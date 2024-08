Disney intenta evitar los tribunales por una muerte en uno de sus restaurantes aludiendo a una cláusula de Disney+

En octubre de 2023, Kanokporn Tangsuan, doctora de un hospital de Nueva York, y su marido, Jeffrey Piccolo, acudieron a uno de los parques temáticos de Disney a pasar el día. Ella falleció por una reacción alérgica en uno de los restaurantes del recinto, y Piccolo demandó a la compañía estadounidense meses más tarde por una “muerte por negligencia”. Ahora, Disney intenta evitar acudir a juicio con una estrategia que ha causado controversia. El equipo legal de la empresa alega que el caso debe decidirse mediante mediación y fuera de los tribunales, por una cláusula que favorece el arbitraje en caso de conflictos en los términos y condiciones de servicio de la plataforma de streaming Disney+, a la que Piccolo estaba suscrito.

Piccolo denunció a Disney en nombre de su esposa en febrero de este año. La demanda sostiene que Tangsuan —que sufría alergia severa a los frutos secos y a los lácteos— preguntó en repetidas ocasiones al personal del restaurante Raglan Road —del complejo temático de Orlando, en Florida— si la comida contenía algún alérgeno. Según la querella, recogida por la agencia EFE, la doctora falleció poco después de comer sin poder respirar.

La autopsia describe que la muerte ocurrió debido a “una anafilaxia por niveles elevados de lácteos y nueces en su sistema”. Piccolo demanda a Disney por homicidio negligente, busca una compensación superior a los 50.000 dólares —unos 45.000 euros— y ha pedido un juicio con jurado.

El caso es particularmente complicado debido a la defensa que ha establecido el equipo de abogados de Disney, que han insistido en varias ocasiones en que la demanda debería ser, o bien desestimada, o resuelta lejos de los tribunales con un acuerdo de arbitraje. Aseguran que Piccolo se comprometió a cumplir con estas condiciones cuando se registró para una prueba gratuita de Disney+ en 2019. Los abogados afirman que, al aceptar los términos de uso de la plataforma, el demandante acordó resolver cualquier disputa con la empresa a través de la negociación.

Según informan los medios anglosajones, los abogados de Disney argumentan que los términos de uso de Disney+ se extienden también a todos los servicios que tiene The Walt Disney Company. Esto incluye a todas sus compañías “afiliadas”, como lo es la empresa de parques y hoteles, Walt Disney Parks and Resorts. Además, añaden que Piccolo aceptó también un lenguaje similar, favorable a la mediación de “todas las disputas” contra The Walt Disney Company cuando compró por internet entradas para el parque de Orlando en septiembre de 2023.

En esencia, Disney sostiene que al aceptar los términos y condiciones, Piccolo renunció a su derecho a un juicio con jurado, incluso en casos relacionados con la muerte injusta de su esposa.

Los abogados de Piccolo han respondido enérgicamente a los argumentos de Disney, y han calificado su posición de “surrealista” e “inverosímil”. Sostienen que aceptar una prueba gratuita de un servicio de streaming no debería implicar renunciar a derechos legales fundamentales, como el derecho a un juicio, en disputas que nada tienen que ver con el servicio en sí.

El tribunal estadounidense, de la Novena Corte de Circuito del condado Orange, ha programado una audiencia para el 2 de octubre de este año, en la que se decidirá si el caso procederá a juicio o si se resolverá mediante arbitraje, como solicita Disney. La preocupación en torno al caso no solo radica en el fallecimiento de la doctora Tangsuan, sino también en el posible precedente legal que una decisión favorable a Disney podría tener sobre los derechos del consumidor en general.