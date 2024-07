Un comisario de Defensa, otro para el Mediterráneo y gestos a socialistas y Verdes: así busca Von der Leyen su reelección

Ursula von der Leyen necesita 361 votos para ser reelegida. Y para conseguirlo un mix con unas prioridades para contentar a más de la mitad del hemiciclo, pasando desde los socialistas hasta los liberales y verdes, sin olvidar a los suyos, los populares, y haciendo algún gesto también a los ultraconservadores del grupo de Giorgia Meloni.

Así, por ejemplo, mantiene la apuesta por la agenda verde, se declara sensible al problema de la vivienda, mientras mantiene un discurso firme sobre defensa, seguridad y migración, lo cual se traduce en la creación de un nuevo comisario de Defensa y otro para el Mediterráneo. Y algo que le preocupaba a la primera ministra italiana, como “la reducción de las cargas administrativas y la simplificación de la aplicación”. Así, Von der Leyen promete “menos burocracia e informes, más confianza, mejor aplicación y permisos más rápidos” y un “Vicepresidente de Aplicación, Simplificación y Relaciones Interinstitucionales para poner a prueba todo el acervo de la UE”.

Von der Leyen, en este sentido, afirma que la UE debe “mantener el rumbo hacia los objetivos establecidos en el Pacto Verde Europeo”, frente a las peticiones de las derechas por echar el freno en las ambiciones climáticas: “La crisis climática se acelera a pasos agigantados. Y es igualmente urgente descarbonizar e industrializar nuestra economía al mismo tiempo. Debemos centrarnos en aplicar el marco jurídico existente para 2030 de la forma más sencilla, justa y rentable. Necesitamos un nuevo Acuerdo Industrial Limpio para conseguir industrias competitivas y empleos de calidad en los primeros 100 días de mandato”.

La alemana anuncia una “Ley de Aceleración de la Descarbonización Industrial para apoyar a las industrias y a las empresas en transición”, con el fin de “canalizar la inversión en infraestructuras e industria, en particular para los sectores intensivos en energía” y para “apoyar los mercados líderes europeos para el desarrollo, la producción y la difusión en la industria de tecnologías limpias. También contribuirá a acelerar los procesos de planificación, licitación y concesión de permisos”. Mantener el compromiso con la agenda verde es una de las demandas de los socialistas y del grupo ecologista, que se ha mostrado dispuesto a sumar sus votos esta vez a la 'mayoría Von der Leyen' para garantizar una legislatura “estable”.

En todo caso, Von der Leyen afirma que hay que “escuchar y responder mejor a las preocupaciones” de los socios de la UE “afectados por la legislación europea, en particular las relacionadas con el Pacto Verde Europeo. Necesitamos un enfoque más sistemático para evaluar el impacto de nuestras leyes en los países no pertenecientes a la UE, y tenemos que proporcionar un apoyo más específico para ayudarles a adaptarse y beneficiarse de esas leyes”.

Además, Von der Leyen señala que “los viajes transfronterizos en tren siguen siendo demasiado difíciles para muchos ciudadanos”, y propone “un reglamento único sobre reservas y billetes digitales, para garantizar que los europeos puedan comprar un billete único en una sola plataforma y obtener los derechos de los pasajeros para todo su viaje”.

Otra promesa para los primeros 100 días es “garantizar el acceso a una capacidad de supercomputación nueva y adaptada a las nuevas empresas de IA”.

La presidenta saliente del Ejecutivo comunitario también ha anunciado un nuevo Fondo Europeo de Competitividad “como parte de la propuesta para un presupuesto nuevo y reforzado en el próximo marco financiero plurianual”.

Defensa

Von der Leyen no olvida la Europa de la seguridad y la defensa que se ha colocado en el primer lugar de la dirigencia europea desde la invasión rusa de Ucrania. La candidata conservadora ha mencionado a Volodímir Zelenski, de hecho, nada más comenzar su intervención.

“Nuestro trabajo en los próximos cinco años se centrará en construir una verdadera Unión Europea de Defensa”, afirma, anunciando un “comisario de Defensa” y un “Libro Blanco sobre el futuro de la defensa europea en los 100 primeros días de mandato. Construiremos el Fondo Europeo de Defensa, invirtiendo en capacidades de defensa en áreas críticas como el combate naval, terrestre y aéreo, la alerta temprana basada en el espacio y la cibernética”.

Además, Von der Leyen ha asegurado que se creará “un verdadero mercado único de productos y servicios de defensa, mejorando la capacidad de producción y fomentando la contratación conjunta”.

En relación con la seguridad, la jefa del Ejecutivo comunitario afirma que hay que “garantizar” que los “delincuentes sean llevados ante la justicia”, para lo que pide “reforzar la Orden de Detención Europea” para dar “a las autoridades judiciales la oportunidad de trabajar más estrechamente para ayudar a que esto ocurra”. Esta es una petición histórica de las derechas españolas, con la vista puesta en los líderes independentistas y miembros de ETA.

“También nos esforzaremos más por colaborar con países no pertenecientes a la UE en materia de seguridad fronteriza, en particular mediante el desarrollo de una estrategia de la UE en materia de política de visados para proteger mejor las fronteras y gestionar la migración”, afirma Von der Leyen, vinculando migración y seguridad. No obstante, la hoja de ruta que ha presentado Von der Leyen deja al margen polémicas medidas que ha defendido recientemente, como la externalización de los procesos de solicitud de asilo fuera de las fronteras comunitarias.

Pacto Social

Von der Leyen también dice apostar por “un compromiso renovado para reforzar el diálogo social europeo en una época de cambios económicos y sociales”.

“Junto con los sindicatos y los empresarios europeos”, anuncia, “presentaremos un nuevo Pacto por el Diálogo Social Europeo a principios de 2025. Esto formará parte de nuestro trabajo para ayudar a las personas a acceder a las protecciones y servicios esenciales que necesitan, junto con la lucha contra las causas profundas de la pobreza a través de la primera Estrategia de Lucha contra la Pobreza de la UE”.

En este sentido, promete un “comisario cuyas responsabilidades incluirán la vivienda”, y “el primer Plan Europeo de Vivienda Asequible”.