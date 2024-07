Le Senne s'atrinxera a la presidència del Parlament balear i desoeix Prohens després de la ruptura entre PP i Vox

El polèmic president del Parlament balear, Grabiel Le Senne, ha anunciat que no té “previst” dimitir del càrrec tot i que la direcció nacional del seu partit ha decidit trencar l'acord de governabilitat que havia subscrit amb el PP a les Illes. Els conservadors governen en solitari a Balears, però van rubricar un acord de 110 mesures amb Vox i, en virtut del repartiment de poders entre les dues forces polítiques, el PP va fer pujar Le Senne com a president del Parlament.

La presidenta balear, Marga Prohens (PP), ha comentat aquest divendres que dóna “per fet” que Le Senne dimitirà perquè, segons el seu punt de vista, és l'única manera que l'anunci de Santiago Abascal d'aquest dijous tingui efecte a les Balears: “La decisió de Vox de donar per trencat els seus acords [amb el PP] també implica la seva renúncia a la presidència del Parlament de les Illes Balears, que van obtenir fruit d'aquests acords. Abascal ahir va ser molt clar i va dir que es trencaven els governs de totes les comunitats autònomes i aquí l'única contraprestació [de Vox] era la presidència del Parlament”.

Tot i això, després d'aquestes declaracions, Le Senne ha dit que no té “previst” dimitir, segons recull Europa Press d'unes declaracions del diputat de Vox a TVE. Aquest divendres Le Senne no ha volgut fer més declaracions. El president ha estat reunit aquest matí amb la portaveu del seu grup, Manuela Cañadas, a les oficines del grup parlamentari.

L'atrinxerament de Le Senne al seu lloc com a president del Parlament és precisament l'escenari que Prohens ha dit aquest matí que no “contempla”. En paraules de la presidenta, no hi havia la possibilitat que Le Senne es quedés com a president del Parlament i que el PP hagués de demanar la seva dimissió i votar un nou president.

“No considero ni deixo de considerar [que Le Senne hagi de marxar]. Després d'escoltar Abascal, ho dono per fet [que dimitirà]. No s'entendria res més. Ha de ser conseqüent i Abascal va deixar poc marge. Aquí no hi havia cap govern de coalició per trencar, si no es produeix [la sortida de Le Senne], no sé quin canvi volia Vox a Balears”, ha comentat.

Moció contra Le Senne

Amb tot, la presidenta eludia referir-se a la possibilitat de provocar la sortida de Le Senne per una altra via: la moció de remoció contra Le Senne instada per l'esquerra fa unes setmanes, una iniciativa que necessita forçosament els vots del PP -no n'hi hauria prou amb una abstenció- per tirar endavant.

Aquesta moció de remoció contra el diputat de Vox va ser impulsada per l'esquerra al Parlament perquè Le Senne va arrencar i va esquinçar una fotografia de l'activista republicada afusellada pel franquisme Aurora Picornell en ple debat de la derogació de la Llei balear de memòria democràtica.

L'oposició demanava convocar un ple extraordinari aquest estiu per votar la sol·licitud sense esperar el període ordinari de setembre. La Junta de Portaveus clau per fer aquest pas està prevista per dimecres que ve. La decisió depèn en darrera instància de la Diputació Permanent.

El PSIB-PSOE va oferir els seus vots al PP perquè els conservadors nomenessin un nou president del Parlament que fos del PP, però el partit ràpidament va declinar aquesta oferta. Els populars van decidir així blindar Le Senne com a segona autoritat de Balears malgrat la controvèrsia generada pel seu comportament i les nombroses peticions de dimissió efectuades des del Govern central, l'oposició a les illes i les associacions de memòria històrica.

Acord trencat amb Vox

A canvi que Le Senne fos president del Parlament i altres nombroses cessions, els populars es van garantir poder formar govern en solitari, subordinats al suport extern de Vox al Parlament per poder tirar endavant les seves iniciatives. Tot plegat està basat en un acord de 110 mesures programàtiques que van signar PP i Vox i que implicava l'acceptació de l'ideari de l'extrema dreta per part dels conservadors.

No obstant, aquest pacte de governabilitat, que va fer pujar Prohens a la presidència, ha deixat de tenir efecte aquest dijous després de l'anunci d'Abascal. El líder de Vox ha decidit trencar aquest acord -i tots els altres que tenen el seu partit amb el PP a la resta d'Espanya- perquè el PP ha acceptat el repartiment de menors migrants no acompanyats que proposa el Govern central. Segons Abascal, “Vox passarà” a una “oposició tant lleial com contundent” en aquests territoris.

Prohens ha descartat la repetició electoral i ha anunciat que el PP continuarà governant en minoria a les Illes. “Estic oberta a escoltar tothom, però el full de ruta és el programa de govern del PP, que va obtenir [a les passades eleccions autonòmiques] més escons que tota l'esquerra junta. Però l'esquerra no ens pot obligar a aplicar el seu programa de govern”, ha comentat.

L'oposició dona la mà al PP

El portaveu parlamentari del PSIB-PSOE, Iago Negueruela, ha indicat que ha trucat aquest divendres a Prohens, amb qui parlarà “al llarg del dia” davant la “situació d'extrema debilitat” en què, segons el parer del socialista, es troba l'Executiu balear després de la ruptura de Vox amb el PP. “He trucat a Prohens ara mateix i m'ha dit que, quan pugui, parlem”, ha matisat el diputat, assegurant que el contingut d'aquesta conversa transcendirà públicament.

Negueruela ha recriminat també a la presidenta del Govern que estigui “a l'extrema dreta sense l'extrema dreta”, perquè considera que deixa en mans de Le Senne la decisió de seguir en el càrrec de president del Parlament. “El Govern no pot cessar Le Senne, però Balears té un mecanisme que ja està activat”, ha recordat el socialista, en referència a la revocació. En aquesta línia, ha retret la presidenta que, mentre “Vox trenca amb l'acord de govern”, ella “deixa Vox seguir condicionant l'estabilitat de les institucions”.

“Vox diu que trenca amb Prohens i ella deixa decidir Vox si manté Le Senne com a president. Està tan presa de l'extrema dreta fins al punt que Vox li diu que no vol estar amb ella i ella deixa triar Le Senne si segueix”, ha sentenciat el portaveu socialista, demanant a Prohens que insti els seus diputats (del PP) que votin 'sí' la revocació.

També Negueruela ha recriminat a la líder de l'Executiu que digui que es mantindran les polítiques executades, entre elles “la segregació”, en referència al pla per eliminar la immersió lingüística en català a l'escola. “No entenem com pot dir això quan el curs no ha començat i estava al seu programa electoral”, ha lamentat el socialista, alhora que s'ha referit a la derogació de la llei de memòria democràtica, proposada per Vox, i sobre la qual Prohens “no es compromet a no derogar-la”.

Per la seva banda, el portaveu parlamentari de MÉS per Mallorca, Lluís Apesteguia, ha assegurat que “donarà la mà” a la presidenta del Govern si se sotmet a una qüestió de confiança i trenca amb Vox a totes les institucions. En roda de premsa, Apesteguia ha apuntat que, si es compleixen aquestes línies, li tornaran a oferir, com el juliol del 2023, ser una “esquerra responsable” que serà “capaç de parlar de tot”, ja que li oferirà “un pacte democràtic”. “Si aïlla Vox a totes les institucions, no qüestionarem que pugui governar”, ha assegurat.

Així mateix, ha ofert els quatre vots del partit ecosobiranista per destituir Gabriel Le Senne com a president del Parlament, “sense cap dubte”, entenent que Prohens ha d'assumir “la responsabilitat” de la situació política actual. “La culpa del que estem vivint és exclusivament de Prohens, que ha elegit el camí marcat per l'extrema dreta”, ha dit.

“La presidenta del Govern menteix obertament quan diu que no té una altra alternativa de govern”, ha insistit, acusant Prohens de “no voler escoltar” MÉS per Mallorca ni la societat civil dels seus advertiments quan deien que Vox “no era de fiar” i anava “contra el benestar col·lectiu i convivència democràtica”.

Segons Apesteguia, Vox és una formació “insaciable en el seu atac als drets humans” pel fet que ha supeditat la ruptura del pacte, concretament a Balears, a “l'acollida de deu menors migrants no acompanyats”. “Qui no té un mínim d'humanitat, no pot condicionar el Govern”, ha subratllat.

Pel que fa a l'aritmètica parlamentària, ha apuntat que Prohens té actualment tres opcions per garantir l'estabilitat del Govern, com és restablir el consens amb Vox, assumir consensos amb l'esquerra o, ha suggerit Apesteguia, “intentar governar sobre la base dels trànsfugues”.

Així, el diputat ecosobiranista ha traslladat els seus dubtes sobre la decisió a nivell intern dels 'rebels' que van situar Vox a la vora de la ruptura a l'abril, protagonitzada pels diputats de Vox a Balears Idoia Ribas, Sergio Rodríguez i Agustín Buades. “En qui està pensant Prohens, en Vox o en tres persones que sap que volen deixar el grup parlamentari?”, ha llançat.