Le Senne se atrinchera en la presidencia del Parlament balear y desoye a Prohens tras la ruptura entre PP y Vox

El polémico presidente del Parlament balear, Grabiel Le Senne, ha anunciado que no tiene “previsto” dimitir de su cargo a pesar de que la dirección nacional de su partido ha decidido romper el acuerdo de gobernabilidad que había suscrito con el PP en las Islas. Los conservadores gobiernan en solitario en Balears, pero rubricaron un acuerdo de 110 medidas con Vox y, en virtud del reparto de poderes entre ambas fuerzas políticas, el PP aupó a Le Senne como presidente del Parlament.

La presidenta balear, Marga Prohens (PP), ha comentado este viernes que da “por hecho” que Le Senne dimitirá porque, según su punto de vista, es la única manera de que el anuncio de Santiago Abascal de este jueves tenga efecto en Balears: “La decisión de Vox de dar por roto sus acuerdos [con el PP] implica también su renuncia a la presidencia del Parlament de las Illes Balears, que obtuvieron fruto de estos acuerdos. Abascal ayer fue muy claro y dijo que se rompían los gobiernos de todas las Comunidades Autónomas y aquí la única contraprestación [de Vox] era la presidencia del Parlament”.

Sin embargo, tras estas declaraciones, Le Senne ha dicho que no tiene “previsto” dimitir, según recoge Europa Press de unas declaraciones del diputado de Vox a TVE. Este viernes Le Senne no ha querido realizar más declaraciones. El presidente ha estado reunido por la mañana con la portavoz de su grupo, Manuela Cañadas, en las oficinas del grupo parlamentario.

El atrincheramiento de Le Senne en su puesto como presidente del Parlament es precisamente el escenario que Prohens ha dicho esta mañana que no “contempla”. En palabras de la presidenta, no cabía la posibilidad de que Le Senne se quedara como presidente del Parlament y que el PP tuviera que pedir su dimisión y votar un nuevo presidente.

“No considero ni dejo de considerar [que Le Senne tenga que irse]. Después de escuchar a Abascal, lo doy por hecho [que dimitirá]. No se entendería otra cosa. Tiene que ser consecuente y Abascal dejó poco margen. Aquí no había ningún gobierno de coalición que romper, si no se produce [la salida de Le Senne], no sé qué cambio quería Vox en Balears”, ha comentado.

Moción contra Le Senne

Con todo, la presidenta eludía referirse a la posibilidad de provocar la salida de Le Senne por otra vía: la moción de remoción contra Le Senne instada por la izquierda hace unas semanas, una iniciativa que necesita forzosamente los votos del PP -no bastaría una abstención- para salir adelante.

Esta moción de remoción contra el diputado de Vox fue impulsada por la izquierda en el Parlament porque Le Senne arrancó y desgarró una fotografía de la activista republicada fusilada por el franquismo Aurora Picornell en pleno debate de la derogación de la Ley balear de memoria democrática.

La oposición pedía convocar un pleno extraordinario este verano para votar la solicitud sin esperar al periodo ordinario de septiembre. La Junta de Portavoces clave para dar ese paso está prevista para el próximo miércoles. La decisión depende en última instancia de la Diputación Permanente.

El PSIB-PSOE ofreció sus votos al PP para que los conservadores nombraran a un nuevo presidente del Parlament que fuera del PP, pero el partido rápidamente declinó esta oferta. Los populares decidieron así blindar a Le Senne como segunda autoridad de Balears a pesar de la controversia generada por su comportamiento y las numerosas peticiones de dimisión efectuadas desde el Gobierno central, la oposición en las islas y las asociaciones de memoria histórica.

Acuerdo roto con Vox

A cambio de que Le Senne fuera presidente del Parlament y de otras numerosas cesiones, los populares se garantizaron poder formar gobierno en solitario, subordinados al apoyo externo de Vox en el Parlament para poder sacar adelante sus iniciativas. Todo ello está basado en un acuerdo de 110 medidas programáticas que firmaron PP y Vox y que implicaba la aceptación del ideario de la extrema derecha por parte de los conservadores.

Sin embargo, ese pacto de gobernabilidad, que aupó a Prohens a la presidencia, ha dejado de tener efecto este jueves tras el anuncio de Abascal. El líder de Vox ha decidido romper este acuerdo -y todos los demás que tiene su partido con el PP en el resto de España- porque el PP ha aceptado el reparto de menores migrantes no acompañados que propone el Gobierno central. Según Abascal, “Vox pasará” a una “oposición tan leal como contundente” en estos territorios.

Prohens ha descartado la repetición electoral y ha anunciado que el PP seguirá gobernando en minoría en las Islas. “Estoy abierta a escuchar a todo el mundo, pero la hoja de ruta es el programa de gobierno del PP, que obtuvo [en las pasadas elecciones autonómicas] más escaños que toda la izquierda junta. Pero la izquierda no puede obligarnos a aplicar su programa de gobierno”, ha comentado.

La oposición tiende la mano al PP

El portavoz parlamentario del PSIB-PSOE, Iago Negueruela, ha indicado que ha llamado este viernes a Prohens, con la que hablará “a lo largo del día” ante la “situación de extrema debilidad” en la que, a juicio del socialista, se encuentra el Ejecutivo balear tras la ruptura de Vox con el PP. “He llamado a Prohens ahora mismo y me ha dicho que, cuando pueda, hablamos”, ha matizado el diputado, asegurando que el contenido de esta conversación trascenderá públicamente.

Negueruela ha recriminado también a la presidenta del Govern que esté “en la extrema derecha sin la extrema derecha”, al considerar que deja en manos de Le Senne la decisión de seguir en el cargo de presidente del Parlament. “El Govern no puede cesar a Le Senne, pero Balears tiene un mecanismo que ya está activado”, ha recordado el socialista, en referencia a la revocación. En esta línea, ha afeado a la presidenta que, mientras “Vox rompe con el acuerdo de gobierno”, ella “deja a Vox seguir condicionando la estabilidad de las instituciones”.

“Vox dice que rompe con Prohens y ella deja decidir a Vox si mantiene a Le Senne como presidente. Está tan presa de la extrema derecha hasta el punto que Vox le dice que no quiere estar con ella y ella deja elegir a Le Senne si sigue”, ha sentenciado el portavoz socialista, pidiendo a Prohens que inste a sus diputados (del PP) que voten 'sí' a la revocación.

También Negueruela ha recriminado a la líder del Ejecutivo que diga que se mantendrán las políticas ejecutadas, entre ellas “la segregación”, en referencia al plan para eliminar con la inmersión lingüística en catalán en la escuela. “No entendemos cómo puede decir esto cuando el curso no ha empezado y estaba en su programa electoral”, ha lamentado el socialista, a la vez que se ha referido a la derogación de la ley de memoria democrática, propuesta por Vox, y sobre la cual Prohens “no se compromete a no derogarla”.

Por su parte, el portavoz parlamentario de MÉS per Mallorca, Lluís Apesteguia, ha asegurado que “tenderá la mano” a la presidenta del Govern si se somete a una cuestión de confianza y rompe con Vox en todas las instituciones. En rueda de prensa, Apesteguia ha apuntado que, de cumplirse estas líneas, volverán a ofrecerle, como en julio de 2023, ser una “izquierda responsable” que será “capaz de hablar de todo”, ya que le ofrecerá “un pacto democrático”. “Si aísla a Vox en todas las instituciones, no cuestionaremos que pueda gobernar”, ha asegurado.

Asimismo, ha ofrecido los cuatro votos del partido ecosoberanista para destituir a Gabriel Le Senne como presidente del Parlament, “sin ninguna duda”, entendiendo que Prohens debe asumir “la responsabilidad” de la situación política actual. “La culpa de lo que estamos viviendo es exclusivamente de Prohens, que ha elegido el camino marcado por la extrema derecha”, ha dicho.

“La presidenta del Govern miente abiertamente cuando dice que no tiene otra alternativa de gobierno”, ha insistido, acusando a Prohens de “no querer escuchar” a MÉS per Mallorca ni a la sociedad civil de sus advertencias cuando decían que Vox “no era de fiar” e iba “contra el bienestar colectivo y convivencia democrática”.

Según Apesteguia, Vox es una formación “insaciable en su ataque a los derechos humanos” debido a que ha supeditado la ruptura del pacto, concretamente en Balears, a “la acogida de diez menores migrantes no acompañados”. “Quien no tiene un mínimo de humanidad, no puede condicionar el Govern”, ha subrayado.

En la aritmética parlamentaria, ha apuntado que Prohens tiene en la actualidad tres opciones para garantizar la estabilidad del Govern, como es restablecer el consenso con Vox, asumir consensos con la izquierda o, ha sugerido Apesteguia, “intentar gobernar en base a los tránsfugas”.

Así, el diputado ecosoberanista ha trasladado sus dudas sobre la decisión a nivel interno de los 'rebeldes' que situaron a Vox al borde de la ruptura en abril, protagonizado por los diputados de Vox en Balears Idoia Ribas, Sergio Rodríguez y Agustín Buades. “¿En quién está pensando Prohens, en Vox o en tres personas que sabe que quieren dejar el grupo parlamentario?”, ha lanzado.