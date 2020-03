EEUU presenta cargos contra Maduro por narcotráfico y ofrece una recompensa de 15 millones de dólares a quien colabore en su arresto

Estados Unidos ha anunciado este jueves cargos criminales contra el presidente de Venezuela, Nicolás Maduro, por narcotráfico, según ha adelantado este mismo jueves el senador Marco Rubio y ha confirmado el secretario de Estado, Mike Pompeo.

El Gobierno de EEUU ha ofrecido 15 millones de dólares por cualquier información que lleve al arresto del mandatario venezolano, Nicolás Maduro, y de 10 millones de dólares por Diosdado Cabello, el presidente de la Asamblea Nacional Constituyente (ANC) y uno de los hombres fuertes del chavismo.

Además, el Ejecutivo estadounidense ofrece 10 millones por otras tres importantes figuras venezolanas: el vicepresidente económico, Tareck El Aissami; el exgeneral venezolano Hugo Carvajal, y el exjefe militar Cliver Alcalá Cordones.

Según informa la agencia estadounidense Associated Press (AP), entre los cargos se incluye el lavado de dinero y el tráfico de drogas.

Today, the U.S. announced rewards to bring former Maduro regime officials responsible for international narcotics trafficking to justice. The people of #Venezuela deserve a transparent, responsible, representative government that serves the needs of the people.