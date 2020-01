Una congresista de EEUU revela su calvicie en un vídeo: "Quiero liberarme de la vergüenza de este secreto"

La congresista Ayanna Pressley, miembro del grupo de jóvenes congresistas demócratas progresistas conocido como The Squad [el escuadrón] –al que también pertenecen Alexandria Ocasio-Cortez, Ilhan Omar y Rashida Tlaib– ha revelado su calvicie en un emotivo vídeo publicado en The Root. "Esta es mi revelación pública oficial. Estoy preparada ahora porque quiero liberarme del secreto y de la vergüenza que lleva ese secreto", sostiene.

"My twists have become such a synonymous & a conflated part of not only my personal identity & how I show up in the world, but my political brand. And that's why I think it's important that I'm transparent about this new normal & living with alopecia." — @AyannaPressleypic.twitter.com/jqraqZeiKr