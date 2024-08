El dirigent balear de Vox renega de l'empresa acusada d'explotació laboral, però acudeix a la inspecció de treball

En un intent de desvincular-se del cas dels temporers agrícoles de Terracor, el secretari general de Vox en Balears, a més de conseller del Consell de Mallorca, Toni Gili, ha explicat a EFE que el juliol passat va deixar la seva participació en una de les empreses que formen part del grup Terracor, al qual el Govern investiga ara per una possible explotació laboral després del reportatge publicat per elDiario.es. Una baixa que encara no ha demostrat de manera oficial i que, en qualsevol cas, és posterior a les condicions laborals i residencials precàries recollides per aquest mitjà.

La realitat és que la vinculació de Gili amb el grup Terracor ha continuat després de la seva presumpta ‘baixa’. De fet, alguns testimonis han remès a elDiario.es dades i imatges que demostren que avui divendres també ha estat present en les instal·lacions de l'empresa a Manacor mentre la Delegació de Govern a Balears i la Inspecció de Treball gestionaven les actuacions per a aclarir la situació dels treballadors. A més, durant una de les visites realitzades per elDiario.es a l'allotjament dels temporers aquesta mateixa setmana, quan segons Gili ell ja no estava vinculat a Terracor, els empleats no sols van indicar als periodistes que havien de parlar amb Toni Gili com un dels responsables de l'empresa, sinó que feia a penes vint minuts que havia abandonat el lloc.

En declaracions a EFE, Gili ha manifestat que, “com a treballador autònom prestava els seus serveis en el control de plagues i malalties” i que les seves funcions es limitaven “a l'assessorament tècnic agrícola”, sense tenir cap responsabilitat en la contractació de personal. La realitat és que aquest mateix dijous, abans de la publicació del reportatge, elDiario.es va consultar l'organigrama del grup Terracor en la seva pàgina web, en el qual figurava de manera clara que Toni Gili era “soci” a més de “responsable de l'àrea d'Innovació i Producció de verdures”. Ni ell ni la responsable de Comunicació del grup van desmentir aquest punt quan van ser consultats per elDiario.es. No obstant això, aquest organigrama ha desaparegut per complet després de la difusió del reportatge.

D'altra banda, elDiario.es té constància que les condicions residencials denunciades aquesta setmana en el seu reportatge porten ocorrent des de fa almenys un any quan, segons el propi Gili, sí que era soci de Terracor. En 2023 periodistes d'eldiario.es van realitzar una primera visita als allotjaments i van veure la seva situació precària i gairebé insalubre, com mostren les següents imatges que avui es fan públiques. Ja llavors, van rebre unes primeres informacions que asseguraven que els treballadors pagaven 80 euros per aquests infrahabitatges i que alguns compartien casetes prefabricades entre fins a tres persones. De fet, l'existència d'aquesta sort de poblat en una finca situada a escassos quilòmetres de Manacor era també coneguda per alguns dels veïns, tal com van confirmar a elDiario.es.

Quan a l'agost de 2023 eldiario.es va publicar un reportatge sobre l'arribada de temporers agrícoles colombians a Mallorca, els periodistes van recórrer les instal·lacions de Terracor al costat del mateix Toni Gili, qui va oferir tot luxe de detalls sobre com havia evolucionat la situació dels treballadors de temporada en l'empresa i a l'illa. “El problema a Balears és que coincideix la temporada alta turística amb l'agrícola i això fa que la competència pels treballadors sigui molt fort”, va assenyalar llavors.

Des de llavors, eldiario.es ha fet diverses gestions per a confirmar tant la situació residencial com laboral d'aquests empleats. Cal recordar que molts d'aquests temporers –que arriben a treballar fins a nou mesos a Mallorca- van començar en l'empresa el mes d'abril passat i que els documents facilitats a aquest periòdic també estan datats en els mesos en què Gili, segons la seva pròpia declaració, sí que era soci de Terracor. Aquest és el cas del quadrant d'horaris publicat en el reportatge i corresponent a maig de 2024, en el qual la majoria de jornades són de 12 hores, però es troben unes altres de fins a 17.Segons ha pogut saber elDiario.es, aquest divendres han començat ja les actuacions per a inspeccionar la situació dels treballadors temporers de Terracor. A més de la presència del propi Gili, una de les primeres actuacions de l'empresa ha estat avançar el final de la jornada de molts dels seus empleats a les 15 hores, segons han explicat alguns testimonis.

Per part seva, Terracor ha emès un comunicat aquest divendres en el qual assenyala que el grup sempre ha posat la seva obstinació “a complir amb la normativa vigent” i que compta amb “l'aval” de Unió de Pagesos. Així mateix, asseguren que l'empresa s'ha “sotmès i superat” verificacions dels allotjaments de temporers per part de la Coordinadora d'Organitzacions d'Agricultors i Guanyadors (COAC). No obstant això, no concreten si les instal·lacions revisades van ser les mateixes a les quals fa referència el reportatge d'eldiario.es.

En la seva nota, Terracor no ha desmentit ni negat cap de les informacions revelades per elDiario.es i, de fet, ha confirmat que durant aquest divendres s'ha realitzat una inspecció de Treball que, segons aclareixen, ha conclòs sense mesures cautelars. Finalment, assenyalen que Gili, tal com ell mateix ha aclarit després de la publicació de l'article, “va deixar de formar part de la propietat del Grup Terracor” el mes de juliol passat, malgrat que figurava en la seva pàgina web com un dels cinc socis del conglomerat fins i tot aquest mateix dijous 8 d'agost.