Una alto cargo del PP se salta la ley para celebrar el cumpleaños de su hija en un recinto histórico protegido de Menorca

Apenas tres meses después de que el PP -con el apoyo de Vox- se hiciera con las riendas del Consell de Menorca, la polémica está servida. Saltándose la ley y con la presencia de unas 65 personas, la directora de Proyectos Sostenibles y Cooperación de la institución insular, Marta Febrer (PP), celebró a principios de este mes la fiesta de cumpleaños de su hija en el lazareto de Maó, infraestructura de titularidad pública construida en 1793 como fortaleza sanitaria.

Los hechos tuvieron lugar, en concreto, el 2 de septiembre, día en el que no había programado ningún servicio público en forma de visitas guiadas u otras actividades. Tal como ha informado el diario Menorca.info, las familias que asistieron al octavo cumpleaños de la hija de Febrer se desplazaron en dos embarcaciones hasta el muelle, donde habían sido citadas. Febrer, incluso, movilizó al personal que se ocupa de la gestión y del mantenimiento del lazareto. Para ello, según señala el mismo periódico, la directora insular justificó que se trataba de una “prueba piloto” dirigida a ampliar el uso privado de este espacio.

Al cabo de un momento, sin embargo, apareció en el muelle con una tarta de cumpleaños y una vela que llevó hasta el bar del lazareto, decorado para la ocasión y donde se celebró el cumpleaños de su hija. Febrer niega, sin embargo, que se tratara de un evento privado. elDiario.es ha intentado ponerse en contacto con el Consell de Menorca para contrastar los hechos, pero no ha obtenido respuesta.

Desde la oposición, el PSIB ya ha reclamado la dimisión de Febrer al recriminar que ha aprovechado su cargo público para celebrar “una fiesta privada en un lugar de titularidad pública”. En declaraciones a elDiario.es, el portavoz adjunto socialista en el Parlament y expresidente del Consell de Menorca, Marc Pons, asevera que se trata de “un ejemplo más del uso particular de los espacios públicos que realiza el PP. Y ni siquiera han transcurrido los primeros cien días de legislatura”. “Es algo flagrante”, abunda Pons, reprobando que Febrer haya utilizado para fines privados “un espacio que no está destinado a ello. No hay justificación posible y esto merece una dimisión inmediata así como una recapacitación por parte del PP”.

En esta línea, recuerda que esta misma semana la consellera de Vivienda, Territorio y Movilidad de Balears, Marta Vidal (PP), se asignó una plaza pública de aparcamiento con punto de carga eléctrica en la Dirección General de Transportes, destinado en realidad a los funcionarios de ese departamento. Para Pons, tanto el episodio protagonizado por Febrer como el de Vidal “son los primeros casos de cómo el PP está utilizando las instituciones, algo que tiene que cortarse de raíz”.

Por su parte, el portavoz de Més per Menorca en el Consell Insular, Josep Juaneda, ha anunciado que su grupo ya ha pedido que el conseller de Medio Ambiente, Reserva de Biosfera y Cooperación, Simón Gornés, dé explicaciones sobre la celebración en el lazareto en el próximo pleno de septiembre. “En el lazareto no se pueden realizar actividades que no estén incluidas en la licencia de actividades autorizada por el Ajuntament de Maó o hay que tener una licencia de actividad no permanente”, ha sentenciado.

En concreto, el presidente del Consell de Menorca, Dolfo Vilafranca, nombró a Febrer directora insular el pasado mes de julio. Es diplomada en Turismo por la Escuela Universitaria Felipe Moreno, adscrita a la Universitat de les Illes Balears (UIB) y desde 2007 trabaja en la Asociación Hotelera de Menorca (Ashome).