Vox desafía al PP en Balears y mantiene al ultra Le Senne como presidente del Parlament si la popular Prohens no dimite

Vox Balears se ha reafirmado en su intención de mantener en su cargo al presidente del Parlament autonómico, el polémico Gabriel Le Senne (Vox), pese a la ruptura de los acuerdos de gobernabilidad por PP y extrema derecha en las Comunidades legisladas por ambos. Sin embargo, ha condicionado esta decisión a una hipotética dimisión de la presidenta del Govern, la popular Marga Prohens, aupada como primera autoridad de las islas gracias a la abstención de los de Santiago Abascal: “Si Le Senne dimite, por la misma lógica también tendría que dimitir Prohens. Tenemos un acuerdo de gobierno fruto del cual ella es presidenta. Él no tiene motivo para dimitir”, ha aseverado la portavoz parlamentaria de Vox, Manuela Cañadas.

En esta misma línea, ha aseverado que su partido no participará en ningún pacto de gobierno con el PP si éste no se compromete de forma “clara” a poner en marcha un plan de deportaciones masivas. “En España no cabe todo África, no queremos ser Francia. De lo contrario lloraremos sangre”, ha abundado. Sus palabras entran en clara contradicción con la presencia de Vox en el Consell Insular de Mallorca, encargado de las competencias en materia de inmigración en la isla y de cuyo gobierno -en pacto con el PP- ha descartado salir.

Cañadas ha manifestado que la formación en Balears ha recibido el apoyo “unánime” de sus bases para romper su acuerdo de investidura suscrito a inicios de legislatura y traducido en 110 medidas programáticas, que la diputada de extrema derecha también ha dado por roto, dejando en el aire la aprobación de iniciativas como la derogación de la Ley autonómica de memoria democrática. Los conservadores gobiernan en solitario en Balears gracias a la adopción de este acuerdo y de haber respaldado el nombramiento de Le Senne como máximo responsable del Parlament.

El pasado viernes, Prohens manifestó que daba “por hecho” que Le Senne dimitirá porque, según su punto de vista, es la única manera de que el anuncio de Abascal efectuado un día antes -el de retirar su apoyo a los gobiernos de PP tras aceptar la formación de Núñez Feijóo el reparto de menores migrantes no acompañados- se haga efectivo en Balears. “Abascal ayer [por el jueves pasado] fue muy claro y dijo que se rompían los gobiernos de todas las Comunidades Autónomas y aquí la única contraprestación [de Vox] era la presidencia del Parlament”, señaló la presidenta balear.

Cañellas ha expresado la “postura firme” de Vox contra la inmigración ilegal, al tiempo que ha tildado de “error estratégico” la decisión del PP de repartir por las diferentes comunidades autónomas los inmigrantes menores de edad no acompañados, una medida que el partido de extrema derecha se niega a aceptar. A juicio de la portavoz parlamentaria, esta medida “sólo atraerá a más migrantes”, aseverando que en Balears la situción es “especialmente crítica” al verse “reactivada” la ruta migratoria argelina. Cañellas ha afirmado que es Núñez Feijóo quien “ha cambiado de opinión. Vox no negocia con sus principios ni con sus votantes”.

Por ello, ha considerado que un plan de deportaciones masivas “es la única solución viable”: “No seremos cómplices de los machetazos, las violaciones y la desestabilización de nuestra economía y nuestra identidad”, ha remarcado la diputada, enarbolando el discurso de Vox que relaciona inmigración y delincuencia a pesar de que un siglo de estudios indica que la tasa de delincuencia es menor entre los nacidos en el extranjero que entre los nacidos en el país.

“A los menores hay que devoverlos a sus padres y países de origen”, ha aseverado Cañadas, quien ha apuntado que el 80% de los menores “de menores no tienen nada”, sin aportar la fuente en la que ha basado su información mientras ha continuado: “Es por nuestra protección y la de nuestros hijos. No queremos llorar sangre como en Francia”.

Respecto a Le Senne, ha asegurado que la permanencia de éste en la presidencia del Parlament no es “contradictoria” al hecho de que Vox haya retirado su apoyo a los gobiernos con Vox. Con todo, ha señalado que ahora mismo se encuentran “en los primeros días de estas decisiones”. Asimismo, al ser interpelada sobre qué sucederá con las medidas pactadas junto al PP, como la supresión de la Ley de memoria democrática, se ha limitado a responder: “Cada partido es libre de hacer lo que quiera. Gran parte de los acuerdos estaban ya dentro del programa electoral del PP”.

El pasado viernes, Prohens eludía referirse a la posibilidad de provocar la salida de Le Senne por otra vía: la moción de remoción contra Le Senne instada por la izquierda hace unas semanas, una iniciativa que necesita forzosamente los votos del PP -no bastaría una abstención- para salir adelante. En concreto, el miércoles se abordarán las quejas presentadas por las socialistas Mercedes Garrido y Pilar Costa después de que Le Senne rompiera en el hemiciclo una fotografía de Aurora Picornell, la 'Pasionaria' balear fusilada por el franquismo la noche de reyes de 1937. Asimismo, se informará si se convoca a la diputación permanente para que acuerde si se celebrará o no un pleno extraordinario para debatir y votar la moción de remoción registrada contra el presidente de la Cámara. Paradigmáticamente, Le Senne es el único que tiene potestad para convocarla.