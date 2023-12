Borrell señala a Netanyahu en un debate en una Eurocámara dividida sobre la petición de un alto el fuego

“No es moralmente justificable matar a un culpable y a la vez matar a 300 inocentes”. Ha sido uno de los recados que ha enviado el alto representante de la UE, Josep Borrell, desde el hemiciclo de la Eurocámara tras un debate en el que varios eurodiputados, mayoritariamente del PP, la extrema derecha y alemanes han salido a apoyar sin fisuras la actuación de Israel en la Franja de Gaza. El jefe de la diplomacia europea había cuestionado previamente la actuación ante el deterioro de la situación en Gaza. “En mi opinión tiene que haber otra manera de combatir con Hamás, tiene que haber una alternativa moral que no sea la muerte de tantas personas inocentes, entre ellos tantos niños”, ha expresado Borrell, que ha reclamado apoyo para el secretario general de la ONU, Antonio Guterres, ante los “ataques injustificados” que ha recibido por activar el artículo 99 para pedir un alto el fuego.

Sin mencionar explícitamente un alto el fuego que es consciente de que no genera unanimidad en el seno de la UE a la que representa en materia de política exterior, Borrell ha insistido en que “lo más urgente es evitar la pérdida de más vidas humanas y poner en marcha un procedimiento que permita conseguir una solución política al conflicto” que pasa -y para eso sí hay consenso entre los 27- en el reconocimiento de los dos estados. “Desgraciadamente el primer ministro de Israel [Benjamin Netanyahu] se manifiesta una y otra vez en contra de esta solución política y ha vuelto a repetir que él es la garantía de que no habrá nunca un estado palestino”, ha señalado Borrell, que ha denunciado que “se sigan expandiendo las colonias ilegales que atentan contra las resoluciones de la ONU en Cisjordania” y ha llamado a “poner coto a la violencia no ya en Gaza sino en esos territorios ocupados”, en referencia a los colonos extremistas a los que pretende imponer sanciones.

Varios eurodiputados han defendido la actuación de Israel. Uno de ellos ha sido el alemán Reinhard Bütikofer (Los Verdes), que ha cuestionado que se ponga toda la culpa en Israel cuando el “terror” viene de Gaza. “Israel no solo se defiende a sí mismo sino a todos nosotros”, ha afirmado el austriaco Lukas Mandle (PPE). “Con gente razonable sí, pero con un grupo terrorista como Hamás no se puede negociar”, ha señalado la eurodiputada alemana de Renew Nicola Beer. Un paso más allá ha ido el búlgaro Alenxander Alexandrov (PPE), que ha cuestionado que los gazatíes no hayan abandonado la zona de operaciones militares. “¿Por qué no lo han hecho?”, se ha preguntado.

Lo que se ha evidenciado también es la división respecto a un alto el fuego. De hecho, la portavoz de La Izquierda, Manon Aubry, propuso que el debate sobre el conflicto en Oriente Medio incluyera una resolución, pero fue rechazada por los grupos mayoritarios (PPE, S&D, Renew y Los Verdes). El Parlamento Europeo evitó pedir un alto el fuego en Gaza y se limitó a solicitar una pausa humanitaria, como ocurrió después con los gobiernos de los 27. Casi dos meses después, con miles de muertos más, España y otros cuatro países presionan para pedir un alto el fuego.

Los socialdemócratas lo han defendido de “de forma permanente”, tal y como ha dicho la jefa del grupo, Iratxe García, que ha reprochado que Netanyahu “opte por el enfrentamiento con varios países europeos” por sus críticas por las “matanzas indiscriminadas”. “Tenemos que ser fuertes para exigir un alto el fuego humanitario de por lo menos un mes”, ha dicho la liberal Hilde Vautmans. “La única forma para conseguir una paz duradera es un estado soberano viable de Palestina según las fronteras del 47”, ha dicho Jordi Solé (ERC y los verdes), que ha defendido la liberación de los rehenes y un alto el fuego.

Los eurodiputados de La Izquierda Manu Pineda (IU) e Idoia Villanueva (Podemos) han apostado, además, por tomar medidas contra Israel, como romper el Acuerdo de Asociación que tiene con la UE o el embargo de armas, entre otras. “Si no acabamos con el apartheid acabaremos con miles de Hamás y no se logrará la paz en la zona”, ha dicho Pineda, que es además el jefe de la delegación de la Eurocámara para Palestina. “Esto no es legítima defensa. Es convertir la Franja de Gaza en un campo de exterminio”, ha señalado Villanuela: “Un genocidio no se pausa, un genocidio se para”.

En su turno de réplica, Borrell ha reconocido las divergencias dentro de la Eurocámara pero también en el conjunto de los estados miembros incluso a la hora de determinar si está respetando el derecho internacional con sus ataques en Gaza, que han provocado el desplazamiento de buena parte de la población y miles de muertos. Borrell ha reconocido la desproporción en las cifras dado que Israel habla de que ha acabado con 5.000 combatientes de Hamás cuando hay cerca de 20.000 muertos palestinos.

“Nadie está contra los judíos por el hecho de serlo”, ha dicho el alto representante, que ha asegurado que le “repugna” el antisemitismo: “Reivindico el derecho a criticar la forma en que Israel se comporta sin ser acusado por eso de antisemita. Yo reivindico el derecho a la existencia del estado palestino sin que eso sea poner en cuestión el estado de Israel”.

Y ha acabado: “Dejen de lado el maniqueísmo de esta de un lado o del otro e intenten contribuir a una solución que pasa ahora por evitar mas muertes civiles y eso pasa por una contención en los ataques y pasa ahora por detener los combates”.