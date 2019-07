Trump dice que la palabra 'racista' está "desgastada" porque se usa como ataque

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, que en los últimos días se ha enfrentado a una oleada de críticas por publicar una serie de mensajes considerados racistas, ha asegurado este miércoles que esa palabra está "desgastada" porque todo el mundo la usa como ataque cuando carece de argumentos.

"Creo que su significado se ha atenuado mucho porque todo el mundo es tildado de racista hoy en día (...). La palabra está tan desgastada que es una desgracia", ha declarado el mandatario en una entrevista divulgada este miércoles por la cadena C-Span.

El presidente estadounidense ha sostenido que se trata de un término al que recurren los contrincantes "cuando se han quedado sin cosas que criticar".

"Dicen 'es un racista, es un racista' y hay casos en que es cierto. Hay gente racista, gente mala", ha apuntado Trump, afirmando que él se considera "la persona menos racista del mundo".

CNN’s Don Lemon, the dumbest man on television, insinuated last night while asking a debate “question” that I was a racist, when in fact I am “the least racist person in the world.” Perhaps someone should explain to Don that he is supposed to be neutral, unbiased & fair,.....