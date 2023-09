'Vuelva usted mañana': más de un año para conseguir una cita de la ITV en Menorca

Desde hace al menos un año, pasar la Inspección Técnica Vehicular (ITV) en Menorca es, cuanto menos, un ejercicio de paciencia. “No tenemos turnos para antes de esa fecha”, es la respuesta que se repite frente a todas las solicitudes, sean éstas tramitadas vía web, telefónica o presencial. Según ha podido comprobar elDiario.es, los turnos que se otorgan en los dos centros de inspección de ITV que hay en la isla tienen entre once y catorce meses de espera.

Cesan a la alto cargo del PP que se saltó la ley para celebrar el cumpleaños de su hija en un recinto protegido de Menorca

Más

A pesar de los reclamos de usuarios, y de la intermediación de las autoridades insulares, el ritmo de las inspecciones no acelera. “Mi ITV se caduca en octubre de este año y la primera cita disponible que hay me la dieron en Ciutadella para el próximo 27 de mayo de 2024”, cuenta Jose, un joven alicantino residente en la isla desde hace varios años. “Para acudir al centro de Maó la primera cita es después de octubre de 2024”, enfatiza.

Menorca cuenta con dos centros de inspección donde pasar la ITV: uno en Ciutadella y otro en Maó. Ambos estuvieron gestionados por la empresa catalana Certio, que en 2019 fue comprada por la alemana TÜV Rheinland, que está actualmente a cargo de brindar el servicio, y que no ha respondido a la petición de información de elDiario.es.

En mayo de este año, los trabajadores de los centros de la isla comenzaron una huelga indefinida, exigiendo “mejores condiciones salariales, aumento de personal y cobertura de vacantes”, según declararon en un comunicado. La huelga, que se prolongó hasta el pasado 2 de agosto, profundizó una situación ya de por sí problemática: las largas listas para pasar la Inspección que, según reconocen desde la empresa, durante el verano llegaron a superar las 6.500 solicitudes en espera.

“Es una problemática que viene de lejos y no está solamente vinculada a la huelga”, declara a elDiario.es Antonio Soria, secretario general de Comisiones Obreras, sindicato que intervino en el conflicto gremial en representación de los trabajadores. “Desde hace al menos un año atrás llegamos a un pre acuerdo con la empresa, que consistía fundamentalmente en incorporar más trabajadores y la empresa incumplió, por eso este verano la plantilla decidió ir a la huelga y nosotros acompañamos, naturalmente”, añade.

Según comenta Soria, también existían otros aspectos que motivaron el conflicto: “No se respetaban las categorías salariales, los sueldos eran bajos y no se contemplaba la cuestión de la insularidad, lo cual redunda en que menos gente quiera venir a trabajar, ya que además de un sueldo bajo el personal tiene que venir a vivir a un lugar caro como Menorca”.

Finalmente, tras varios meses de paro, los trabajadores y la empresa llegaron a un acuerdo el pasado 2 de agosto. Sin embargo, el fin de las medidas de fuerza gremial, de momento, no ha agilizado el ritmo de inspecciones. “Me consta que se están cumpliendo los acuerdos”, señala Antonio Soria.

Con todo, en medio de la disputa de trabajadores y empresarios, una pregunta muy legítima planea sobre las cabezas de los conductores de la isla: ¿Qué pasa si me paran las autoridades? Fuentes de la Guardia Civil consultadas por este medio aseguran que si ellos dan el alto a un vehículo y verifican que el conductor intentó obtener cita antes de que caducara la ITV, entonces no denuncian. Es decir, que se puede circular con la ITV caducada siempre y cuando conste que se haya intentado -y fracasado- pasar la inspección vehicular.

Por su parte, José razona “quizás” no habrá “problemas con Tráfico” y no les denunciarán, pero sí los podrían tener si sufren o causan un accidente. “Al fin y al cabo, para eso está la ITV, para certificar y evitar que los vehículos que transitan por nuestras carreteras cumplan con los estándares técnicos mínimos exigidos y no provoquen accidentes”, enfatiza.

Por último, las autoridades del Consell Insular reconocen que la situación es preocupante y señalan que se trata de una de sus “principales prioridades”. El conseller de Movilidad, Juan Manuel Delgado (PP), declara que “se espera que este ritmo se vaya normalizando hasta la total recuperación de la prestación del servicio” y apunta a que con la llegada de nuevos refuerzos a la plantilla “el tiempo de espera para pasar una revisión se irá reduciendo paulatinamente”. Sin embargo, reconoce que “hasta navidades no se espera que el servicio se normalice”.

De momento, los conductores de Menorca deben esperar pacientemente a que el servicio vuelva a funcionar con normalidad, aunque en España, como retrató el periodista Mariano José de Larra en su icónica obra 'Vuelva usted mañana', lo normal sea, precisamente, verse ahogado por la lentitud de la burocracia, la pereza y la 'magnífica' costumbre que tenemos de alargar los plazos. Y, quién sabe, quizá entre los afectados por el retraso en las citas de la ITV de Menorca haya algún francés, como ocurría en el texto de Larra, ya que la isla está repleta de ciudadanos nacidos en el país vecino.