Multa de 25.000 euros per a una empresa per fer excursions amb tot terrenys a un parc natural de Mallorca

La Direcció General de Medi Natural i Gestió Forestal del Govern balear ha sancionat amb 25.000 euros una empresa per organitzar excursions amb tot terrenys dins del Parc Natural de la Península de Llevant (Mallorca), un espai protegit.

Segons ha informat aquest dilluns la Conselleria d'Agricultura, Pesca i Medi Natural, també s'ha multat amb 10.000 euros una altra empresa que oferia lloguer de motos d'aigua des del mollet de s'Oberta, dins el Parc Natural de l'Albufera de Mallorca.

Les dues empreses han incomplert diversos punts de la normativa del Pla d'ordenació dels recursos naturals (PORN) d'aquests dos parcs naturals.

“Aquestes sancions són una mostra de la tasca que s'està fent des del Govern perquè les infraccions dins dels espais de rellevància ambiental de les Illes Balears no quedin impunes”, ha declarat el conseller, Joan Simonet.

Un dels principals objectius, ha afegit el conseller, és “canviar la dinàmica negativa dels passats anys, en què moltes sancions referents al medi ambient es van deixar prescriure per una mala gestió”.

En la mateixa línia, la directora general de Medi natural i Gestió Forestal, Anna Torres, ha volgut remarcar que “s'està revertint la tendència de la prescripció de les sancions, que la legislatura passada va ser d'un 75 per cent, període en el qual van prescriure unes 4.000 sancions”.

“Estem treballant amb la intenció d'arribar a la prescripció zero com més aviat millor i, per això, la Conselleria preveu reforçar la secció de sancions amb més personal”, ha afegit Torres.