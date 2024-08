Inspecció de Treball investiga l'empresa d'un líder de Vox a Balears per explotació laboral

Inspecció de Treball ha iniciat una investigació per explotació laboral contra Terracor, el conglomerat de què és soci el secretari general de Vox a Balears i conseller del Consell de Mallorca, Toni Gili. L'organisme ha obert aquest tràmit després de la investigació publicada per elDiario.es en què els treballadors denuncien jornades de fins a 17 hores diàries, amuntegament i falta d'higiene a les seves estances, per les quals paguen 80 euros al mes.

Després de conèixer la informació que manejava elDiario.es, el Ministeri d'Inclusió, Seguretat Social i Migracions es va posar en contacte amb la Delegació del Govern a Balears per sol·licitar a la Inspecció de Treball i Seguretat Social que fes una inspecció amb “celeritat” i urgència“. De fet, preveu que durant aquest divendres el director de la Inspecció es reuneixi amb la Guàrdia Civil a efectes de coordinar tot l'operatiu, ja que es considera necessari que també hi siguin presents durant qualsevol intervenció. De moment s'està esperant rebre noves informacions per si fos necessari reubicar els temporers o prendre qualsevol altra decisió.

La mateixa ministra Elma Saiz ha expressat la seva preocupació pel cas a través de la xarxa social X (antic Twitter) i ha confirmat que en coordinació amb la Delegació del Govern ha donat avís a Inspecció de Treball “per depurar responsabilitats”. “Aquest ministeri i la Secretària d'Estat de Migracions mai escatimaran esforços a combatre l'explotació laboral”, ha assenyalat.

“Em fa vergonya explicar-ho als meus amics”

Diversos empleats de Terracor, que és un conglomerat mallorquí format per sis empreses dedicades al cultiu i venda de fruites i verdures, han narrat a elDiario.es la seva experiència a l'empresa: jornades de fins a 17 hores diàries -encara que allò “normal” és fer 12 hores al dia-, un salari de 6 euros l'hora, nòmines sense hores extra remunerades i manca de transparència a l'hora de comunicar les condicions d'habitatge als treballadors abans de convèncer-los per fer més de 8.000 quilòmetres des del país per venir a Mallorca a laborar.

“Sé que em pot perjudicar perquè potser no donen una bona referència de mi i l'any que ve… Però vull que es doni a conèixer la realitat, que les noves persones que vinguin no s'hagin d'estavellar contra el mur amb què ens donem nosaltres”, comenta un dels afectats. “Em va fer vergonya explicar-ho als meus amics. No els vaig enviar cap foto i només els vaig dir que les condicions no eren gaire aptes. A la meva mare ni d'acudit li explico”, afirma un altre dels temporers.

Els treballadors resideixen en cases prefabricades -on dormen amuntegades fins a tres persones, segons el seu relat- o campaments precaris. Les imatges que ha publicat elDiario.es demostren la manca d'higiene de les estances. A les habitacions compartides algunes tenen la porta oberta perquè és l'única ventilació de què disposen, mentre que a d'altres les finestres estan tapiades per plafons de fusta.

Terracor assegura a elDiario.es que l'any passat va superar una inspecció als allotjaments dels temporers, però no ha sabut concretar quin organisme es va encarregar d'aquesta inspecció ni quines van ser les instal·lacions revisades. “Els treballadors no tenen cap luxe, és cert, però complim la normativa”, afegeix la companyia. Tampoc no ha pogut proporcionar informació sobre les condicions laborals ni les jornades de treball actuals dels empleats.