les Oficines d'Atenció al Ciutadà (OAC) és el del rebut del lloguer del mes en què se sol·licita l'empadronament, cosa que, segons el seu parer, són dades de caràcter personal i, per tant, protegits.

El president de l'associació, Alfonso Rodríguez, ha afirmat que les últimes setmanes estan rebent queixes de residents a qui, entre altres documents, se'ls exigeix el rebut del lloguer del mes en curs. Tot i això, entre els requisits exigits per a l'empadronament publicats a la web de l'Ajuntament no figura estar al corrent de pagament del lloguer, per la qual cosa l'associació ha considerat aquest fet “una extralimitació” del Consistori.

Davant d'això, des de Consubal han remès escrit a l'Agència Espanyola de Protecció de Dades perquè analitzin i informin sobre si l'exigència de Cort està dins de la norma i no atenta contra el dret dels consumidors a protegir les dades de caràcter personal.

L'associació ha volgut denunciar aquest “incomprensible posicionament de l'Ajuntament” per ser “contrari al dret dels consumidors a empadronar-se al domicili on tingui fixada la seva residència”, “limitant els drets de les persones i posicionant-se contra les que pateixen problemes de l'habitatge, ja que aquesta discriminació afecta molts àmbits i drets dels ciutadans com els descomptes de viatges o accés a serveis municipals”.

L'Ajuntament es defensa

Per la seva banda, el Consistori ha publicat una nota de premsa en què ha donat la seva versió dels fets. La tinenta d'alcalde d'Hisenda, Funció Pública i Govern Interior, Mercedes Celeste, ha comentat que cada any s'empadronen milers de persones a Palma, per la qual cosa l'Ajuntament té l'obligació d'assegurar-se que aquest empadronament no és fraudulent.

Davant la denúncia de Consubal que Cort està exigint el rebut del lloguer per poder empadronar-se, l'edil ha assenyalat que “l'Ajuntament de Palma és absolutament sobirà per sol·licitar als llogaters tots els documents que estimi necessaris per assegurar-se que aquest llogater és a un habitatge i evitar així un empadronament fraudulent”.

En aquest punt, la tinenta d'alcalde ha negat que Cort estigui incomplint la Llei de Protecció de Dades ja que, tal com assegura “com a pròpia administració pública que és, l'Ajuntament té el deure que totes les dades que rep o sol·licita siguin tractats confidencialment”.

Pel que fa a l'exigència de sol·licitar la documentació que consideri oportuna, l'edil recalca que “hi ha una resolució de l'Institut Nacional d'Estadística (INE) del 29 d'abril del 2020 en què confirma que, en línies generals, un ajuntament podrà requerir tots els documents que consideri oportuns per certificar que l'empadronament és correcte”.

Finalment, l'edil de Govern Interior vol subratllar que també hi ha un acord plenari del 30 de novembre a proposta d'un grup municipal i que va ser aprovada per unanimitat de tots els partits polítics municipals en què s'insta l'Ajuntament de Palma a prendre totes les mesures que consideri oportunes per evitar l'empadronament fraudulent“