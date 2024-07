Michael Douglas: “El problema del turisme és la combinació dels Airbnb i els 'rent a car'”

Michael Douglas, el reconegut actor nord-americà darrere de pel·lícules com Instint Bàsic, The Game o Un dia de fúria, ha rebut el premi Masters of Cinema a la gala de cloenda del festival Atlàntida Mallorca Film Fest de la mà de la reina Letizia. Aquest reconeixement celebra una exitosa i extensa carrera cinematogràfica que ja suma més de 50 anys dedicats a la indústria de la gran pantalla.

En la seva visita a Palma, l'actor, amb casa a Mallorca des del 1990, s'ha pronunciat durant una roda de premsa sobre el guardó, que tanca la llista de premiats d'aquest any al festival que també ha premiat l'actriu Liv Ullmann i els cineastes JA Bayona i Montxo Armendáriz. En aquest sentit, Douglas ha expressat que “és un honor” rebre el premi Masters of Cinema i que “és molt especial” per “l'amor” que té per l'illa: “Sempre m'han recolzat molt aquí”.

Així mateix, com a veí de Mallorca, l'actor s'ha referit a les problemàtiques que envolten el turisme de masses i que els darrers mesos ha portat milers de ciutadans a alçar la veu contra l'actual model, explicant que “es tracta d´un equilibri delicat que està causant de problemes, com la manca d´aigua, i estic segur que diferents organitzacions estan tractant d´esbrinar com solucionar-ho”.

En el seu suport a la preservació de Mallorca, l'actor va ser un dels fundadors de Tramuntana XXI, una associació no lucrativa que treballa a favor de la conservació dels valors naturals, socials i culturals de la Serra de Tramuntana, declarada Patrimoni de la Humanitat per la UNESCO el 2011. En aquest sentit, Douglas ha recordat que va ser seleccionat per Nacions Unides el 1998 com a Missatger de la Pau i ha expressat que “a Mallorca tenim un element mediambiental molt fort i un tipus de turisme que és molt conscient del que està passant”.

Celebra com un més el seu 80 aniversari a Mallorca

Recentment es va poder veure fins a quin punt arriba la seva connexió amb Mallorca, quan l'estrella de Hollywood va avançar la celebració del 80è aniversari amb motiu de les festes de La Beata al municipi mallorquí de Valldemossa, situat a la Serra de Tramuntana. A través d'una publicació a les seves xarxes socials el 22 de juliol passat, Michael Douglas es mostrava com un més, gaudint d'unes festes populars en què es rendia homenatge als octogenaris amb balls regionals, menjars tradicionals i actuacions musicals.

L'illa de Mallorca ha estat sempre un lloc especial per a l'actor, on posseeix la impressionant mansió S'Estaca, una propietat que va comprar el 1990 amb la seva exdona Diandra Luker i que gaudeix al complet des del 2020 després de comprar la seva part de la propietat. Des de llavors, és habitual veure'l amb la seva actual dona, Catherine Zeta Jones, i la seva família als voltants del seu refugi a la Serra.

Finalment, Michael Douglas ha reivindicat un cinema més enllà del pur entreteniment capaç de transformar-nos i fer-nos noves preguntes. “Fer pel·lícules és molt car per a un entreteniment que només dura dues hores. Al llarg de la meva carrera, he intentat centrar-me en projectes no tan fàcils de pair, mirant de deixar pensant l'espectador després de veure les pel·lícules”.

“En aquest món estem cada cop més aïllats i a través de les pel·lícules podem comunicar-nos i compartir pensaments amb els qui fins i tot no parlen la nostra mateixa llengua”, ha afegit l'actor i productor de cinema.

En aquest món estem cada cop més aïllats i a través de les pel·lícules podem comunicar-nos i compartir pensaments amb els qui fins i tot no parlen la nostra mateixa llengua Michael Douglas — Actor

La dreta és també un “negoci” global

Així mateix, durant la roda de premsa, s'ha pronunciat sobre la retirada de la candidatura de Joe Biden i la nova candidata demòcrata per a les properes eleccions dels Estats Units, Kamala Harris. “Joe Biden ha aconseguit molt els tres anys i mig que ha estat com a president, per exemple, el fet de reviure a l'OTAN amb les aliances europees. Ara ve Kamala Harris, una candidata que impressiona força”.

Douglas ha emfatitzat, a més, que als Estats Units hi ha un sentiment de crisi democràtica molt profund. “L'altre partit polític, que al final és un moviment global de la dreta, és un negoci i tot gira al voltant dels diners. Abans de ser de classe mitjana era un orgull, però ara és gent que pateix i no arriba a final de mes. Necessitem tornar a guanyar la confiança de les persones de classe obrera, que havien estat seduïts pel moviment de la dreta”.

Joe Biden ha aconseguit molt els tres anys i mig que ha estat com a president, per exemple, el fet de reviure a l'OTAN amb les aliances europees. Ara ve Kamala Harris, una candidata que impressiona força Michael Douglas — Actor

Nascut el 1944 a Nou Brunswick, Nova Jersey (Estats Units), Michael Douglas ha rebut nombrosos elogis al llarg de la seva carrera, entre els quals destaquen dos premis Óscar. El primer li va arribar el 1975 com a productor, juntament amb Saul Zaentz, per la pel·lícula Algú va volar sobre el niu del cucut. El 1988 va rebre el segon com a millor actor principal per Wall Street, una cinta dirigida pel cineasta Oliver Stone. A més, Douglas ha rebut altres premis importants, com ara cinc Globus d'Or, un premi Primetime Emmy, el Premi Cecil B. DeMille o el premi AFI Life Achievement Award.