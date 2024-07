Prohens dona “per fet” que dimitirà Le Senne, el polèmic president de Vox del Parlament balear

La presidenta del Govern balear del PP, Marga Prohens, ha anunciat aquest divendres que “dóna per fet” que el polèmic president del Parlament, Gabriel Le Senne (Vox), dimitirà després de la decisió de Santiago Abascal de trencar l'acord que tenia la ultradreta amb el PP a les Illes. Va ser el mateix PP el que, el 20 de juny de 2023,va pujar Le Senne a la presidència del Parlament, i el que l'ha blindat després del trencament polèmic d'una foto d'una víctima del franquisme, Aurora Picornell.

“La decisió de Vox de donar per trencat els seus acords implica també la seva renúncia a la presidència del Parlament de les Illes Balears, que van obtenir fruit d'aquests acords. Abascal ahir va ser molt clar i va dir que es trencaven els governs de totes les Comunitats Autònomes i aquí l'única contraprestació [de Vox] era la presidència del Parlament”, ha comentat Prohens en una roda de premsa.

“No respondré per Le Senne. Ningú de Vox s'ha posat en contacte amb mi. Le Senne haurà de ser conseqüent amb el que va dir ahir Abascal, que va imposar o va ordenar a totes les direccions autonòmiques que abandonessin els governs autonòmics amb el PP. Aquí no hi havia cap govern autonòmic [de coalició], l'únic càrrec que ostenta Vox és la presidència del Parlament. No demanaré avui res a ningú, no em correspon. Qui ho va demanar va ser ahir Abascal”, ha afegit.

Prohens ha volgut assenyalar que “no contempla” l'“escenari” que Le Senne es quedi com a president del Parlament i que el PP hagi de demanar la dimissió i votar un nou president. “No considero ni deixo de considerar [que Le Senne hagi de marxar]. Després d'escoltar Abascal, ho dono per fet [que dimitirà]. No s'entendria res més. Ha de ser conseqüent i Abascal va deixar poc marge. Aquí no hi havia cap govern de coalició a trencar, si no es produeix [la sortida de Le Senne], no sé quin canvi volia Vox a Balears”, ha comentat.

A canvi que Le Senne fos president del Parlament i d'altres nombroses cessions, els populars es van garantir poder formar govern en solitari, subordinats al suport extern de Vox en el Parlament per a poder tirar endavant les seves iniciatives. Tot això està basat en un acord de 110 mesures programàtiques que van signar PP i Vox i que implicava l'acceptació de l'ideari de l'extrema dreta por parteix dels conservadores.

No obstant això, aquest pacte de governabilitat, que va ajudar a pujar a Prohens a la presidència, ha deixat de tenir efecte aquest mongetes després d'ho anuncio d'Abascal. El líder de Vox ha decidit trencar aquest acord -i tots els altres que té el seu partit con el PP el resto d'Espanya- perquè el PP ha acceptat el reparteixo de menors migrants no acompanyats que proposa el Govern central. Segons Abascal, “Vox passarà” a una “oposició tan lleial com contundent” en aquests territoris.

El PP governarà en minoria

Prohens descarta la repetició electoral i ha anunciat que el PP continuarà governant en minoria a les Illes. “Estic oberta a escoltar a tothom, però el full de ruta és el programa de govern del PP, que va obtenir [en les passades eleccions autonòmiques] més escons que tota l'esquerra junta. Però l'esquerra no pot obligar-nos a aplicar el seu programa de govern”, ha comentat.

Davant les preguntes de la premsa, Prohens no ha volgut aclarir si se sent “alleujada” per no haver de complir amb els 110 punts que va pactar amb Vox, però ha afirmat que a partir d'ara només haurà de respondre davant “un únic document, no dos”, en referència al seu programa de govern. “Diferencio aquelles mesures que estaven en un acord de 110 punts i que no estaven en el meu programa i que Vox ha renunciant a la seva posada en marxa”, assegura.

Els diputats de Vox en Balears són fonamentals perquè el PP pugui aprovar lleis en el Parlament: la majoria absoluta se situa en els 30 escons i el PP tan sols té 25. Si se suma el vot de Sa Va unir (coalició de dretes insular), els conservadors passen a tenir 26. La resta de parlamentaris són d'esquerres o de Vox, encara que el grup parlamentari de Vox s'ha vist minvat en els últims mesos per disputes internes i el diputat Francisco Cardona, que va abandonar la formació d'extrema dreta, vota amb el PP.

A partir d'ara, Prohens té pensat governar en solitari, sense haver de complir la resta de mesures que quedaven arracades en els 110 punts que va pactar amb Vox (entre els quals estaria, per exemple, l'obertura d'una Oficina lingüística per a evitar la “imposició del català” a les Illes, a pesar que aquesta és la llengua pròpia de l'arxipèlag). “Parlarem amb tots els grups parlamentaris. Ja no tinc cap compromís amb els punts pendents dels 110 acords que no figurin en el nostre programa de govern”, ha insistit Prohens, qui considera que la situació “no ha canviat tant”.

Sobre la situació del Consell de Mallorca, on el PP governa en coalició amb Vox, o del Ajuntament de Palma, on el PP depèn dels regidors de Vox per a governar en minoria, Prohens ha comentat que “el Govern sempre ha estat respectuós” i que “correspon” a Llorenç Galmés (president del Consell Insular) i als alcaldes (Jaime Martínez a Palma, per exemple) “mirar per l'estabilitat”. “Al Consell de Mallorca els han dit que això no els afecta i dels ayunantitos no tenim novetats”, ha postil·lat.

La derogació de la Llei de Memòria, en l'aire

D'acord amb el document de 110 mesures a escala autonòmica, PP i Vox han aprovat diverses iniciatives polèmiques aquest any de legislatura, com el pla per eliminar la immersió lingüística en català a l'escola-encara que al final ha estat un fracàs-, una reforma fiscal que beneficia les grans fortunes, la possibilitat que els menors d'edat puguin assistir a les curses de braus o l'eliminació de les subvencions a patronals i sindicats i de la Llei de Memòria balear.

També van iniciar els tràmits per a eliminar la Llei de Memòria balear. Sobre aquest punt, Prohens ha comentat que la tramitació de la derogació de la llei continua en marxa perquè “va ser aprovada”, però que “veurem com avança” i que “hi haurà negociacions”. De fet, no ha descartat que el PP present esmenes sobre aquest tema. No obstant això, sobre el pla per a eliminar la immersió lingüística, ha dit que aquesta és una mesura que “ja està aprovada i posada en marxa”.

El PSOE va oferir els seus vots per fer-lo fora

Le Senne, conegut per ser seguidor de tesis vinculades a grups neonazis i ser bel·ligerant als seus missatges contra el canvi climàtic, el racisme, la violència masclista i els drets LGTBI, va protagonitzar fa unes setmanes una polèmica al Parlament: va arrencar i va esquinçar una fotografia de l'activista republicada afusellada pel franquisme Aurora Picornell en ple debat de la derogació de la Llei balear de memòria democràtica.

El PSIB-PSOE va oferir els seus vots al PP perquè els conservadors nomenessin un nou president del Parlament que fos del PP, però el partit ràpidament va declinar aquesta oferta. Els populars van decidir així blindar Le Senne com a segona autoritat de Balears malgrat la controvèrsia generada pel seu comportament i les nombroses peticions de dimissió efectuades des del Govern central, l'oposició a les illes i les associacions de memòria històrica.