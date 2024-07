Biden reconoce que fue “un error” utilizar la expresión “poner en la diana” a Trump

El presidente estadounidense Joe Biden había concedido a la NBC la segunda entrevista en exclusiva después del desastroso debate. La cita se había acordado antes de que el sábado Thomas Matthew Crooks disparara contra el expresidente Donald Trump en un mitin en Butler. La entrevista, que en un principio tenía que centrarse sobre la crisis de confianza que sufre Biden entre los suyos, ha acabado teniendo como cuestión principal la retórica que ha utilizado el demócrata en sus últimos mítines.

“¿Cómo se habla de la amenaza a la democracia, qué es real, cuando un presidente dice cosas como las que dice él? ¿Simplemente no dices nada porque podría incitar a alguien?”, ha defendido el presidente ante el periodista Lester Holt, en una entrevista emitida en prime time coincidiendo con la primera noche de la Convención Republicana que se celebra en Milwaukee. Cuando Holt le ha preguntado al presidente si no está cayendo en el uso de una retórica “inflamatoria”, Biden ha asegurado que no y que es su rival quien “ha adoptado esa retórica”: “Yo no soy el que dijo que quería ser un dictador el primer día. No soy el que se negó a aceptar el resultado de las elecciones”.

Aun así, el presidente ha reconocido que fue un “error” utilizar la expresión “poner en la diana” (bullseye, en inglés) para pedir que se volviera a poner el foco en Trump los días previos al tiroteo. “Tengo un trabajo y ese es vencer a Donald Trump... Hemos terminado de hablar del debate. Es hora de poner a Trump en el punto de mira”, dijo Biden durante un acto con los donantes el pasado 8 de julio.

Las horas posteriores al tiroteo contra Trump, muchos de los seguidores del expresidente ya señalaron a Biden y a los demócratas como los responsables del ataque. Uno de los primeros en hacerlo fue el recién estrenado número dos de Trump, J.D.Vance. El senador de Ohio dijo el sábado que la retórica de Biden fue lo que había “conducido directamente” el ataque contra el republicano. El anuncio de Vance como el candidato republicano a la vicepresidencia se ha producido este mismo lunes, cuando Trump lo ha anunciado a través de su red social Truth. Biden también ha valorado la elección de Vance como mano derecha de Trump: “Se rodeará de personas que están completamente de acuerdo con él.”

Este lunes la jueza a cargo del caso de los papeles clasificados de Mar-a-Lago también ha anunciado que desestimaba los cargos contra Trump. Una decisión que sin duda da un empujo más al candidato republicano en la carrera hacia la Casa Blanca y refuerza su discurso de que los casos judiciales contra él son fruto de “una caza de brujas”. Biden ha asegurado que la decisión de la magistrada (que fue nombrada por Trump en el cargo cuando este era presidente) no le ha sorprendido después de que el Supremo reconociera la inmunidad parcial al expresidente. Sobre esta sentencia, Biden ha sido claro: “La decisión fue terrible”.

Los últimos 15 minutos de los 30 que ha durado la entrevista se han centrado sobre la crisis interna que ha hecho tambalear la candidatura de Biden después de su desastrosa aparición en el debate de la CNN el 27 de junio. Holt ha citado como la antigua speaker de la Cámara de Representantes, Nancy Pelosi, cuestionó sutilmente la decisión de Biden de mantenerse en la candidatura. El periodista le ha preguntado si después de todo lo vivido la semana pasada (el lapsus dónde confundió el presidente ucraniano, Volodímir Zelenski, con el ruso Vladímir Putin) han hecho que se lo vuelva a replantear. Un escueto “no” ha sido la contestación de Biden.

Toda la crisis en torno a la viabilidad de la candidatura de Biden se debe a las preocupaciones de sí, a sus 81 años, está capacitado para liderar una campaña electoral y asumir un segundo mandato si es reelegido. El presidente ha reconocido que le parece “legítima” la preocupación que tiene la ciudadanía sobre su edad: “Sí, soy mayor, pero solo tres años más mayor que Trump”.

Igual que ya hizo con la carta que envió el pasado lunes a los congresistas demócratas, Biden se ha apoyado en los votos que consiguió durante el proceso de primarias para defender la legitimidad de su candidatura: “Me han votado para ser el candidato y los escucharé a ellos”. Así mismo, también ha reconocido que hace semanas que no habla con el expresidente Barack Obama, quien en un principio había salido en defensa de Biden pero que en los últimos días parece que habría perdido la confianza con el demócrata.

“Las encuestas no muestran un margen tan grande de diferencia con Trump”, ha asegurado Biden. Una encuesta publicada este lunes por el New York Times y realizada antes del tiroteo, muestra como Trump supera por tres puntos porcentuales a Biden en Pensilvania. Mientras que el demócrata consigue superar a su rival en Virginia por la misma diferencia de 48% frente al 45%. Aun así, otras encuestas publicadas en días previos al tiroteo seguían mostrando a Biden por detrás de Trump.