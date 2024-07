Prohens da “por hecho” que dimitirá Le Senne, el polémico presidente de Vox del Parlament balear

La presidenta del Govern balear del PP, Marga Prohens, ha anunciado este viernes que “da por hecho” que el polémico presidente del Parlament, Gabriel Le Senne (Vox), dimitirá tras la decisión de Santiago Abascal de romper el acuerdo que tenía la ultraderecha con el PP en las Islas. Fue el propio PP el que, el 20 de junio de 2023, aupó a Le Senne a la presidencia del Parlament, y el que le ha blindado tras la polémica rotura de una foto de una víctima del franquismo, Aurora Picornell.

“La decisión de Vox de dar por roto sus acuerdos implica también su renuncia a la presidencia del Parlament de las Illes Balears, que obtuvieron fruto de estos acuerdos. Abascal ayer fue muy claro y dijo que se rompían los gobiernos de todas las Comunidades Autónomas y aquí la única contraprestación era la presidencia del Parlament”, ha comentado Prohens en una rueda de prensa.

“No voy a responder por Le Senne. Nadie de Vox se ha puesto en contacto conmigo. Le Senne deberá ser consecuente con lo que dijo ayer Abascal, que impuso u ordenó a todas las direcciones autonómicas que abandonaran los gobiernos autonómicos con el PP. Aquí no había ningún Gobierno autonómico [de coalición], el único cargo que ostenta Vox es la presidencia del Parlament”, ha añadido.

Prohens ha querido señalar que “no contempla” el “escenario” de que Le Senne se quede como president del Parlament y que el PP tenga que pedir la dimisión y votar un nuevo president. “No considero ni dejo de considerar [que Le Senne tenga que irse]. Después de escuchar a Abascal, doy por hecho [que dimitirá]. No se entendería otra cosa. Tiene que ser consecuente y Abascal dejó poco margen. Aquí no había ningún gobierno de coalición que romper, si no se produce [la salida de Le Senne], no sé qué cambio quería Vox en Balears”, ha comentado.

A cambio de que Le Senne fuera presidente del Parlament y de otras numerosas cesiones, los populares se garantizaron poder formar gobierno en solitario, subordinados al apoyo externo de Vox en el Parlament para poder sacar adelante sus iniciativas. Todo ello está basado en un acuerdo de 110 medidas programáticas que firmaron PP y Vox y que implicaba la aceptación del ideario de la extrema derecha por parte de los conservadores.

Sin embargo, ese pacto de gobernabilidad, que aupó a Prohens a la presidencia, ha dejado de tener efecto este jueves tras el anuncio de Abascal. El líder de Vox ha decidido romper este acuerdo -y todos los demás que tiene su partido con el PP en el resto de España- porque el PP ha aceptado el reparto de menores migrantes no acompañados que propone el Gobierno central. Según Abascal, “Vox pasará” a una “oposición tan leal como contundente” en estos territorios.

El PP gobernará en minoría

En base al documento de 110 medidas a escala autonómica, PP y Vox han aprobado varias iniciativas polémicas en este año de legislatura, como el plan para eliminar la inmersión lingüística en catalán en la escuela -aunque al final ha sido un fracaso-, una reforma fiscal que beneficia a las grandes fortunas, la posibilidad de que los menores de edad puedan asistir a las corridas de toros o la eliminación de las subvenciones a patronales y sindicatos y de la Ley de Memoria balear.

Los diputados de Vox en Balears son fundamentales para que el PP pueda aprobar leyes en el Parlament: la mayoría absoluta se sitúa en los 30 escaños y el PP tan sólo tiene 25. Si se suma el voto de Sa Unió (coalición de derechas insular), los conservadores pasan a tener 26. El resto de parlamentarios son de izquierdas o de Vox, aunque el grupo parlamentario de Vox se ha visto mermado en los últimos meses por disputas internas y el diputado Francisco Cardona, que abandonó la formación de extrema derecha, vota con el PP.

El PSOE ofreció sus votos para echarle

Le Senne, conocido por ser seguidor de tesis vinculadas a grupos neonazis y ser beligerante en sus mensajes contra el cambio climático, el racismo, la violencia machista y los derechos LGTBI, protagonizó hace unas semanas una polémica en el Parlament: arrancó y desgarró una fotografía de la activista republicada fusilada por el franquismo Aurora Picornell en pleno debate de la derogación de la Ley balear de memoria democrática.

El PSIB-PSOE ofreció sus votos al PP para que los conservadores nombraran a un nuevo presidente del Parlament que fuera del PP, pero el partido rápidamente declinó esta oferta. Los populares decidieron así blindar a Le Senne como segunda autoridad de Balears a pesar de la controversia generada por su comportamiento y las numerosas peticiones de dimisión efectuadas desde el Gobierno central, la oposición en las islas y las asociaciones de memoria histórica.