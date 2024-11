“Delegación radical”, “campaña de la derecha” y “circo”: así ve la prensa internacional la ofensiva de Feijóo contra Ribera en Bruselas

Circo, espectáculo, campaña de la derecha, deseos de convertir Bruselas en Madrid... Numerosos medios, periodistas, reporteros, corresponsales y columnistas llaman la atención sobre la inédita ofensiva del PP de Alberto Núñez Feijóo en Bruselas contra el nombramiento de la vicepresidenta Teresa Ribera como vicepresidenta de la Comisión Europea.

Eso sí, después de tres horas de ataques y de pedir su retirada, al final de la comparecencia de Teresa Ribera en el Parlamento Europeo, este martes por la noche, la jefa de la delegación del PP, Dolors Monserrat, se acercó a felicitar a Teresa Ribera. A pesar de que la campaña de Montserrat, Feijóo, secundada por el presidente del PP Europeo, Manfred Weber, está tambaleando la futura Comisión Europea de Ursula von der Leyen.

Jeremy Cliffe, director editorial y senior policy fellow del think tank ECFR y colaborador de medios como New Statesman, The Guardian o The Economist, ha dicho: “Esto es ridículo. Una campaña muy coordinada de la derecha española ha llevado a una competente candidata de centroizquierda para la nueva Comisión Europea, Teresa Ribera, a ser interrogada sobre los fracasos de la derecha española (el fracaso de Mazón a la hora de preparar a Valencia para la inundación a pesar de las amplias advertencias)”.

“¿Un 'espectáculo de mierda' o un 'espectáculo de trolls'? Según los estándares de los exámenes de confirmación de comisarios europeos fue ambas cosas... o incluso más”, ha escrito uno de los medios de Bruselas referentes en información de la UE, Politico, parafraseando los comentarios de algunos de los eurodiputados presentes en el examen de Ribera: “Los miembros del Partido Popular Europeo español han intentado culpar a Ribera de la catástrofe en un intento de desviar la atención del presidente regional de centro-derecha, Carlos Mazón, que está siendo presionado para dimitir por su chapucera gestión de la crisis. Según la legislación española, las autoridades regionales son responsables de la gestión de las emergencias, pero los eurodiputados de centro-derecha se aliaron con miembros del grupo de extrema derecha Patriotas [el de Vox] para intentar atribuir la responsabilidad de la tragedia a Ribera. Sus repetidas menciones al asunto exasperaron a los diputados de otros países, deseosos de debatir temas relevantes para la cartera de la Comisaria designada”.

Lewis Crofts, editor jefe de MLex, uno de los medios europeos especializados en mercados internacionales de energía y competitividad industrial, afirmaba: “Los eurodiputados están convirtiendo esta audiencia en un circo. Muchos abucheos, aplausos, lamentos, golpes en las mesas. Hay muchas cosas que están dividiendo a esta casa. Dar detalles políticos a estas alturas es un trabajo complicado”.

“Teresa Ribera explica..., la derecha se limita a atacar”. Esa es la conclusión a la que llega Euractiv en su titular, otro de los especializados en información comunitaria.

El medio francés especializado en energía, Contexte, describe así la ofensiva del PP: “Tras la comparecencia de la vicepresidenta designada, la nueva Comisión se ve bloqueada por las tensiones en el Parlamento Europeo. La violencia de los ataques del PPE y la exigencia de que la evaluación de Teresa Ribera se condicione a una comparecencia en España marcaron un punto de ruptura”.

Le Point, semanario francés conservador, afirma por su parte: “Los diputados del PP español han estado esperando este momento para ajustar unas cuentas que poco tienen que ver con Europa”.