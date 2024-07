PP i Vox obren la porta a una reconciliació a les Balears després de la ruptura del pacte per part d'Abascal

La portaveu de Vox al Parlament, Manuela Cañadas, ha assegurat que la seva formació té “les portes obertes per parlar amb qualsevol força política”, i ha assegurat que “si el PP vol parlar”, des de Vox escoltaran.

“Quan ens hàgim d'asseure, ens asseurem”, ha insistit la diputada a la roda de premsa posterior a la Junta de Portaveus davant una presumible possibilitat de refer el pacte amb el PP a Balears, cosa que, segons ha dit, no hi consta.

En aquest sentit, ha demanat als populars que siguin “conscients que no tenen la majoria absoluta” i ha recriminat que el seu líder nacional, Alberto Núñez Feijóo, “no pot faltar al respecte a Vox i imposar-li el que ha de fer”. “L'única persona que ha incomplert els acords és Feijóo”, ha insistit.

La portaveu sosté que “tothom s'entén parlant” i, per això, deixa “les portes obertes” a parlar amb el PP, tot i que ha remarcat que no li consta una possible reconducció de l'acord a les Balears i que “els pactes, de moment, estan suspesos”.

“De moment ha estat pública una decisió del nostre president, Santiago Abascal, i estem així. Ara no hi ha pacte perquè Feijóo ha trencat els acords amb totes les CCAA; estem en aquest punt i veurem demà en quin estem”, ha apuntat.

D'altra banda, en preguntar-li sobre les insinuacions de l'esquerra que el PP estigui negociant amb alguns diputats díscols de Vox el seu suport, la portaveu del grup ha considerat que “no seria ni democràtic ni net robar-li a Vox quatre diputats”.

“És deplorable per a qualsevol partit sustentar-se en trànsfugues. No em consta ni que hi hagi reunions ni que ells tinguin intencions”, ha finalitzat.

Situació al Consell

En ser interrogada per la situació del PP i Vox al Consell de Mallorca, en què sí que es manté el pacte, Cañadas ha repetit que és un escenari que “s'anirà veient i valorant a mesura que es vagin acceptant els menors”.

“Si tenim l'obligació de quedar-nos-els i mantenir-los, també la tindrà Catalunya”, ha insistit.

L'opinió del PP

El portaveu del PP al Parlament, Sebastià Sagreras, ha afirmat que el seu grup està “a l'expectativa” de la situació al Parlament, sense descartar que el líder de Vox, Santiago Abascal, “canviï d'opinió a escala nacional o pugui canviar d'opinió en l'àmbit Balears”.

“Esperarem esdeveniments. Creiem que seria desitjable que els que han trencat l'acord siguin els que es posin en contacte amb nosaltres. Així, analitzaríem les circumstàncies, i, en conseqüència, decidiríem”, ha matisat el popular.

En aquesta línia s'ha expressat Sagreras a la roda de premsa posterior a la Junta de Portaveus, en què s'ha fixat el 7 d'agost per celebrar la Diputació Permanent que decidirà el dia del ple extraordinari per tractar la revocació del president del Parlament, Gabriel Le Senne.

Interrogat llavors pel sentit del vot del PP tant per convocar un ple extraordinari com per a la sortida de Le Senne, el portaveu ha insinuat que “queda un mes i mig, i les circumstàncies poden canviar”.

“En el seu moment prendrem les decisions. No és una cosa que hàgim de decidir en aquest moment. Segons es donin les circumstàncies, decidirem com votarem la remoció”, ha recalcat.

Mentrestant, ha dit, el PP continuarà governant “amb determinació” i amb l'“únic full de ruta” a partir d'ara, que és el programa del PP i l'acord de 20 punts que es va signar amb el diputat de Formentera.

“El PP seguirà governant i anirem negociant iniciativa a iniciativa, tirant endavant els punts del nostre programa”, ha insistit Sagreras.

Reunió del PP amb VOX

En ser preguntat sobre la reunió del seguiment del pacte que estava prevista per aquest dijous, el portaveu ha matisat que es va parlar fa setmanes, “però la veritat és que avui no s'ha concretat l'hora de la reunió” i, per tant, no està en disposició d'afirmar que es produirà.

“No puc confirmar que es produeixi perquè la reunió s'havia fixat per a demà sense hora i aquesta última setmana no l'hem definit”, ha especificat.

En esmentar les insinuacions del portaveu del PSIB, Iago Negueruela, sobre que el PP estigui negociant amb alguns diputats de Vox per aconseguir el seu suport, Sagreras ha evidenciat que “Vox és un únic grup” i que el socialista “segueix en el seu actitud d'intentar ficar fang i que com pitjor, millor”.