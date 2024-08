La Fiscalía venezolana cita a declarar al opositor Edmundo González por una investigación penal en su contra

La Fiscalía de Venezuela ha informado este viernes de que citará “en las próximas horas” al candidato presidencial de la oposición mayoritaria, Edmundo González Urrutia, por una investigación penal en su contra, debido a la presunta comisión de delitos asociados a la denuncia de fraude electoral que ha hecho la oposición.

El fiscal general, Tarek William Saab, dará a conocer, “en tiempo, modo y lugar”, los detalles de esta citación, con la que esperan que el abanderado de la Plataforma Unitaria Democrática (PUD) hable sobre la página web en la que se publicaron actas electorales que, según la oposición, confirman su victoria en los comicios del 28 de julio.

“Tiene que venir a esta citación para que hable, de manera consecuencial y sucesiva, de su responsabilidad en el antes, durante y después del 28 de julio, por su desobediencia a las autoridades”, ha expresado el fiscal en una alocución transmitida por el canal estatal VTV.

Saab aspira a que el opositor “dé declaraciones sobre su autoría” en la publicación de estos datos, porque se “ha usurpado” una tarea “que solamente corresponde” al Consejo Nacional Electoral (CNE), que aún no ha publicado los resultados desagregados que confirmen la anunciada victoria de Nicolás Maduro en las urnas.

“Él no da la cara, no se sabe dónde está”, ha comentado el fiscal, en alusión a la decisión de González Urrutia de permanecer “en resguardo” ante las amenazas del chavismo, que ha pedido cárcel para él y para su principal valedora, María Corina Machado.

Considera que el opositor “está enconchado” (escondido), debido a “su extrema cobardía, terror y temor a la justicia” pero, ha insistido, “va a tener que dar la cara” ante el Ministerio Público.

El anuncio del fiscal se produce un día después de que el Tribunal Supremo de Justicia (TSJ) confirmase la victoria de Maduro, lo que ha sido rechazado por numerosos países que piden a las autoridades de Venezuela publicar los resultados electorales detallados, como establecía el cronograma.

Entre los delitos mencionados por la Fiscalía en la investigación contra González Urrutia se encuentran el de usurpación, conspiración y asociación para delinquir.

Estados Unidos, la Unión Europea y numerosos países latinoamericanos no han reconocido hasta el momento la victoria de Nicolás Maduro en las elecciones del pasado 28 de julio y algunos líderes regionales como Gabriel Boric, presidente de Chile, ya han declarado que no reconocerán al candidato oficialista hasta que no se publiquen las actas electorales.