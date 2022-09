La Comunidad Política Europea propuesta por Macron echa a andar en octubre con la presencia de Reino Unido

La idea ya tiene forma. Y cita: el 6 de octubre en Praga. La Comunidad Política Europea propuesta por el presidente francés, Emmanuel Macron, en mayo pasado, se reunirá por primera vez dentro de un mes, según han confirmado fuentes diplomáticas europeas.

El presidente francés propuso en los actos conmemorativos del Día de Europa, el 9 de mayo pasado, en el Parlamento Europeo, en Estrasburgo, la creación de un nuevo organismo: la Comunidad Política Europea, que incluyera también a países aspirantes a la UE, como Ucrania, o países que ya no están en la UE, como Reino Unido.

“La UE, teniendo en cuenta su nivel de integración, no puede ser a corto plazo el único modo de estructurar el continente europeo”, dijo entonces Macron en un discurso ante el Parlamento Europeo durante un acto que marcaba el fin del trabajo de la Convención para el Futuro de Europa que comenzó hace un año a su propia iniciativa.

También ha explicado que Ucrania “por su lucha y su coraje es ya miembro de corazón de nuestra Europa, de nuestra familia”, pero hay que ser realistas y “todos sabemos que el proceso de adhesión (a la UE) tardará varios años, y en realidad varios decenios”.

“Se trataría de un espacio en el que reunir a quienes compartimos valores comunes, y preocupación comunes, como la seguridad en Europa y el suministro energético, por ejemplo”, insistió Macron.

Según las fuentes diplomáticas, la primera reunión de la Comunidad Política Europea tendrá lugar en Praga el 6 de octubre por la tarde y por la noche, coincidiendo con el Consejo Europeo informal previsto para el día siguiente. Esta reunión será solo para líderes, es decir, jefe de Estado y de Gobierno. “Su objetivo principal será que los líderes tengan una discusión política sobre temas estratégicos de interés común para el continente europeo”, dicen las fuentes: “Los temas principales incluirán la guerra de Rusia contra Ucrania, la crisis energética y la situación económica”.

La coreografía del encuentro incluirá una sesión plenaria de apertura, mesas redondas (seguridad, estabilidad, clima energético, movilidad, economía…), encuentros bilaterales y una cena plenaria de clausura.

De acuerdo con las fuentes, la invitación será para: los 27 Estados miembros de la UE, los seis países de los Balcanes occidentales, Noruega, Suiza, Islandia, Liechstenstein, Reino Unido, Ucrania –el presidente, Volodímir Zelenski, suele intervenir por videoconferencia en este tipo de foros internacionales–, Moldavia, Georgia, Turquía, Armenia, Azerbaiyán. Así, la nueva primera ministra británica, Liz Truss, se verá con quienes tiene varios pleitos abiertos para terminar de zanjar el Brexit.

“Esta reunión es una continuación de las conclusiones y el debate del Consejo Europeo de junio”, dicen las fuentes. En efecto, el presidente del Consejo Europeo, Charles Michel, explicó al final de aquella cumbre que había habido “buena acogida” a la idea de la Comunidad Política Europea, lanzada por Macron, entonces presidente de turno del Consejo de la UE.

“La Comunidad Política Europea será un proceso inclusivo y garantizará el sentido de pertenencia por parte de los líderes tanto de la UE como de terceros países. No supone ningún reemplazo para la ampliación o las políticas de la UE”, dicen las fuentes.

En una entrevista con elDiario.es, la presidenta de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen, explicaba al respecto de la iniciativa: “En cuanto a la propuesta de Macron, una Europa más amplia no es un reemplazo o no compite con el proceso de ampliación y la metodología de ampliación de la UE. Acabamos de modernizar la metodología de ampliación. Hace dos años la hicimos más flexible. Se puede avanzar más rápido o retroceder, y el proceso puede revisarse si el país no está cumpliendo”.