Els embassaments que gestiona EMAYA es troben al 36% de la seva capacitat, 15 punts per sota dels acumulats el 2023

Els embassaments del Gorg Blau i Cúber es troben al 36,52% de la seva capacitat total, 15 punts per sota dels nivells registrats en el mateix període de l’any anterior. Les pluges caigudes a Mallorca els darrers dies a causa de la DANA no han donat com a resultat un increment significatiu del volum d'aigua embassada, tot i que des d'EMAYA s'assegura que no es produiran restriccions en el subministrament.

El president d'EMAYA, Llorenç Bauzá ha explicat que actualment l'embassament del Gorg Blau disposa de 2,523 hectòmetres cúbics, un 34,27% quan l'any passat estava al 57,51%. Pel que fa al Cúber, el nivell d'aigua embassada se situa en 4,385 hectòmetres cúbics, un 40,09% quan l'any passat es trobava al 51,32%. Al conjunt dels dos embassaments, el percentatge d'aigua acumulada és del 36,52%“.

Tot i que les pluges no han provocat un gran augment d'aigua embassada, el president d'EMAYA, ha volgut deixar clar que “Palma no patirà cap mena de restricció d'aigua, encara que atesa els nivells baixos d'aigua, tornem a instar als ciutadans que no malgastin aigua i que siguin prudents en el consum”.