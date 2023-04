Borrell avisa a China de que frene a Putin para normalizar la relación con la UE

“Nuestra relación con China no puede desarrollarse normalmente si China no usa su influencia en Rusia para conseguir que ésta retire sus tropas de Ucrania y ponga fin a la guerra”. Josep Borrell reitera el aviso que en las últimas semanas, en plena reactivación de las relaciones de los 27 con el gigante asiático, está haciendo Bruselas. El alto representante ha asegurado que “cualquier neutralidad que no distinga entre el agresor y el agredido es ponerse del lado del agresor”. Ahora bien, el jefe de la diplomacia europea ha llamado a evitar una “nueva guerra fría entre el oeste y el este” en un momento en el que la tensión entre Washington y Pekín se ha disparado mientras la UE busca su propio hueco geoestratégico.

La búsqueda de esa relación autónoma ha revelado tensiones en el seno de los 27 que en Bruselas tratan de aplacar. “En una relación tan compleja como la que tenemos con China inevitablemente hay diferentes puntos de vista porque hay diferentes intereses en los estados miembros, pero si queremos construir una estrategia coherente en la UE con respecto a China es necesario que cada uno de los actores actúen conforme a los tratados en el ejercicio de los roles y responsabilidades”, ha expresado Borrell en un discurso en la Eurocámara en la que ha advertido de que ir “cada uno a los suyo afecta a todos a los estados, a la Comisión, al Consejo y al Parlamento Europeo”.

“Una política europea fuerte sobre China se basa en una fuerte coordinación entre los estados miembros y las instituciones de la UE, y en la voluntad de evitar las tácticas del 'divide y vencerás' que sabemos que podemos enfrentar. Ya hemos visto en los últimos días y semanas esas tácticas en acción y ahora es el momento de que Europa también pase a la acción. Ahora es el momento de demostrar nuestra voluntad colectiva, es el momento de definir juntos cómo es el éxito y mostrar esa unidad que nos hace fuertes”, es el mensaje que ha dejado la presidenta de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen, a los eurodiputados, que también han mostrado sus distintas aproximaciones a la relación con el gigante asiático y sobre todo las suspicacias con el presidente francés, Emmanuel Macron, tras su visita a Xi Jinping al plantear que la UE debe marcar distancias respecto a Estados Unidos y el conflicto de Taiwán.

Von der Leyen ha pasado de puntillas por el asunto, pero Borrell ha contestado a Macron, sin citarle expresamente. “Taiwán es fundamental para Europa. Es el estrecho más estratégico del mundo y, en particular, de nuestro comercio”, ha señalado el alto representante, que ha asegurado que una “acción” sobre la isla -después de que Pekín desarrollara actuaciones militares que simulaban ataques desde portaaviones- tendría que ser rechazada no sólo desde el punto de vista “moral” sino también “estratégico”. “Taiwán es parte de nuestro perímetro geoestratégico”, ha señalado Borrell, que ha apostado por “garantizar la paz” y “defender los intereses” de la UE “sin echar leña al fuego”. “Estoy seguro de que todos los países comparten esta posición”, ha apostillado.

El portavoz del PPE, Manfred Weber, ha sido uno de los que ha criticado con dureza a Macron a quien, ha dicho, han aplaudido “Putin, Le Pen y Podemos”. “Se trata de preparar una anexión militar bélica, no es un problema abstracto. Quien decide el futuro de Taiwán no es Pekín, son los taiwaneses”, ha rematado. “Nuestra relación con China requiere determinación, realismo y más Unión Europea que nunca”, ha expresado la jefa de los socialdemócratas, Iratxe García, antes de cargar contra Weber: “En este nuevo rol que ha asumido usted de líder de la oposición le da igual criticar a todos los líderes europeos que haga falta, un día es Scholz, otro es Macron, con quien no tiene ningún reparo y no critica nunca es a los líderes de la extrema derecha”. “Tenga cuidado a ver si un día se va a equivocar y va a criticar a la señora Von der Leyen”, ha ironizado sobre la tensión del PPE con la presidenta de la Comisión, que es de su familia política.

Los representantes del gobierno comunitario han insistido en la necesidad de llevar a cabo una estrategia de 'de-risking' (eliminación de riesgos) respecto a China sobre todo para limitar la dependencia en las materias primas en un momento en el que la relación económica “esta terriblemente desequilibrada”, en palabras de Borrell. “Nuestro déficit comercial es abismal y no deja de crecer”, ha señalado el político catalán sobre los 400.000 millones de déficit del viejo continente respecto al gigante asiático.

No obstante, Borrell ha advertido de que “disminuir los riesgos acarrea riesgos” al mostrarse convencido de que redirigir los flujos comerciales a otros países de Asia supondría, a su vez, un aumento de las relaciones de esos estados con China, a la que tendrían que importar materias primas con las que producen los bienes, es decir, que reducir el comercio con el gigante asiático supondría hacerlo mediante un “intermediario” y convertirse en una “dependencia indirecta” al tiempo que se debilitaría a esos países.

Además, ha señalado que China es un “superpoder” que ya no solo hace producción barata sino que ha incrementado sustancialmente su atractivo en los países del sur. Así, ha expuesto que ya es el primer inversor en el sudeste asiático (ASEAN). “Nos ha desplazado”, ha lamentado. “Parece como si China ya hubiera iniciado un proceso destinado a prever el impacto de posibles sanciones, está empezando a hacer de-risking. Mientras nosotros estamos hablando de eso, ellos ya lo están haciendo”, ha apuntado.