El PSIB proposa 15 mesures “urgents” per donar resposta a manifestació “històrica” contra massificació turística

El PSIB-PSOE ha proposat aquest dilluns 15 mesures “urgents” per donar resposta a les exigències transmeses per part de les més de 20.000 persones, segons xifres de la Policia Nacional, i 50.000, segons els organitzadors, que aquest diumenge van decidir sortir als carrers de Palma, en una manifestació “històrica”, convocada per la plataforma 'Menys turisme, més vida', contra la massificació turística, i a la qual a més s'hi van adherir més d'un centenar d'entitats.

Així ho ha anunciat aquest dilluns el portaveu del Grup Parlamentari Socialista, Iago Negueruela, en una roda de premsa, amb la portaveu socialista al Consell i secretària general de Socialistes de Mallorca, Catalina Cladera, i el portaveu socialista a l'Ajuntament, Xisco Ducrós, en què ha advertit que “mai un govern havia tingut en el seu primer any tantes manifestacions en contra de les seves polítiques, o per exigir un canvi en aquestes, com ha tingut el Govern de Marga Prohens”. I és que, segons ha continuat, els que aquest diumenge van sortir als carrers de Palma “no creuen en la presidenta, ni en el seu pacte, ara trencat, amb Vox”.

En aquest sentit, Negueruela ha exigit a Prohens que “escolti al carrer” i “expliqui el seu full de ruta”, que “adopti mesures” perquè “mentre diu unes coses, els seus actes van pel camí contrari” i la gent “protesta pels seus fets” perquè “es pot ser hipòcrita una vegada, però no tantes”.

“La gent vol mesures ara, no d'aquí dos o tres anys”, ha destacat el portaveu del Grup Parlamentari Socialista, lamentant així mateix que, Prohens hagi decidit que els grups de treball de la Mesa per al Pacte Social i Polític per la Sostenibilitat Econòmica, Social i Ambiental de les Illes, els dirigeixin directors generals amb “dubtosíssims currículums” en les matèries “en comptes d'experts”.

“És el moment de les mesures, no d'estudis ni d'anàlisi”, ha subratllat Negueruela, anunciat que des dels portaveus del PSIB a les diferents administracions --Parlament, Consell de Mallorca i Ajuntament de Palma-- se'n proposen 15 mesures “urgents” per donar resposta a les exigències d'una manifestació “històrica”.

D'aquestes mesures, destaquen la proposta de limitar els preus de l'habitatge, aturar el decret de “depredació” de sòl rústic, endurir el decret de regulació contra el turisme d'excessos o mantenir la limitació de creuers al port de Palma, entre d'altres, que “han d'anar en el sentit d'un decreixement turístic, i per això el primer pas va ser la moratòria turística”, ha incidit.

Finalment, en matèria social, Negueruela ha denunciat que “el PP ha tret els controls als treballadors en el pla de lluita contra la precarietat laboral”. I, en aquest sentit, ha reclamat que “es tornin a posar en marxa”, oferint-se a “mantenir contactes amb el Govern d'Espanya per posar-lo de nou en marxa i adoptar noves mesures en aquesta matèria” perquè, ha criticat, “de tota la part social de la llei turística no hi ha cap desenvolupament”.

“És el moment de les mesures”, ha destacat, concloent que “cal començar, una vegada més, per la part social, l'habitatge, el medi ambient i amb controls per afavorir treballadors de les illes”.

Mallorca

Per la seva banda, la portaveu socialista al Consell i secretària general dels Socialistes de Mallorca, Catalina Cladera, s'ha mostrat convençuda que “la gent, el carrer va parlar molt clar a la manifestació d'aquest diumenge”, en què van defensar que “és bé hora de parar”. “El PP ha d'escoltar i adoptar mesures” per fer front a la situació de massificació turística i de difícil accés a l'habitatge, que van denunciar els manifestants.

“¿On és el senyor Galmés --president del Consell de Mallorca--?”, s'ha preguntat Cladera, acusant-lo de “posar-se de perfil” davant de problemes i manifestacions com la d'aquest diumenge perquè “està atrapat en un pacte amb Vox”, una formació que, ha lamentat, “li pararia qualsevol mesura relativa a millorar la sostenibilitat de Mallorca” perquè “Vox elimina de l'agenda política l'agenda 2030 i és contrària a les polítiques de sostenibilitat”.

En qualsevol cas, ha continuat Cladera, des del Grup Socialista al Consell s'exigeix a Galmés que “actuï ja de manera decidida” i que “deixi de posar excuses amb un estudi de càrrega, que fa un any que té anunciat, però que ara ja no sabem si serà a finals d'anys quan tindrà els resultats”. “Mentrestant”, ha advertit, “Mallorca està embussada”. “Tots els racons de l'illa pateixen més embussos que mai, i l'únic responsable és Galmés, que ja fa més d'un any que governa. No val llançar pilotes fora, com sol fer ell”, ha posat èmfasi Cladera.

La portaveu socialista ha recriminat d'igual manera al president del Consell haver fet enrere el tramvia de Palma, “que tenia finançament”; que no se sàpiga res del tren de Llevant --“no diuen que no, però tampoc posen finançament, com sí que tenia la passada legislatura”--; que “tampoc hi hagi una aposta clara pel transport públic a aquesta illa”; i que “fera que el seu partit, el PP, votarà en contra d'una proposició de llei, que hi havia al Parlament, per limitar l'entrada de vehicles a Mallorca”.

També, l'aplicació de forma “imminent” del decret llei de “depredació” urbanística, “sense adoptar cap criteri paisatgístic, sense donar instruccions als ajuntaments, un caos”. Un decret llei, aquest, que la socialista Cladera ha demanat paralitzar, perquè “aprova una amnistia urbanística per legalitzar més de 30.000 cases il·legals a Mallorca i permet fer xalets de més de 500 metres quadrats”, cosa que, ha considerat, “és un atemptat contra el sòl rústic” d'aquesta illa i “una invitació a l'especulació, perjudicant els residents perquè no ajuda a resoldre els problemes d'habitatge”.

I, en matèria turística, Cladera ha criticat la “inacció” del govern insular de Galmés, “que no aconsegueix tancar cap oferta il·legal”. En contraposició, el PSOE proposa la persecució de l'allotjament turístic il·legal, amb “més controls i inspeccions”.

Especialment, ha plantejat que el Consell mantingui les mesures de protecció d'un territori “tan fràgil” com la Serra de Tramuntana, Patrimoni de la humanitat. Concretament, ha sol·licitat al PP que “no apliqui permisos per fer lloguer de vacances a la Serra de Tramuntana i que adopti límits i mesures de sostenibilitat”.

Palma

El portaveu del PSOE Palma, Xisco Ducrós, ha demanat també a l'alcalde de 'Ciutat', Jaime Martínez, que “actuï”, i que ho faci “ja”. “S'ha de prohibir el lloguer turístic a unifamiliars, s'han d'iniciar els tràmits per fer-ho possible”, ha apuntat.

En aquest sentit, Ducrós ha recordat que “l'accés a l'habitatge per part de la ciutadania és un greu problema”, en què “s'ha arribat en una situació insostenible”. Per això, ha defensat que “s'ha de declarar Palma com a zona tensionada”.

Precisament, en relació amb l'habitatge, el portaveu ha recordat que els socialistes han demanat destinar 20 milions per comprar habitatges de manera directa.

Així mateix, Ducrós ha remarcat la importància de “millorar la qualitat de vida de la ciutadania”. “Martínez hi està en contra, com ho demostra el projecte d'ampliació del port de Palma”, ha defensat del portaveu socialista a Cort, que a més ha sol·licitat a l'alcalde que “desisteixi del pla d'ampliació de les terrasses”.

Finalment, Ducrós ha recordat a Martínez “l'absència de propostes de millorar dels serveis públics com el transport” i la necessitat de dialogar. “Martínez ha de convocar el Consell Social de la Ciutat per tractar la saturació turística que viu Palma”, ha conclòs el portaveu socialista a l'Ajuntament.