Un show ple de clixés 'hippies' a 250 euros el cobert: la proposta de Nacho Cano per ressuscitar el Teatre Pereyra

Van ser els cosins de Pedro Matutes els que li van presentar Nacho Cano. Va passar a Madrid, farà uns vuit anys. D'una banda, una saga d'hotelers que, a la llarga llista de possessions, comptaven amb un teatre en ruïnes que volien ressuscitar. De l'altra, una estrella del pop espanyol dels vuitanta i els noranta, amo d'una mansió a Eivissa, l'illa natal dels hotelers. Tot i que en aquell moment compartia la propietat d'aquella herència familiar amb els hereus de Palladium Hotel Group –i fills d'Abel Matutes Juan, ministre d'Exteriors a la primera legislatura de José María Aznar–, Pedro Matutes exercia de motor sentimental del projecte de reforma d'un teatre que feia trenta anys que estava mut. Des que es va fer més o menys públic que l'edifici es reformaria, promotors, directors d'art i gestors de tota mena se li havien acostat amb propostes perquè aquell elefant blanc tornés a caminar. Però alguna cosa grinyolava o no acabava d'encaixar en les idees que escoltava Pedro Matutes.

Amb Nacho Cano va ser diferent. Hi va haver match gairebé a primera vista.

L'hoteler eivissenc explica que per entendre la relació entre Espanya i Amèrica Llatina recomana la lectura d'Armes, gèrmens i acer de Jared Diamond en comptes de Les venes obertes d'Eduardo Galeano. Quan es van conèixer, Malinche era una idea sòlida al capdavant de l'artista madrileny. Anys després, Pedro Matutes es va poder colar als assajos, a piano i veu, del musical que dona la seva particular visió de la conquesta de Mèxic comandada per Hernán Cortés i la seva amant. Li van agradar el muntatge, les interpretacions, l'aproximació històrica, “entreteniment, no academicisme” i el rigor del seu creador per exigir el màxim nivell de cantants, músics i tècnics. “En l'àmbit artístic, Nacho no fa presoners”. Malinche es va estrenar a Ifema el 15 de setembre de 2022. Sis mesos abans, el 16 de març, Pedro Matutes i Nacho Cano es donaven una encaixada de mans al balcó del Teatre Pereyra.

Un espectacle d'hotel

Estats Units, anys seixanta. Danny i Tommy són dos hippies que acaben tenint problemes amb les forces de l'ordre per manifestar-se a favor dels drets civils i contra la guerra del Vietnam. Al calabós, després de ser detinguts, imaginen el seu paradís particular:

–Imagina't un lloc on puguis fer el que vulguis.

–Eivissa! Venc la meva millor herba i compro dos bitllets per anar a Eivissa.

Amb aquest diàleg comença Eivissa Hippie Heaven, l'espectacle que ha ideat Nacho Cano per a la primera temporada d'estiu del Pereyra. És un dimecres d'estiu i ocupa tres quartes parts de l'aforament. Un exèrcit d'empleats (cambrers, hostesses, personal de seguretat) es mouen escales amunt, escales avall amb un somriure inesborrable a la cara. El tracte és servicial i cortès, sense ser estirat. Després d'un sol de piano, un brindis “per la màgia d'Eivissa” anuncia que el show està a punt d'arrencar. Els llums i el so; la pantalla de cinema, un trompe-l'oeil amb què interactuen els actors per jugar la carta de l'il·lusionisme i entrar i sortir del teatre; un escenari mòbil, que puja i baixa per canviar l'escenografia mentre la banda que posa la música en viu que sona durant l'hora llarga de show no deixa de tocar; i, sobretot, la majestuositat de l'espai, amb les cinquanta llotges i un pati de butaques reconvertit en el menjador d'un cabaret d'aire colonial, impressionen. La funció, en canvi, deixa un regust plastificat.

La premissa és comptar la profunda transformació de l'illa a través de l'arribada dels hippies. El guió, però, no té originalitat. Està carregat de clixés (fàcilment trobables a les campanyes de promoció i la literatura turística que les últimes dècades han explotat el mite de l'Eivissa hippy: l'amor lliure, l'ús recreatiu dels àcids, la fraternitat entre els estrangers, l'oda a naturalesa verge de la roca mediterrània), i descarregat d'essència local. Es pronuncien tan poques paraules en castellà o català durant tota la funció (si no s'entén l'anglès, cal llegir subtítols a la pantalla), que l'italià, mitjançant una aparició de Giorgio Moroder, pare de l'Italo disco, té més pes: “Grazie mile, ciao, ciao, bellissima, musica, americani, prossimo, ritornati in America, tutti fuori”.

Les contradiccions de l'hippisme (una imatge habitual a principis dels setanta era veure una fila de melenuts davant de l'oficina de correus per cobrar els girs postals amb què les seves famílies cobrien les despeses de la seva vida mediterrània) no existeixen. Els eivissencs amb prou feines apareixen. La gent de camp seran mers passejants, somrients amb els nouvinguts quan es creuen pels camins. Dels milers de persones que van migrar de la resta d'Espanya per posar en peus la indústria turística (i que també van deixar el seu granet de sorra en el clima bohemi i lliure que Eivissa Hippie Heaven busca reflectir), ni rastre. El contrapunt simpàtic el posarà el tercer personatge principal, que malgrat parlar anglès amb accent americà (“My name is Pep”), es presentarà com a nadiu a Danny i Tommy, i els ajudarà a muntar una banda de música.

La premissa és comptar la profunda transformació de l'illa a través de l'arribada dels hippies. El guió, no obstant això, manca d'originalitat. Està carregat de clixés i descarregat d'essència local. Els eivissencs a penes apareixen. Dels milers de persones que van migrar de la resta d'Espanya per a posar en peus la indústria turística, ni rastre

A ritme de pop i, sobretot, de grans èxits del rock and roll que tothom se sap (Here Comes The Sun, a la prèvia, Every Breathe You Take, What a Feeling, Love Is In The Air, I Can't Get No (Satisfaction), Video Killed The Radio Star, moltíssim Queen, per recrear-se, potser en excés, en l'aniversari que Freddie Mercury va celebrar a l'hotel de l'aventurer Tony Pikes, Sweet Caroline, en honor a l'únic personatge femení, que amb prou feines té diàleg ni pes en l'argument, Another Brick In The Wall, però sense esmentar que Formentera va ser una fita fonamental en la carrera de Pink Floyd) avançarà una funció que recordarà força més un espectacle d'hotel o de parc temàtic que un musical de Broadway. Alguns gags del trio protagonista podrien aparèixer a Ressaca a Las Vegas.

“He deixat total llibertat a Nacho Cano”

– Eivissa Hippie Heaven és entreteniment, no té més pretensions. Jo he deixat total llibertat creativa a Nacho Cano, no he volgut ficar mà perquè no estic per això ni tinc la capacitat.

Diu Pedro Matutes, a qui diversos hotelers de la seva generació, la boomer, ho consideren un referent. Constant, passional i visionari són els adjectius que surten a la llum quan se'ls pregunta per les virtuts d'aquest home canós i d'ulls clars que xerra i, en escoltar, pren un cafè sol. Respon a tot, però no vol valorar les conseqüències quant a la imatge que ha pogut causar al Pereyra la detenció de Nacho Cano per afavorir presumptament la immigració il·legal en portar de Mèxic artistes sense visat per treballar a Espanya: “Es tracta d'empreses diferents. Pel que fa a aquest projecte estem molt contents amb Nacho. Quan ens vam posar d'acord perquè ell s'encarregués de la direcció artística del projecte, va entendre dues coses: que el Pereyra no és un local qualsevol (gestionar aquest teatre no és gestionar un beach club; cal tenir un afecte especial) i que l'hivern és tan important com l'estiu”. Per problemes d'agenda, l'excomponent de Mecano va rebutjar participar en aquest reportatge.

Pel que fa a aquest projecte estem molt contents amb Nacho. Quan ens vam posar d'acord perquè ell s'encarregués de la direcció artística del projecte, va entendre dues coses: que el Pereyra no és un local qualsevol (gestionar aquest teatre no és gestionar un beach club; cal tenir un afecte especial) i que l'hivern és tan important com l'estiu Pedor Matutes — Amo del Teatre Pereyra

Pedro Matutes està assegut en una taula rodona situada a la meitat d'una sala rectangular. La llum alegre que filtren uns finestrals il·lumina l'estada; la decoració transmet frescor. Palmes verdes i colors mat, a joc amb les fines ratlles vermelles de la camisa de Matutes. Així llueix el cafè que s'ha obert a la primera planta del teatre, just a sobre del bar diürn i del club nocturn que ocupa l'avantsala del pati de butaques. Ni el nom escollit ni l'aspecte no són capritxosos. La Sandoval i Companyia transporta la ment fins a l'Havana. Cuba és molt present en la història d'un edifici que va obrir les portes el mateix any en què es va proclamar la independència que José Martí no va arribar a veure.

L'estil arquitectònic tampoc no va ser una moda de l'època. Mercedes Sandoval del Castell, la senyora que dona nom a la sala, i a la start up que es va muntar per aixecar el gran teatre que demanava la burgesia eivissenca de finals del segle XIX, era cubana. El seu marit, el coronel Vicente Pereyra, va ser un dels impulsors del projecte, iniciant una campanya de subscripció popular i associant-se amb dos dels comerciants més pròspers del barri de la Marina: José Torres i Abel Matutes Torres, el besavi de Pedro. “D'alguna manera, seguim els passos dels fundadors: quants teatres hi ha a Espanya que s'hagin restaurat amb inversió cent per cent privada i que siguin gestionats sense rebre cap euro públic? La nostra idea de negoci va, estem a disposició de les institucions, però no tenim subvencions ni les volem. L'enllaç sentimental amb el Pereyra és el que m'ha portat a ficar-me en aquesta història: si no, ningú no aposta una part important del seu patrimoni a restaurar un edifici així”.

Estem a la disposició de les institucions, però no tenim subvencions ni les volem. El vincle sentimental amb el Pereyra és el que m'ha portat a ficar-me en aquesta història: si no, ningú aposta una part important del seu patrimoni a restaurar un edifici així Pedro Matutes — Propietari del Teatre Pereyra

La lluita de Matutes per obrir el teatre

Disset milions d'euros de despesa total i d'altres anys des que la propietat va aconseguir la catalogació com a Bé d'Interès Cultural fins que l'obra de reforma de l'edifici va acabar. Per a Pedro Matutes, que en aquest temps, a més de reformar tota la planta que Sirenis, la seva empresa, té a Eivissa, ha obert hotels i resorts a la República Dominicana, Cuba, Mèxic, Colòmbia o Costa Rica, ha estat una carrera de fons.

Satisfactòria, perquè, ara que el rosa pal de les parets exteriors brilla amb una intensitat que només els més grans recorden, ha aconseguit el que pretenia: que el teatre s'assembli el màxim a l'aspecte que tenia abans de tancar les portes, restaurant-ne un a un, tots els objectes i mobles, fins a un dels vells cinematògrafs, que es van rescatar d'un immoble que va caldre apuntalar per perill d'esfondrament, i durant el procés s'ha amarat de detalls històrics que desconeixia i que d'alguna manera narren la història contemporània de la societat eivissenca: ara, emmarcats, aquests documents, plànols i fotografies pengen de les parets dels espais annexos al pati de butaques, a la vista i gaudi de qualsevol curiós.

Extenuant, perquè més d'una vegada, des que el Pereyra va tornar a estar a finals dels noranta “al radar” dels Matutes, sobretot de la seva banda, els Matutes Barceló, ara propietaris al cent per cent del teatre, després de comprar els terços que corresponien a dues branques més de la família, van pensar que “les guerres polítiques” entre esquerra i dreta, PP i PSOE, a l'Ajuntament i al Consell d'Eivissa frustrarien el projecte. Aquest inicialment es va basar en una cessió d'ús a l'Administració que mai no va arribar a culminar abans que els seus propietaris agafessin el toro per les banyes i es col·loquessin el casc per arrencar una obra molt complexa que passava pràcticament per desmuntar per tornar a muntar un edifici tan peculiar (fusta de pi, murs de marès: materials fràgils per enderrocar-lo, si per interès militar, calia crear una esplanada al costat de les muralles renaixentistes de Dalt Vila) com a voluminós, fins i tot per a les mesures actuals.

Però, en certa manera, una carrera de fons amb èxit, encara que arribessin a la meta “amb la llengua fora” per obrir portes el 4 de maig passat. Sis mesos més tard dels plans inicials. La reinauguració s'havia programat per a l'octubre del 2023, coincidint amb el 125è aniversari d'un teatre que, tot i ser el principal de la ciutat, ha estat tancat durant trenta-sis anys, gairebé una quarta part de la seva història: la imatge que els eivissencs menors de quaranta tenien del Pereyra era el cafè concert que van gestionar els Harmsen, una família holandesa que va llogar l'antiga recepció del teatre per programar música en viu cada nit de la setmana.

La reinauguració s'havia programat per a octubre de 2023, coincidint amb el 125 aniversari d'un teatre que, malgrat ser el principal de la ciutat, ha estat tancat durant trenta-sis anys, gairebé una quarta part de la seva història

“Però a Eivissa les coses no són mai fàcils: una setmana abans d'obrir encara no havíem aconseguit la llum per posar l'edifici en marxa. Encara estem en fase de proves, això és un assaig i un error continu. El que serà el Pereyra es veurà a l'hivern”. Parla Pedro Matutes de concerts de música clàssica (“fins i tot quan estàvem en obres ens van oferir venir a provar un stradivarius i vam haver de demanar que esperessin que obríssim, hi haurà temps per això”), de funcions teatrals, “si és viable”, de concerts d'artistes internacionals (“alguna proposta hem tingut, aquest teatre és un caramel”), presentacions de llibres, altres esdeveniments culturals (“tenim una bústia per rebre propostes de persones que vulguin agitar la cultura de l'illa”) i fins i tot “gales de graduació dels col·legis i instituts perquè, per sobre de tot, ha de ser el que sempre va ser: un punt de trobada per a tots els eivissencs”.

I afegeix: “Aquest edifici va ser seu de Falange i aquí es van signar sentències de mort durant la guerra però, després, a la Transició, va acollir reunions del Partit Comunista i va ser el lloc on el Partit Socialista Popular va celebrar el seu primer míting a l'illa. Ser eivissenc és mirar-se a la cara i no a la cartera, i reconèixer-se com a iguals dins de la mateixa societat, encara que pensem diferent. Durant dècades el Pereyra va representar això: aquí es barrejava la gent, per gaudir de la cultura o per passar-s'ho bé ballant en un dels saraus de l'època. A ningú se li demanava el carnet per entrar-hi. Recuperar aquest esperit és el que volem: no per casualitat l'escut d'Eivissa és a la façana principal”.

– Però aquests plans no xoquen amb la imatge de l'illa que es dóna al dinner show que estan representant cada nit al teatre?

– És un espectacle internacional, d'entreteniment, que es correspon molt a la visió de l'autor, segurament diferent de les experiències que poguéssim tenir els eivissencs. Al senyor que ve de Múnic i a qui ve d'Atlanta, probablement, es queda amb coses més superficials. Però a nosaltres, si anéssim a les seves ciutats de vacances, ens passaria el mateix. És difícil trobar un mínim comú denominador. Estem força contents amb la resposta del públic. Molts eivissencs ens han dit que els ha agradat. Hem enviat invitacions perquè determinats col·lectius vinguessin a conèixer el teatre i gaudir del show, i ja estem repartint una targeta d'amic del Pereyra per consumir amb descompte. He hagut d'escoltar durant anys que faríem una discoteca: una de les inversions més grans se l'ha endut la insonorització del local, volíem que les diferents sales de l'edifici poguessin fer-se servir en paral·lel de manera independent. T'explico una anècdota: durant l'obra anava apagant ràdios quan sonava segons quin tipus de música. L'electrònica està descartada per decisió pròpia. Va ser una línia vermella absoluta, si punxa un deejay que siguin cançons on hi hagi lírica. No vull vulgaritzar el Pereyra. Des d'un punt de vista de negoci tampoc no seria intel·ligent.

– Però l'entrada no és ni de bon tros accessible per a tota mena de butxaques. L'entrada més barata costa 50 euros… al galliner.

– Sabem que aquest no és un negoci d'una gran rendibilitat, no ho fem pensant-hi, però no es pot gastar si no hi ha un mínim retorn. Volem que hi hagi teatre o no? Crec que la gent entén que per tenir programació cultural a l'hivern cal servir sopars a 250 euros a l'estiu. Soc conscient que hi ha hagut crítiques, algunes em semblen molt gratuïtes i amargues, però no es pot agradar a tothom. M'agradaria que es jutgés pel que passi d'aquí a un any, no pas pels tres mesos d'estiu, i segur que el segon, tercer i quart any seran millors que el primer. L'equip artístic d'Eivissa Hippie Heaven, que agradarà més o menys, però són professionals contrastats, hem hagut de portar-ho de fora. Això apuja el pressupost, Eivissa té molts costos afegits, començant per l'habitatge. En total, hem incorporat dues-centes persones, el personal necessari per fer funcionar el Pereyra, a Sirenis. No és una broma. Aquest projecte serà a llarg termini perquè on vam posar la paraula estem posant els diners. El meu besavi deia que el temps compra i ven. És una frase que repeteixo molt al meu fill Pere: aquests darrers anys li han contagiat la mateixa passió que sento pel Pereyra.

“Podem revitalitzar la vida del barri”

Excepte quan va marxar d'Eivissa per estudiar la carrera i durant una reforma domèstica, Pedro Matutes sempre ha viscut a dues cantonades del teatre. Sap, diu, què és mirar per la finestra de casa una tarda de febrer i veure un carrer desolat. L'efecte més cru de la gentrificació que pobla de turistes els barris històrics a força de despoblar-los de residents. “I jo soc un fill de la Marina”, explica l'empresari, “aquí tinc els meus records de nen i adolescent, les pel·lícules de por o la saga de La guerra de les galàxies que vaig veure en aquest teatre formen part de la meva memòria sentimental”. “Crec que podem ser una punta de llança per revitalitzar la vida al barri. Per això, perquè econòmicament és més un risc que no pas una necessitat, tenim oberta la cafeteria tot el dia, i vaig demanar que els bàsics estiguessin a uns preus normals. Vull que els eivissencs s'asseguin en aquesta terrassa a xerrar”, afegeix.

Esmorzar al Pereyra costa menys de cinc euros. En una illa on els menús del dia estan més a prop dels vint que dels deu euros no és fàcil trobar aquest preu per un cafè, que faci gust de cafè, i mitja torrada de tomàquet i pernil salat, pa de llonguet, blanc i tendre, i un embotit d'una qualitat més que acceptable. Passar un matí a la terrassa és gaudir d'un carrusel de gent. Turistes, segons residents, jubilats dinant amb els seus nets, i rotllanes d'eivissencs que s'ajunten i separen, comenten els seus estius, s'expliquen què faran a la tardor quan s'apaguin els focus de la temporada turística. L'última funció de l'Eivissa Hippie Heaven –a live dinnershow by Nacho Cano es llegeix als títols de crèdit– es representarà el 16 d'octubre. Amb el final de l'espectacle, l'ambient del Teatre Pereyra també mudarà la pell. En teoria. Com si la cultura fos un animal entestat a portar-li la contrària a les lleis de la natura, dormint durant els mesos de calor i despertant-se quan arriba el fred.