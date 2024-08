L'oposició demana la dimissió de Toni Gili (Vox) després de conèixer les condicions dels treballadors de Terracor

El portaveu de Més per Mallorca al Consell, Jaume Alzamora, ha demanat avui la “dimissió immediata” del portaveu de Vox a la institució insular, Antoni Gili, després de conèixer les informacions publicades a elDiario.es sobre un presumpte cas d'explotació laboral a l'empresa Terracor.

Alzamora ha reprovat de manera categòrica la conducta del conseller i ha assenyalat que “comportaments d'aquest tipus inhabiliten qualsevol polític per a l'exercici de les seves funcions de servei públic”. Segons el portaveu ecosobiranista, “Gili no pot continuar ni un segon més com a membre de la corporació insular”. Per tant, ha remarcat, “Gili no té cap altra sortida que dimitir i deixar la seva acta de conseller electe”.

Des de la formació ecosobiranista han instat el president del Consell de Mallorca, Llorenç Galmés, a sumar-se a la petició de dimissió i han assegurat que el PP “no pot continuar sustentant el seu govern al Consell amb el suport de Gili”. “La presidència del Consell ha d'actuar amb dignitat i no pot permetre que el càrrec se sustenti amb el vot d'un conseller que actua d'una manera impròpia de qualsevol persona i més quan s'exerceix un càrrec públic”, han remarcat.

En la mateixa línia, des del PSIB reclamen explicacions al portaveu de Vox al Consell “sobre el presumpte cas d'explotació laboral a immigrants dins de la seva empresa”, situació que han qualificat d'“intolerable”. La consellera del Grup Socialista Juana M. Adrover ha instat Galmés a “no posar-se de perfil”, ja que “exigeixi aclariments al seu soci de govern al Consell”.

Adrover ha agraït la ràpida reacció del Govern central després que la ministra Elma Sáiz hagi anunciat l'inici de les investigacions pertinents de la Inspecció de Treball per aclarir la situació d'aquests treballadors estrangers en finques agràries de Mallorca.

Juana M. Adrover ha recordat “els discursos d'odi de Gili al Consell, i el tracte als estrangers immigrants com si fossin delinqüents, convidant-los a marxar de Mallorca, mentre que s'aprofita i els explota dins de la seva empresa”, asseverant que Gili compatibilitza la seva activitat professional amb la dedicació parcial com a portaveu del grup Vox al Consell de Mallorca, “una tasca per la qual es va veure incrementada la seva remuneració a principis de la legislatura en 20.000 euros anuals, en aprovar Galmés la seva retribució parcial del 50 al 75%”.

Des de l'oposició han mostrat la seva solidaritat amb els treballadors afectats i han lamentat que fets com aquests “embruten el sector dels camperols a Balears, que des de fa anys treballa amb l'objectiu de garantir unes condicions dignes i justes”.