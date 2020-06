La UE aprueba la primera lista de 15 países que podrán enviar turistas a España: EEUU vetado, China no

Ya es oficial. Europa ha decidido mantener sus fronteras cerradas de momento a personas procedentes de EEUU, Rusia o Brasil –por sus todavía altas tasas de infección de COVID-19– durante su inminente reapertura a viajeros de fuera de la UE, según la lista aprobada este martes por los países miembros. Entre los Estados que sí podrán entrar están China, si aplica el mismo tratamiento a los europeos, Marruecos o Canadá.

El bloque comunitario recomendó la apertura interna de fronteras entre Estados miembros y asociados a partir del 15 de junio, pero la entrada de visitantes ajenos al bloque está programada para este miércoles 1 de julio, en un intento de reactivar el turismo. Las fronteras llevan cerradas desde mediados de marzo por la pandemia.

Este martes, el Consejo Europeo ha adoptado una recomendación sobre el levantamiento gradual de las restricciones temporales a los viajes no esenciales a la UE para una lista que ha quedado reducida a 15 países: Argelia, Australia, Canadá, Georgia, Japón, Montenegro, Marruecos, Nueva Zelanda, Ruanda, Serbia, Corea del Sur, Tailandia, Túnez, Uruguay y China, esta última a la espera de que confirmen la reciprocidad. Es decir, se permitirá la entrada a los viajeros del gigante asiático si Pekín hace lo mismo.

Además, los residentes de Andorra, Mónaco, San Marino y el Vaticano deben considerarse residentes de la Unión Europea a los efectos de esta recomendación, explica el Consejo en una nota.

Los 27 tenían hasta este mediodía para refrendar el listado que tenía que votarse por mayoría cualificada, es decir, con ponderación según el tamaño de los países: no es lo mismo la decisión de Alemania que la de Luxemburgo. La presidencia del Consejo europeo, ejercida por Croacia, lanzó un procedimiento escrito y dio de plazo hasta este martes a las 12:00 horas para que los Estados miembros dieran el visto bueno al documento.

La UE no puede forzar a los Estados miembros a aplicar la lista –la recomendación del Consejo no es jurídicamente vinculante–, pero se ha advertido a los países de los riesgos de no cumplirla. El Consejo indica, además, que un país de la Unión "no debe decidir levantar las restricciones de viaje para terceros países no incluidos en la lista antes de que esto se haya decidido de manera coordinada". Por otro lado, los miembros de la UE pueden apostar por levantar "solo de manera progresiva" las restricciones hacia los países enumerados.

Este martes, la ministra portavoz del Gobierno español, María Jesús Montero, ha afirmado que España permitirá la entrada de viajeros desde Marruecos si hay "reciprocidad", es decir, si se da el mismo tratamiento a los españoles, al igual que con China. Montero ha aclarado que el Gobierno espera dictar la orden este miércoles para que pueda entrar en vigor "el 2 o el propio día 3 de julio".

La lista se revisará cada dos semanas

Una vez puesta en marcha esta primera tanda, el listado se revisará cada dos semanas para ampliarlo o dar marcha atrás con determinados territorios, según el caso. "Las restricciones de viaje se pueden levantar o reintroducir total o parcialmente para un tercer país específico que ya figura en la lista de acuerdo con los cambios en algunas de las condiciones y, como consecuencia, en la evaluación de la situación epidemiológica", precisa el Consejo, encargado de actualizarla con el asesoramiento de la Comisión y agencias de la UE.

Los países incluidos en la lista de admitidos han sido seleccionados en función de una combinación de criterios epidemiológicos. El punto de referencia es la media europea –a 15 de junio– de nuevas infecciones en los últimos 14 días por cada 100.000 habitantes, de la que los terceros países tienen que estar "cerca o por debajo". Según datos publicados la semana pasada por The New York Times esa cifra en la UE es de 16, mientras que en EEUU es de 107; en Brasil, de 190; y en Rusia, de 80. Además, entre los criterios está una "tendencia estable o decreciente de nuevos casos durante este período en comparación con los 14 días anteriores".

Por otro lado, se contempla "la respuesta general a COVID-19 teniendo en cuenta la información disponible, incluidos aspectos como pruebas, vigilancia, seguimiento de contactos, contención, tratamiento e informes, así como la fiabilidad de la información y, si es necesario, la puntuación media total [en las capacidades] del Reglamento Sanitario Internacional". Se debe tener en cuenta la información proporcionada por las delegaciones de la UE sobre estos aspectos. La reciprocidad, incide el Consejo, también tiene que tenerse en cuenta "regularmente y caso por caso".

La lista deja fuera, así, a los territorios con más infecciones detectadas del mundo. Estados Unidos es el país con más casos detectados de todo el mundo, con más de 2,5 millones. En segundo lugar se sitúa Brasil, con más de 1,3 millones. Y en tercer lugar está Rusia con más de 640.000 casos, según el recuento de la Universidad Johns Hopkins. Los países extracomunitarios que les siguen en número de contagios son India, Chile y Perú, también excluidos del listado. De hecho, en él no figuran la mayoría de países del continente americano, epicentro actual de la pandemia de COVID-19.

Los embajadores de los Veintisiete intentaron ya el pasado viernes sin éxito llegar a un acuerdo, y la presidencia de la UE abrió un periodo de consultas entre las capitales hasta el sábado. Terminado el plazo, sin embargo, no se había alcanzado consenso, por lo que las consultas sobre el texto con los criterios y la lista de países continuaron el domingo. El listado se ultimó este lunes y este martes ha recibido el visto bueno del Consejo.

Para los países a los que se continúa aplicando restricciones de viaje, están exentos de ellas los ciudadanos de la UE y sus familiares, los residentes de larga duración y sus familiares y los viajeros con una función o necesidad esencial.