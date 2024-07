Un ataque con un dron explosivo reivindicado por los rebeldes chiíes de Yemen deja un muerto en Tel Aviv

Un hombre de 50 años ha muerto esta madrugada por el impacto de un dron en Tel Aviv, en un ataque reivindicado por los rebeldes hutíes de Yemen. El alcalde de la ciudad, Ron Huldai, ha anunciado este viernes que la ciudad eleva el nivel de alerta, mientras que el Ejército israelí ha achacado a “un error humano” el hecho de que los sistemas de defensa aérea no interceptaran el dron explosivo, que estalló cerca de la sede diplomática de Estados Unidos.

Un portavoz castrense, Nadav Shoshani, ha declarado este viernes que el Ejército continúa investigando el incidente, que se produjo a las 03:12 hora local (02:12 en España), con un dron de grandes dimensiones capaz de recorrer grandes distancias. “Las alarmas no sonaron en Tel Aviv porque no estaban activadas”, ha explicado a la prensa, agregando que un error humano en la fase de detección “causó que el sistema de defensa no estuviera en funcionamiento”.

Shoshani no ha querido confirmar la autoría del ataque, que fue reivindicado rápidamente por los rebeldes hutíes chiíes de Yemen. En un comunicado han afirmado que lanzaron un misil balístico y cuatro drones contra Tel Aviv, que han podido “sortear los sistemas de interceptación del enemigo y no ser detectados por los radares”. El grupo chií apoyado por Irán ha afirmado que “declara la región ocupada de Yafa (Tel Aviv) una zona insegura y será un objetivo principal dentro del alcance” de su armamento, que han llegado en varias ocasiones hasta Israel, pero no había penetrado hasta su capital. Los hutíes también han asegurado que el ataque fue realizado “en apoyo al pueblo palestino” y “como respuesta a las masacres israelíes en Gaza”.

Desde el comienzo de la ofensiva de Israel contra la Franja –en la que han muerto unas 39.000 personas–, los hutíes han lanzado numerosos ataques directos contra Israel y también contra barcos que transitan frente a las costas de Yemen, en el mar Rojo, y que tienen alguna relación con el Estado judío y sus aliados. El grupo armado ha reivindicado ataques contra el puerto de Haifa, en la costa Mediterránea de Israel, y la localidad de Eilat, en el mar Rojo.

El alcalde de Tel Aviv ha afirmado que “la guerra todavía está aquí y es difícil y dolorosa. Estamos preparados para cualquier escenario”. Los servicios de emergencia Magen David Adom han informado de que la víctima mortal murió por heridas penetrantes“ y otras ocho personas resultaron heridas por el impacto de la metralla del dron explosivo, pero cinco de ellas ya han podido abandonar el hospital, según el periódico local Haaretz.