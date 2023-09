ARMI: una red social que nació en las aulas para conectar y apoyar a la comunidad LGTBI en Mallorca

Todo comenzó en el segundo año de carrera de Aldana y Alba, que en ese momento eran estudiantes del grado de Psicología en la Universitat de les Illes Balears (UIB). Se les encomendó realizar un trabajo para la asignatura de Psicología de Grupos consistente en desarrollar una idea de negocio con los conocimientos que habían adquirido a lo largo de lo que llevaban cursado de carrera.

PP y Vox retiran los colores de la bandera LGTBI de un paso de peatones de Calvià

Más

Si bien la mayoría de la clase se limitó a realizar las demandas académicas requeridas para aprobar la tarea, Aldana y Alba vieron una oportunidad latente en el trabajo que, unido a su faceta activista pro-LGTBI, las llevó a dar los primeros pasos de lo que sería ARMI, la red social por y para el colectivo en Balears que no solo serviría para unir a sus integrantes, sino también para brindar apoyo como centro de información queer en la red y crear un espacio digital seguro.

“La mayoría de personas plantearon una escuela de verano u otro tipo de proyectos. Nosotras queríamos ir más allá, y fue entonces cuando decidimos hacer una aplicación dedicada al colectivo. Hicimos el nombre, el logo, e incluso la página web”, explica a elDiario.es Aldy Alegría, una de las creadoras del proyecto.

Y, al final, el esfuerzo recibió su recompensa. Su profesora, impresionada por su trabajo, las animó a llevar el proyecto al siguiente nivel, y en los años posteriores participaron en un programa de emprendimiento de la universidad donde adquirieron el conocimiento empresarial y de marketing necesario para hacer viable el negocio. Sin embargo, la idea no acabó de convencer dentro del curso. “Ellos no veían la necesidad en el mercado. Aunque presentamos los números y las estadísticas para la viabilidad del proyecto, la idea no acabó cuajando”, explica Alba Martín, cocreadora de ARMI.

ARMI pretende ser, entre otras cosas, un centro de información segura y contrastada para evitar problemas de salud mental Aldana Alegría y Alba Martín — Creadoras de ARMI

No obstante, lejos de desanimarlas, Aldana y Alba decidieron continuar el proyecto por su cuenta porque, como miembros del colectivo LGTB, tenían la certeza de que una iniciativa de estas características era lo que necesitaban en Mallorca. “Como no es lo normativo, en ocasiones las personas del colectivo se sienten confusas con su propia identidad. Lo usual es que recurran a la web para buscar respuestas, pero muchas veces la información proviene de fuentes poco fiables y se pueden llegar a creer cosas que al final solo les servirá para generarles más preguntas. ARMI pretende ser, entre otras cosas, un centro de información segura y contrastada para evitar, entre otros, problemas de salud mental”, aseguran las creadoras.

ARMI y la lucha por lanzar la aplicación

A día de hoy, y tras años de trabajo en el proyecto, Aldana y Alba definen la aplicación como “un espacio seguro online para los jóvenes LGTB”. “El objetivo final de ARMI es crear una red social para crear una red de apoyo entre el colectivo balear que, por una parte, tenga esa función informativa ofreciendo datos contrastados y, por otra, cumpla los estándares de una red social como sugerir actividades cercanas seguras para personas queer o indicar lugares LGTBI friendly”, declara Aldana, quien además ha manifestado su intención de crear una red formada por psicólogos en la aplicación para hacer frente a los problemas de salud mental que puedan sufrir las personas LGTBI.

Y es que, estos últimos años, a pesar de no disponer de los fondos para lanzar la aplicación de forma oficial, no se han quedado de brazos cruzados. Bajo el sello de ARMI, han participado en iniciativas -e incluso las han creado ellas mismas- a favor de la visibilidad LGTB como ciclos de cine o talleres de autoconocimiento con el fin de ir expandiendo la marca y hacerse un hueco en el panorama queer mallorquín. Igualmente, también cuentan con presencia en la mayoría de redes sociales, donde suben con regularidad blogs y contenido sobre el colectivo con el objetivo de cumplir con la función informativa de ARMI a pesar de no contar todavía con una plataforma propia.

Tras más de tres años de creación y actividad profesional en la marca, Aldana y Alba han creado un crowdfunding para cubrir los gastos del lanzamiento y contratar a las personas necesarias para poder llevarlo a cabo: “Es lo único que nos falta. Ya tenemos hecho el prototipo web y los planes de marketing. Como queremos hacerlo muy accesible e incluir muchas funciones, necesitamos recursos económicos para poder lanzar la aplicación en condiciones”. A día de hoy, ARMI pide 2.000 euros para poner en marcha el lanzamiento, pero Aldana confiesa que quizás sean necesarios hasta 15.000.

La necesidad de ARMI en la Mallorca queer

Aldana y Alba lamentan que, en Mallorca, no existan grandes asociaciones LGTB que hagan actividades con regularidad, aparte de la entidad Ben Amics. “Al final, Ben Amics es el que tiene que hacer todo y naturalmente no puede llegar a toda la población. También hay otras organizaciones más pequeñas pero van a un público más específico. Creemos que falta mucho esa parte de ocio LGTB que va más allá de la vida nocturna. Nosotras queremos ofrecer esa opción de diversión más sana y que además permita al colectivo mallorquín crear una red de apoyo”, remarcan las creadoras de la aplicación.

Un objetivo, el de crear conexiones entre el colectivo, que a día de hoy ven más importante que nunca tras el cambio de gobierno en Balears -en manos del PP, gracias al apoyo de Vox-, un hecho que ha alertado a la comunidad LGTB en las Islas: “Tenemos miedo de que se elimine todo lo que hemos avanzado estos años. Por eso que queremos crear algo duradero en el tiempo y que se mantenga independiente de los partidos políticos y los cambios de gobierno. Al final es crear ese sentimiento de unidad entre todos y hacer saber a la gente que no está sola”.