El nou reglament del Règim Fiscal suposa un estalvi de 210 milions cada any i un impacte de 350 milions

L'aprovació definitiva del reglament del Règim Fiscal Especial de les Balears suposarà un estalvi de 210 milions d'euros a l'any i, alhora, un impacte directe d'inversió a Balears de prop de 350 milions d'euros a l'any.

Així ho ha avançat aquest dimarts en roda de premsa el delegat del Govern a les Balears, Alfonso Rodríguez, que ha emfatitzat que aquesta aprovació definitiva “deriva d'un esforç important de governs progressistes a Espanya i Balears”.

Segons ha explicat el representant estatal a les Illes, el reial decret del Consell de Ministres que desenvolupa el reglament del Règim Fiscal entrarà en vigor amb la seva publicació al BOE, encara que les mesures fiscals que s'aproven produiran efectes des de l'inici dels períodes impositius de l'impost sobre societats, de l'impost sobre la renda de no residents i de l'impost sobre la renda de persones físiques corresponents a l'exercici fiscal 2023.

La mesura consta de dos instruments principals. Un és la Reserva per a Inversions, que consisteix en una reducció a la base imposable de l'impost sobre societats o de l'impost sobre la renda de no residents, o una deducció en la quota de l'IRPF.

És a dir, amb això, la part de beneficis que es dedica a inversió queda exempta d'aquests impostos sempre que s'inverteixi en adquisicions d'elements patrimonials, d'elements que contribueixin a la millora i la protecció del medi ambient, de despeses en R+D+I, en creació de llocs de treball, o accions o participacions en el capital de societats que desenvolupin la seva activitat a Balears.

D'altra banda, hi ha el Règim Especial per a empreses industrials, agrícoles, ramaderes i pesqueres, que consisteix en una bonificació de la quota íntegra per als contribuents dels impostos esmentats.

Més detalladament, bonifica entre un 10% --si es manté la feina-- i un 25% --si augmenta la feina-- la quota íntegra de l'Impost de Societats, IRPF i IRNR.

Delegació del Govern a Balears calcula que aquestes mesures beneficiaran unes 50.000 empreses de les Illes i 71.000 autònoms, i suposarà la creació d'uns 3.200 llocs de treball.

Pas definitiu en el desplegament del REIB

A la roda de premsa, Rodríguez ha exalçat que l'aprovació del reglament suposa un pas més en el desplegament del Règim Especial per a les Balears que està conformat per tres pilars -l'econòmic, el fiscal i un instrument financer destinat a compensar les conseqüències econòmiques inherents al fet insular, especialment en matèria d'inversió pública--.

Mitjançant l'aprovació del Reial decret llei 4/2019, de 22 de febrer, es van desenvolupar els aspectes relatius a les mesures de caràcter econòmic ia l'instrument financer, amb la previsió, principalment, de mesures econòmiques per a determinats sectors especialment afectats per la insularitat, com són el de l'energia, el dels transports aeri i marítim de persones, el de mercaderies i residus, el de les matèries portuària i aeroportuària, el del transport terrestre i el del sector nàutic.

També inclou la regulació del Factor d'Insularitat com a dotació en els Pressupostos Generals d'Estat de cada exercici destinada a finançar actuacions al territori balear en determinats àmbits especialment afectats per la insularitat.

No obstant això, en el règim especial faltava l'adopció de mesures fiscals complementàries; mesures que finalment es van aprovar mitjançant la Llei de Pressupostos Generals de l'Estat per a l'any 2023, on s'introdueix, per als períodes impositius que s'iniciïn entre l'1 de gener del 2023 i el 31 de desembre del 2028, el règim fiscal especial de les Illes, el reglament de les quals ara entrarà en vigor.